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 Опубликовано видео подрыва автомобиля ОБСЕ на Луганщине. ВИДЕО

обсе

Радио "Свобода" опубликовало эксклюзивное видео, на котором зафиксирован момент разрыва мины у автомобиля ОБСЕ в Луганской области, в результате которого погиб американский гражданин Джозеф Стоун.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

На представленном видео видно две машины миссии ОБСЕ за несколько секунд до взрыва, затем камеру встряхивает - и изображение расфокусируется, после чего виден густой черный дым.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Хуг о подрыве автомобиля ОБСЕ: Это не было несчастным случаем, мину заложили специально

По информации корреспондента издания Кристофера Миллера, запись редакция получила от "источника с украинской стороны".

Согласно его данным, дорога, где произошел взрыв, редко используется гражданскими из-за близости к линии соприкосновения, но в расширенной версии видео видно еще третью неидентифицированную машину, которая проезжает по этой дороге через 9 минут в направлении взрыва.
Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной".

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Ну ось тепер, особисто я, просто дууууже стурбований.
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Ну звісно українська ДРГ. Які ще потрібні докази?!
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Если бы запись делали исполнители - они бы очевидно снимали бы место предполагаемого взрыва, а не место подъезда.
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Съемка не с рук проходила - это раз. В момент взрыва ракурс не менялся - менялась фокусировка - это два.
Скорее всего - стационарная камера стоит и ее трухануло от взрыва.
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"Скорее всего - стационарная камера стоит и ее трухануло от взрыва."
Ну звичайно ,тепер у кожному задрипанську усі ставлять 4к камери з ракурсом на якусь стежку особливо в селах далбаса!
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А где здесь собственно запись теракта? Кому надо записали бы именно место взрыва, а тут просто шла запись обстановки в деревне и только когда бабахнуло, только тогда вручную повернули камеру на место взрыва.
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ну-да, ну-да. чего здесь сказать.
согласен с тобой - "развернули вручную"
ты сам-то понимаешь о чем ты пишешь, т.е. был оператор? Инфонапалм быстро определяет место съемки, если хочет, с привязками к геоточкам (объектам на местности).
назови его как хочешь - "теракт" или "пылесос" или еще как нибудь по другому, суть ситуации от этого не поменяется.
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ты?
у тебя возле ника украинский флаг!
и ты весьма осведомлен о том как отчитываться перед кураторами.
пиши адрес к тебе уже выезджает гаага !
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Запись делают камеры наблюдения, они установлены по всей линии фронта. УяснилО?
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для дебилов из за поребриков - когда на дороге нет необходимости ставить пост - ставят камеру. Но ты тупой и врядли это поймешь
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Обрати внимание, что авто ОБСЦЕ подорвалась на территории ОРДЛИЩА, как у "Радио свобода" там оказались свои камеры??? И обрати внимание, что за автомобиль, который через 9-ть минут ехал к месту события, опять же на территории ОДЛИЩА??? Случаем не ПАРАША-ТВ ехало снимать, как злые укропы подорвали ОБСЦешников???
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А що, Мірко грунтовно довів свій висновок. Де у нього помилка?
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1 Домбасской
1 похода урюков шайтанов на Крым....
1 аврмии "НовосракиЕ" сакрально-скрепной Пидерашки...
1 похода у вяликую Сирию автономный округ РФ
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живот подрос, места добавилось - и чего ему пустовать?
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для тех кто в теме-у этого дибила даже орден "Победа" есть . Кому интересно гугл в помощь!
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Клоун это..ряженный клоун...
Орден "Победы" нацепил...а ими всего 17человек было награждено...а в живых сейчас уже нет никого....
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Ошибся...один человек из награжденных сейчас еще жив....король Румынии Миха́й I...но на фото явно не он.....
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они у нихна килограмы продаются прямо в интеренете.
например https://voenmag.ru/catalog/medali-krym-lnr-dnr

через день и 10к рублей,ты станешь круче захара, плотвы и хранящих режим тишины гиви и машиномойщика.
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эксслюзивное видео...
экслюзивный кадры терроризма
эксклюзивные кадры смерти
ваше-Радио свобода..
кретины....
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Пусть обсе еще проинспектирует земли, захваченные ИГИЛ..
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И где кадры подрыва ?

Из-за деревьев валит какой-то дым ...
- Жгут покрышки, - подумал Штирлиц.
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нихрена не понял...взрівная волна пришла раньше световой )))) изменились законі физики...преодолена скорость света?
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Это же не ядерный взрыв был...а мина.... какая световая волна...в оасадке и под днищем джипа..??
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И кому это надо было снимать обычный еженедельный патруль ОБСЕ?...
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Це означає, що ОБРЄ усе добре знає. Знає що, де, які війська, скільки. Не здивуюсь, що почуємо і ім"я підривника скоро. Який скоро загине у автокатастрофі. Але ОБРЄ не хоче робити те, чого не хоче робити наша влада - визнавати російську агресію. Хто буде допомагати тим, хто сам не бореться?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОпубликовано видео подрыва автомобиля ОБСЕ на Луганщине. ВИДЕО
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