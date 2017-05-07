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Все про:Киев (17005) пожар (3189) СИЗО (943)

 Ночью в Киеве горело Лукьяновское СИЗО. ВИДЕО

В ночь с 6 на 7 мая в Лукьяновском СИЗО в Киеве горел корпус для несовершеннолетних, камеры которого использовались как VIP-камеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

"Сожгли корпус для несовершеннолетних. Именно тут в последнее время концентрировались элитные заключенные. И камеры этого корпуса использовались как VIP-камеры", - написал Старенький.

По предварительным данным жертв и возможных побегов не было.

В "Национальном центре правозащиты" также подтвердили, что пожар произошел в корпусе для несовершеннолетних заключенных. По данным организации, причины пожара неизвестны. На видео с места пожара слышно, как заключенные кричат "амнистия".


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