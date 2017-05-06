 "Моя прабабушка в 41-м попала в плен, прошла Бухенвальд и Рейкьявик. Там ее освободили американцы", - главарь боевиков Захарченко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео с соответствующим отрывком брифинга Захарченко появилось в сети.
В частности, главарь боевиков заявил, что его прабабушка "в 41-м попала в плен, прошла Бухенвальд, Освенцим, Рейкьявик. В Рейкьявике была освобождена американцами".
Отметим, Рейкьявик - столица Исландии. На территории этом страны концлагерей никогда не было, а войска США ее не освобождали. В соцсетях предполагают, что Захарченко мог иметь в виду концлагерь для женщин "Равенсбрюк", который находился в 90 км от Берлина.
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