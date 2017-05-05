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 Отец Турчинова стал эсэсовцем, когда ему исполнился один год, - версия русских пропагандистов. ВИДЕО

Российские спецслужбы продолжают системную работу по компрометации Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Очередной "сюжет" они подготовили к годовщине трагических событий в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года.

Как иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пользователя YouTube Kosmonavt Gagarin, об этом говорится в сюжете российских пропагандистов.

По информации российских пропагандистов, отец Александра Турчинова - Валентин Иванович Турчинов, будучи красноармейцем, не просто сдался в плен немцам, а поступил на службу в СС, где отличился "в карательных операциях по уничтожению мирных жителей Брянской и Гомельской областей". Его сын, по словам пропагандистов, продолжил эту традицию, "проведя карательную операцию в Одессе".



В этом году российскими спецслужбами возлагались большие надежды на массовые беспорядки в Одессе, но их надежды вновь не сбылись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путинский режим является первопроходцем в деле распространения пропаганды в мире, - Freedom House

Относительно службы в СС отца секретаря СНБО, то согласно информации, полученной нами, отец Александра Турчинова Валентин Иванович Турчинов родился в 1940 году, следовательно, в 1941 ему исполнился ровно 1 год. Именно тогда, по версии российских специалистов пропаганды, он сдался в плен и поступил на службу в СС.

Русских такие "нестыковочки" не напрягают - "ватники" съедят. Да, и соцсети и некоторые сливные бачки Украины с удовольствием это растиражируют.


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Если будет Турчинов баллотироваться на выборах Президента, буду голосовать за него. На сегодняшний день не вижу больше достойных созревших претендентов.Увы.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОтец Турчинова стал эсэсовцем, когда ему исполнился один год, - версия русских пропагандистов. ВИДЕО
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