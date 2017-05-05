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 Российский корабль совершил попытку захвата украинского судна около берегов Крыма. ВИДЕО

Российский корабль 24 апреля 2017 года во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска, штатных учений совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Корабли Российской Федерации, базирующиеся в аннексированном Россией Крымском полуострове, приблизились к украинскому спасательному катеру и вышли в эфир с требованием "застопорить ход и лечь в дрейф".

Команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяли курс на Скадовск.

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Профессиональные и уравновешенные действия украинских спасателей отметил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: "Наш экипаж продемонстрировал уверенные действия. Несмотря на призывы мирового сообщества российские военные продолжают прибегать к нарушениям украинских границ как на море, так и на востоке Украины, но их бряцание оружием нас не пугает. Оккупированные территории вернутся под контроль Украины".

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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссийский корабль совершил попытку захвата украинского судна около берегов Крыма. ВИДЕО
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