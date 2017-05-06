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Все про:взрыв (4041) взрывчатка (723) граната (595) Одесса (5575) самооборона (5)

 Ночью прогремел взрыв РГД-5 во дворе волонтерского центра и штаба "Самообороны Одессы". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Обнародована запись с камеры видеонаблюдения.

Как передает Цензор.НЕТ, в ночь на субботу, 6 мая, в Одессе во дворе дома на улице Канатной, где размещаются волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы", прогремел взрыв. Об этом сообщила "Думская" со ссылкой на местную полицию.

"Очередной взрыв прогремел сегодня ночью во дворе дома №35 на Канатной улице, где размещаются волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, там взорвалась граната - предположительно РГД-5. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Обнародована запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей момент взрыва.



Ночью прогремел взрыв РГД-5 во дворе волонтерского центра и штаба Самообороны Одессы 01Ночью прогремел взрыв РГД-5 во дворе волонтерского центра и штаба Самообороны Одессы 02Ночью прогремел взрыв РГД-5 во дворе волонтерского центра и штаба Самообороны Одессы 03Ночью прогремел взрыв РГД-5 во дворе волонтерского центра и штаба Самообороны Одессы 04Ночью прогремел взрыв РГД-5 во дворе волонтерского центра и штаба Самообороны Одессы 05

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законтаченно-апущенные )(уйловчкие бабки отрабатывают............
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И неудивителен этот взрыв.Одесса -бандитский город и власть Одессы бандитская.Почему киевская власть на это смотрит сквозь пальцы непонятно.Хотя понятно,она сама видимо такая же.
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Так а де ж кращу взяти?- Юля щось ні кує ні меле... Вже чотири Майдани збирала, а люди не йдуть за Мессією...
Боюся, скоро розіпнуть...
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Не надо путать Одессу с с пропутинским мэром которого поддерживает порошенко
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...отловить, показательно осудить и отправить на перевоспитание в ИТК северозападных регионов Украины, где снимать реалити шоу с их участием .....иначе никак.
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северо-запад,это ващето запоребрик...или ты в харьков их исправляться норовишь всунуть?
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Северо-запад - Волынская область, Житомирская область,Ровненская область.
Запад - Львовская область,Тернопольская область,Хмельницкая область,Ивано-Франковская область...... не?
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Достал уже этот порочный конвейер... Взрыв, ловят, отпускают, взрыв, ловят и опять отпускают и так, пока совсем не сбежит....
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Всех собирать в на Куликовом поле в известном доме до комплекта.
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в таких случаях или ты или тебя , проблемы надо решать кардинально или они не знают где сепарские заводилы живут?
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....ваша судебная система предполагает для вынесения обвинительного вердикта либо чистосердечное, либо неоспоримую доказательную базу.....
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...залоги - практикуют во всём цивилизованном мире..... в зависимости от тяжести вменяемого определяется и сумма залога......но есть категории преступлений, которые не подпадают под это.....
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В Мелитополе нардеп -иуда кремлевская.Фактов куча-дел ноль
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Ми в Європу йдемо, а не в ссср часів Сраліна.
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О, беляев-взрывник,оригинально ты сепаров отмазываешь,редкостная ты гниль
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Цензор, эти взрывы происходят, потому что на вашем сайте жопоблок свою рекламу постит. Прямо над первой новостью картинка торчит.
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Притом манипулятивная и не правдивая,выборы прошли в 47-ми округах,а не в 9-и как преподнес продажний КВУ и победила "Батькивщина",а не рыгаки,ну то такэ,бабло не пахнет
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Трупотворца жюкова на них нет, распустились
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Так было есть и будет пока на Банковой сидит "Мешок с Дустом" а в Одессе - обТруханый.
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Пока не ликвидируем регионалов с их верхушкой,будем и дальше страдать.
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СБУ в Одессе мышей совсем не ловит. Надо менять там как минимум руководство СБУ.
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Пока не будет ВИЗ с кацапами, то так все и будет продолжаться - убийства, теракты, взрывы.
При закрытии свободной границы с кацапами все эти убийства, теракты, взрывы сразу сократятся на 80 %.
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Найти террористов, взять залог несколько миллионов, отпустить.
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Поки Жопоблок в Раде,гранаты будут летать.И чем сильнее, Жопоблок будет становится,тем больше будет летать
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До Саакашвили и его команды, вспомните, вообще каждый день взрывали. Потом лорткипанидзе навел порядок. Даже тупая вата соглашалась, что стало спокойно.
Сейчас приближается лето с переполненными одесскими пляжами и показательно пустыми крымскими. Вот жаба и давит русню. К тому же этот волонтерский центр очень надежный. Многие одесситы его знают не понаслышке , в том числе и я.
Лояльность киевской власти к бандитам, дойные стандарты и приводят в конце концов к нестабильности в ключевых городах. Посадите же , наконец, этого труханова! Привлеките брындака, скорика! Луценко же публично грозился снять с него неприкосновенность . И де воно? Про климова вообще ничего не слышно. Сидит себе тихо в раде среди оппоблока.
С таким отношением к жизни реванш пр не за горами . Эта тварь бойко сюда еще повадился. А все потому , что не в тюрьме он.
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А шо ви хотели ,это же Одесса, но Одесса не потерпит этого. Так, как говорят Молитиесь суки, вас нашли менты,
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был в Одессе на майские, тихо, спокойно, туристов шо грязи, силовиков не видел, уехал 1го вечером и тут началось...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНочью прогремел взрыв РГД-5 во дворе волонтерского центра и штаба "Самообороны Одессы". ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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