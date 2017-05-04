 Опубликовано видео подрыва автомобиля ОБСЕ на Луганщине. ВИДЕО

Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками,

на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии,

. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "

".