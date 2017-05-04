 Пять пророссийских интернет-провокаторов задержаны накануне майских праздников в 4 областях, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По заданию своих кураторов из российских спецслужб жители Киевской. Николаевской, Днепропетровской и Львовской областей распространяли накануне майских праздников призывы к радикализации общественных акций по случаю 1, 2, 8 и 9 мая, а также пытались использовать социальные сети для инициирования массовых беспорядков.
Во всех случаях возбуждены уголовные производства по ст. 109, 110 и 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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Выдавили его жалобами постоянными "группа в полосатых купальниках" (бело-красненьких с сердечком).
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Самое смешное, что Путин называет Каляева террористом, но в России на сегодня 16 улиц названных в честь того самого Ивана Каляева.
Два брогика напялили,хоть бы не всратся
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https://www.rusdialog.ru/news/106070_1493913347
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Беги сыр на свалке колупай сверхдержавец х*ев!
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