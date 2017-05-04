 ГПУ будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному лишению свободы, - Кравченко. ВИДЕО

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"Доказательствами по данному уголовному производству являются показания свидетелей, документы, заключения экспертов, вещественные доказательства и другие фото- и видеоматериалы. Мы уверены, что наша доказательная база собрана во время досудебного расследования в соответствии с положениями УПК Украины. Я уверен, что мы сможем доказать вину Януковича в Оболонском районном суде и вообще в украинском судопроизводстве", - сказал прокурор.
Кравченко отметил, что если будет вынесен обвинительный приговор, то данное дело пройдет все инстанции, даже если сторона защиты захочет подать жалобу в ЕСПЧ.
"Высшая мера наказания - это пожизненное лишение свободы. Сторона обвинения в связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время осуществления досудебного расследования не признал свою вину, будет ходатайствовать только о высшей мере наказания - пожизненном лишении свободы", - добавил он.
Вместе с тем, Кравченко добавил, что сторона обвинения допросила и планирует допросить более 100 свидетелей.
Напомним, Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.
Отметим также, что Оболонский райсуд Киева перенес подготовительное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 18 мая.
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1 год ·
Доброго здоров'я, друзі. Четвер надворі, травень в розгарі, погода чудова, а якихось сногсшибатєльних новостєй нема. Біс його знає чому. Чи то ми вже балувані такі, шо для нас новостью щитається разве шо... та даже не знаю... Обрушеніє Спасской башні Кремля на голову Хуйлу хіба що могло би ще визвать у загартованих душах небайдужих громадян нєкоторі емоції. Та і то найшлося б чимало недовольних, які би ворчали, шо кремльовська звізда торчить із сраки Хуйла не достаточно симетрично.
Між тим ми на днях пережили колапс України, а ніхто даже глазом не моргнув. Разве шо нєкоторі, наіболєє язвітєльні, ліниво пнули видающогося аналітіка современності, генєраліссімуса ДНР Захарченка. Которий нє далєє як 1 березня уверенно пророчив крах України максимум за 60 днів. І шо? Всім пох.
Ілі возьмемо к примеру... хотя нє... сначала нада каву заварить. Заварили? От молодці. Так вот. Візьмем к примеру Януковича. Помните такого? Ну Фйодорович! Той самий, которий "Зека геть!". Зека прогнали, но всі все-одно не довольні. І требують тепер "Зек! Сюда!". Тепер зек в замішатєльстве, бо іскреннє не понімає, шо дєлать: геть чи сюда? В общим, нам не вгодиш. Суд сьогодні вроді над ним заочний начинається, но всім, положа руку на сєрце, глубоко начхать.
Євробачення. Шо ми бачимо з цього приводу в мордокнижці? Ворчаніє недовольних кієвлян, с которими не согласували маршрути їхніх поїздок на дачу до тещ: теща з лопатою жде, а зять в пробці стоїть, бо Сєрдючка на Хрещатику кліп знімає. Ну ілі хтось інший знімає, не суть - находчівий зять всігда найде красіву отмазку, шоб огород копать не прийшлося. А між тим у РФ многі готові землю жрать, лиш би получить право проведення в себе Євровідєнія. А їх туди даже не пустили. При чому, не пустили так обидєнно, через губу і високомерно, шо ніхто особо й не здивувався.
Через місяць налічіє українського загранпаспорта дасть возможность сісти собі в машину і поїхать, например, у Прагу на пиво. Або шоб показать дітям Ейфелеву башню в Парижі. Сильно це собитіє волнує наших громадян? Не сильно. Це вже як само собою розуміється і сильних емоцій не визиває. Сказав би мені це хтось у 1995 році, як я перший раз німецьку візу получав... не повірив би.
А у 1992 році, помню, всякі умні западні експерти в один голос утверждали, шо в Росії величезні шанси войти в цивілізовану сім'ю западних народов. Намного більше, чим у всяких там Молдови, Грузії або України. І нам всім гуртом нада держаться Росії, бо ето наш локомотив, без якого нам Європи нє відать - авторитетно поправляя на носах окуляри, поучали нас западні аналітіки. Інтєресно, де вони тепер?
В общем, новостєй, як бачите, особих нема, то дід поїхав у типографію. Бо там сьогодні друкують палітурку другого тому, треба проконтролірувать, шоб все було правильно. Та й просто цікаво дивитися, як народжується твоя книжка ☺
Сохраняєм бадьорий бойовий дух, тримаєм кулаки за полонених, допомагаємо Армії і слєдім, шоб усюди був порядок! А не то, шо січас ☺
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Майбутні шахтарі і трактористи!)😁🤣
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Старый маразматык...
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Отобрать и поделить давно известная философия в определенных кругах...
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пенькобежец онижыдети по версии шыкаладного цеха.
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http://censor.net.ua/video_news/406637/takogo_kolichestva_slez_proklyatiyi_i_beznadejnosti_ya_ne_videla_timoshenko_privezla_parubiyu_s_knijnogo
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или 100?
Шо они там курят....
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не вірите?
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в верховной раде
пожизненно
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А сегодня по три - но маленькие..."
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Лучше хоть один пожизненный дайте нашим барыгам... Слабо?
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Чего мелочиться,пожизненый цик с гвоздями и 300 лет расстрела!
Ну конечно же заочно!
Да и с занесением,без занесения никак!Не та хформа!
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Четвертовать-колесовать-на кол посадить-сжечь живьем. Да мало ли фантазий для ЗАОЧНОГО наказания?
Чтоб вы, твари, и обедали, и ужинали только в заочном режиме!
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-Виртуально мы миллионеры!
-А реально:Две проститутки и старый пидорас!
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И суд над яныком будет очередной комедией, такой же, как суд над россией, которая спонсирует терроризм. Этот суд наши с треском проиграли, не сумев предоставить доказательства этого спонсирования.
Думаю, над януковичем тоже будет потешный суд.
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