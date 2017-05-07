 Ночью в Киеве горело Лукьяновское СИЗО. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.
"Сожгли корпус для несовершеннолетних. Именно тут в последнее время концентрировались элитные заключенные. И камеры этого корпуса использовались как VIP-камеры", - написал Старенький.
По предварительным данным жертв и возможных побегов не было.
В "Национальном центре правозащиты" также подтвердили, что пожар произошел в корпусе для несовершеннолетних заключенных. По данным организации, причины пожара неизвестны. На видео с места пожара слышно, как заключенные кричат "амнистия".
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