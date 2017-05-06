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 Курьезы
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Все про:боевик (18622) курьез (4918) Захарченко Александр (173)

 "Моя прабабушка в 41-м попала в плен, прошла Бухенвальд и Рейкьявик. Там ее освободили американцы", - главарь боевиков Захарченко. ВИДЕО

Главарь террористов "ДНР" Александра Захарченко заявил о том, что его прабабушка была в плену в концлагере "Рейкьявик".

Как передает Цензор.НЕТ, видео с соответствующим отрывком брифинга Захарченко появилось в сети.

В частности, главарь боевиков заявил, что его прабабушка "в 41-м попала в плен, прошла Бухенвальд, Освенцим, Рейкьявик. В Рейкьявике была освобождена американцами".



Отметим, Рейкьявик - столица Исландии. На территории этом страны концлагерей никогда не было, а войска США ее не освобождали. В соцсетях предполагают, что Захарченко мог иметь в виду концлагерь для женщин "Равенсбрюк", который находился в 90 км от Берлина.

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Какая эрудированная и образованная.........особь,ну полный................Рейкьявик))
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у проклятые исландцы . ни забудем ни простим
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Вот интересно,оно там предсказывало конец Украины через 60 дней,они уже прошли или ещё нет?
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прошли конечно . нас уже шесть дней как нет . ты что не заметил ?
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Не ну я с такой точностью не слежу за этим упырём,а видимо зря,так бы уже 6 дней назад набухался))
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А мой прадедушка прошел Дублин ,Хельсинки и Буэнос Айрес
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Раз его бабка вместо крематория переезжала из лагеря в лагерь и дожила до конца войны,то стопроцентно была лагерной наседкой,гестаповской агентессой. Интересно как сложилась её судьба после освобождения американцами,как приняла её Родина,пришлось ли в ГУЛАГе "переезжать из лагеря в лагерь"?
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шурко, взагалі-то Рейкявік не був окупований німцями, так що твоїій бабусі дуже пощастило, адже там були англійці.
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потому он на лондон и собрался оказывается! мстить Англии за бабку!
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главное порошенко и его кучма ещё и договариваются с занарченком
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бабышка его Рейкьявик прошла. А папушка твоя в танке не сгорела, как папушка извесного крымского козовода?
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Зря смеетесь..Там был секретный концлагерь гитлеровцев, где заключенных пытали поеданием отборной конопли.. Просто теперь открылась страшная правда особого мышления захарченко
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А баракен фюрером там был Яценюк под псевдонимом Сеня кровавый кролик
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Донецьк требует героев,а баба долбоеба родила...
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а про времена Наполеона ничего нет? А то уже 45ый год осточертел и надоел.
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Быдло масса из днр достойна такого дебила как Захарченко , всех все устраивает. Предатели которые достойны уничтожению.
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Як би "асвабадили" кацапи, цей би виблядок не народився - бабушка згила б в ГУЛАЗІ.
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Цензор.НЕТВидеоКурьезы"Моя прабабушка в 41-м попала в плен, прошла Бухенвальд и Рейкьявик. Там ее освободили американцы", - главарь боевиков Захарченко. ВИДЕО
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