 Ночью прогремел взрыв РГД-5 во дворе волонтерского центра и штаба "Самообороны Одессы". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, в ночь на субботу, 6 мая, в Одессе во дворе дома на улице Канатной, где размещаются волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы", прогремел взрыв. Об этом сообщила "Думская" со ссылкой на местную полицию.
"Очередной взрыв прогремел сегодня ночью во дворе дома №35 на Канатной улице, где размещаются волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы", - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, там взорвалась граната - предположительно РГД-5. На месте работает следственно-оперативная группа.
Обнародована запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей момент взрыва.
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Боюся, скоро розіпнуть...
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Запад - Львовская область,Тернопольская область,Хмельницкая область,Ивано-Франковская область...... не?
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При закрытии свободной границы с кацапами все эти убийства, теракты, взрывы сразу сократятся на 80 %.
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Сейчас приближается лето с переполненными одесскими пляжами и показательно пустыми крымскими. Вот жаба и давит русню. К тому же этот волонтерский центр очень надежный. Многие одесситы его знают не понаслышке , в том числе и я.
Лояльность киевской власти к бандитам, дойные стандарты и приводят в конце концов к нестабильности в ключевых городах. Посадите же , наконец, этого труханова! Привлеките брындака, скорика! Луценко же публично грозился снять с него неприкосновенность . И де воно? Про климова вообще ничего не слышно. Сидит себе тихо в раде среди оппоблока.
С таким отношением к жизни реванш пр не за горами . Эта тварь бойко сюда еще повадился. А все потому , что не в тюрьме он.
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