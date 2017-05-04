 Опубликовано видео подрыва автомобиля ОБСЕ на Луганщине. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
На представленном видео видно две машины миссии ОБСЕ за несколько секунд до взрыва, затем камеру встряхивает - и изображение расфокусируется, после чего виден густой черный дым.
По информации корреспондента издания Кристофера Миллера, запись редакция получила от "источника с украинской стороны".
Согласно его данным, дорога, где произошел взрыв, редко используется гражданскими из-за близости к линии соприкосновения, но в расширенной версии видео видно еще третью неидентифицированную машину, которая проезжает по этой дороге через 9 минут в направлении взрыва.
Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной".
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Скорее всего - стационарная камера стоит и ее трухануло от взрыва.
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Ну звичайно ,тепер у кожному задрипанську усі ставлять 4к камери з ракурсом на якусь стежку особливо в селах далбаса!
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согласен с тобой - "развернули вручную"
ты сам-то понимаешь о чем ты пишешь, т.е. был оператор? Инфонапалм быстро определяет место съемки, если хочет, с привязками к геоточкам (объектам на местности).
назови его как хочешь - "теракт" или "пылесос" или еще как нибудь по другому, суть ситуации от этого не поменяется.
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у тебя возле ника украинский флаг!
и ты весьма осведомлен о том как отчитываться перед кураторами.
пиши адрес к тебе уже выезджает гаага !
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1 похода урюков шайтанов на Крым....
1 аврмии "НовосракиЕ" сакрально-скрепной Пидерашки...
1 похода у вяликую Сирию автономный округ РФ
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Орден "Победы" нацепил...а ими всего 17человек было награждено...а в живых сейчас уже нет никого....
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например https://voenmag.ru/catalog/medali-krym-lnr-dnr
через день и 10к рублей,ты станешь круче захара, плотвы и хранящих режим тишины гиви и машиномойщика.
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экслюзивный кадры терроризма
эксклюзивные кадры смерти
ваше-Радио свобода..
кретины....
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Из-за деревьев валит какой-то дым ...
- Жгут покрышки, - подумал Штирлиц.
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