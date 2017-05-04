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 Пять пророссийских интернет-провокаторов задержаны накануне майских праздников в 4 областях, - СБУ. ВИДЕО

Пять владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях задержала в апреле Служба безопасности Украины в разных регионах страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По заданию своих кураторов из российских спецслужб жители Киевской. Николаевской, Днепропетровской и Львовской областей распространяли накануне майских праздников призывы к радикализации общественных акций по случаю 1, 2, 8 и 9 мая, а также пытались использовать социальные сети для инициирования массовых беспорядков.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пропагандист "русского мира" в соцсетях задержан на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

Во всех случаях возбуждены уголовные производства по ст. 109, 110 и 258-3 Уголовного кодекса Украины.



Смотрите: Два администратора сепаратистских групп в соцсетях задержаны на Днепропетровщине, - СБУ. ВИДЕО
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он иногда заходит. и ничего не пишет. Касьяненко это же его второй ник?
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А кого ты упоминал? А то я прозевал - теперь только крестик видно. Обидно...
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Да я ниже прочёл, так и предположил.

Выдавили его жалобами постоянными "группа в полосатых купальниках" (бело-красненьких с сердечком).
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без него плохо. скучно. он умел человека ,,развернуть,, и ,,свернуть,,. да частенько неуклюже, но а кто из нас не таков?
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Как бы согласен , но я пропустил то время когда он тут разбушевался , так по отзывам знаю что там некрасиво получилось .
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Начало правильное. Поэтому лайк, но вообще нужно вынуть потрошки, промариновать...специи...
Пять пророссийских интернет-провокаторов задержаны накануне майских праздников в 4 областях, - СБУ - Цензор.НЕТ 1367

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Добрый вечер всем!СБУ работает.Тварей посадить,чтобы другим не повадно было.
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Прикольно, что еще есть люди, которые верят в эту лабуду! Очередной пиар от фсб-сбу .........типо, мы тоже работаем.
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......когда твой ник здесь пропадёт года на 2-3 -- тож приколемся....
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Путин открыл в Кремле снесенный Лениным памятник князю Сергею Александровичу Романову убитому бомбой эсером Каляевым

Самое смешное, что Путин называет Каляева террористом, но в России на сегодня 16 улиц названных в честь того самого Ивана Каляева.
Два брогика напялили,хоть бы не всратсяПять пророссийских интернет-провокаторов задержаны накануне майских праздников в 4 областях, - СБУ - Цензор.НЕТ 213
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Хм , памятник гею , как бы все правильно для россиян .
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Теперь Поклонская не будет знать на кого из Романовых мироточить...
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Я Вас умоляю... Да там у той НяшМяши миро неиссякаемо. Ей бы столько серого вещества, как того миро.
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На дочь мокшанки Марии Захаровой на Крыме напала бродячая собака, девочка доставлена в больницу

https://www.rusdialog.ru/news/106070_1493913347
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Ну, так що ти хочеш від нас? Щоб ми були теж в шоці від москви? Москва - це таке місце, де абреки їбуть у сраку кацапів. А донецьким теж хочеться.
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Нащо ти цього довбня тут постиш з його тупістю? Ти ще б шарія запостив
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Весна уже, все оттаяло.
Беги сыр на свалке колупай сверхдержавец х*ев!
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а, что вообще кодекс предполагает за это правонарушение?
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Во всех случаях возбуждены уголовные производства по ст. 109, 110 и 258-3 Уголовного кодекса Украины Источник: http://censor.net.ua/v438867
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПять пророссийских интернет-провокаторов задержаны накануне майских праздников в 4 областях, - СБУ. ВИДЕО
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