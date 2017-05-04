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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8529) суд (20763) Янукович (32432) государственная измена (128) Кравченко Руслан (4)

 ГПУ будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному лишению свободы, - Кравченко. ВИДЕО

Генеральная прокуратура намерена просить Оболонский районный суд Киева приговорить бывшего Президента Виктора Януковича к пожизненному лишению свободы.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Доказательствами по данному уголовному производству являются показания свидетелей, документы, заключения экспертов, вещественные доказательства и другие фото- и видеоматериалы. Мы уверены, что наша доказательная база собрана во время досудебного расследования в соответствии с положениями УПК Украины. Я уверен, что мы сможем доказать вину Януковича в Оболонском районном суде и вообще в украинском судопроизводстве", - сказал прокурор.



Кравченко отметил, что если будет вынесен обвинительный приговор, то данное дело пройдет все инстанции, даже если сторона защиты захочет подать жалобу в ЕСПЧ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил участие Януковича в подготовительном заседании по видеоконференцсвязи

"Высшая мера наказания - это пожизненное лишение свободы. Сторона обвинения в связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время осуществления досудебного расследования не признал свою вину, будет ходатайствовать только о высшей мере наказания - пожизненном лишении свободы", - добавил он.

Вместе с тем, Кравченко добавил, что сторона обвинения допросила и планирует допросить более 100 свидетелей.

Напомним, Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.

Отметим также, что Оболонский райсуд Киева перенес подготовительное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 18 мая.


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Свирид Опанасович
1 год ·
Доброго здоров'я, друзі. Четвер надворі, травень в розгарі, погода чудова, а якихось сногсшибатєльних новостєй нема. Біс його знає чому. Чи то ми вже балувані такі, шо для нас новостью щитається разве шо... та даже не знаю... Обрушеніє Спасской башні Кремля на голову Хуйлу хіба що могло би ще визвать у загартованих душах небайдужих громадян нєкоторі емоції. Та і то найшлося б чимало недовольних, які би ворчали, шо кремльовська звізда торчить із сраки Хуйла не достаточно симетрично.
Між тим ми на днях пережили колапс України, а ніхто даже глазом не моргнув. Разве шо нєкоторі, наіболєє язвітєльні, ліниво пнули видающогося аналітіка современності, генєраліссімуса ДНР Захарченка. Которий нє далєє як 1 березня уверенно пророчив крах України максимум за 60 днів. І шо? Всім пох.
Ілі возьмемо к примеру... хотя нє... сначала нада каву заварить. Заварили? От молодці. Так вот. Візьмем к примеру Януковича. Помните такого? Ну Фйодорович! Той самий, которий "Зека геть!". Зека прогнали, но всі все-одно не довольні. І требують тепер "Зек! Сюда!". Тепер зек в замішатєльстве, бо іскреннє не понімає, шо дєлать: геть чи сюда? В общим, нам не вгодиш. Суд сьогодні вроді над ним заочний начинається, но всім, положа руку на сєрце, глубоко начхать.
Євробачення. Шо ми бачимо з цього приводу в мордокнижці? Ворчаніє недовольних кієвлян, с которими не согласували маршрути їхніх поїздок на дачу до тещ: теща з лопатою жде, а зять в пробці стоїть, бо Сєрдючка на Хрещатику кліп знімає. Ну ілі хтось інший знімає, не суть - находчівий зять всігда найде красіву отмазку, шоб огород копать не прийшлося. А між тим у РФ многі готові землю жрать, лиш би получить право проведення в себе Євровідєнія. А їх туди даже не пустили. При чому, не пустили так обидєнно, через губу і високомерно, шо ніхто особо й не здивувався.
Через місяць налічіє українського загранпаспорта дасть возможность сісти собі в машину і поїхать, например, у Прагу на пиво. Або шоб показать дітям Ейфелеву башню в Парижі. Сильно це собитіє волнує наших громадян? Не сильно. Це вже як само собою розуміється і сильних емоцій не визиває. Сказав би мені це хтось у 1995 році, як я перший раз німецьку візу получав... не повірив би.
А у 1992 році, помню, всякі умні западні експерти в один голос утверждали, шо в Росії величезні шанси войти в цивілізовану сім'ю западних народов. Намного більше, чим у всяких там Молдови, Грузії або України. І нам всім гуртом нада держаться Росії, бо ето наш локомотив, без якого нам Європи нє відать - авторитетно поправляя на носах окуляри, поучали нас западні аналітіки. Інтєресно, де вони тепер?
В общем, новостєй, як бачите, особих нема, то дід поїхав у типографію. Бо там сьогодні друкують палітурку другого тому, треба проконтролірувать, шоб все було правильно. Та й просто цікаво дивитися, як народжується твоя книжка ☺
Сохраняєм бадьорий бойовий дух, тримаєм кулаки за полонених, допомагаємо Армії і слєдім, шоб усюди був порядок! А не то, шо січас ☺
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Росія 1 травня 2017.
Майбутні шахтарі і трактористи!)ГПУ будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному лишению свободы, - Кравченко - Цензор.НЕТ 2457😁ГПУ будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному лишению свободы, - Кравченко - Цензор.НЕТ 9898🤣ГПУ будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному лишению свободы, - Кравченко - Цензор.НЕТ 4270ГПУ будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному лишению свободы, - Кравченко - Цензор.НЕТ 3224ГПУ будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному лишению свободы, - Кравченко - Цензор.НЕТ 2251
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Пушечное мясо которых бабы с проспиртоваными боярышником мозгами уже нарожали....
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истинно рузькэ дэти. Их диды в тундре с белым медведем воевале.
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помню как Свырыд Опанасовыч трымав кулакы за Гадю....
Старый маразматык...
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....или как? Так рано или поздно придет время заводить уголовные дела на Парашенка,Ющенка,Кучму,Кравчука, их прислугу - прокуроров,судей,мусоров... и конфисковать их имущество . По Дырявому легитимцу если будет принято такое решение то все другие автоматически попадут под конфискацию
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Ви таки считаете бредом шо Парашенка,Ющенка,Кучму,Кравчука, их прислугу - прокуроры,судьи,мусора ... члены ОПГ и 26 лет занимаются бандитизмом ?Да вам уважаемый лечиться надо!
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я считаю что вы понятия не имеете что такое "бандитизм", а если применять его в вашей вариации, то нам придется все 42 миллиона по смерекам развешать, включая с вами.
Отобрать и поделить давно известная философия в определенных кругах...
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нет.
пенькобежец онижыдети по версии шыкаладного цеха.
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Эта власть и посадит его заочно, и расстреляет заочно, и похоронит заочно. Вот только заочнику как-то пох.уй. Его с интерпола сняли
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ага, потом будет новость "решение суда, о его заочном осуждении - ни как не повлияет на его жизнь" типа ("Снятие Януковича с международного розыска не повлияет на судебный процесс по обвинению его в госизмене, - ГПУ")
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Понятно, что ему пофиг. А ты вундеркинд-гений (судя по безапелляционности суждений) как предлагаешь вытянуть его с ростова? Посоветуй глупым, может оценят твою помощь, а то ведь клацать по клаве любой может.🙂
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А вообще было бы правильно провести операцию по ликвидации, а здесь полная конфискация по решению суда. Все.
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А ликвидацию проводят или спецслужбы согласно закону (у нас этого нет), или добровольцы-одиночки - можешь подать пример🙂🙂🙂
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навечно в россии он не спрячется, они его со временем сами выдадут, я только предполагаю)
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дык ему уже никто не запрещает по миру шляться.
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Оно само очкует шляться. Выгораживать его может кто как хочет, но сам то он прекрасно знает, что натворил.
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Какое громкое заявление... Вы сначала сделайте. А то янык позвонит пороху и вставит ему такую пи@дюлину. Что будет порох бежать в Вену к фиртешу за помощью)))
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"Такого количества слез, проклятий и безнадежности я не видела", - Тимошенко привезла Парубию с книжного форума во Львове "требование" львовян вернуть "злочинну владу". ВИДЕО
http://censor.net.ua/video_news/406637/takogo_kolichestva_slez_proklyatiyi_i_beznadejnosti_ya_ne_videla_timoshenko_privezla_parubiyu_s_knijnogo
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Так это еще в прошлом году было, или это опять наша песня хороша начинай сначала?
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а чего не 10 пожизненных...?
или 100?
Шо они там курят....
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Це все непогано. Але де справи на діючих представників влади? Усі нардепи і міністри з мільйонами під матрасами напевне чесні і невинні в очах ГПУ.
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Комедия или Шапито!? Людей держат за полных идиотов рабов. Всё уже давно договорено! Сейчас вот от пенсионеров, медицины избавляются....Землю Украинскую на продажу....Сцуки. Революция Гидности для наживы и власти Негидныкив!
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Интересно . Нынешних мародеров будут судить совместно с Яныком? Или их уже потом следующая власть посодить ?
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Та дайте денег местным бандитам,что бы грохнули его в Ростове, на фуя ещё содержать этого предателя всю жизнь.
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Он будет "жить" в новой Украине . Юля и Юра его лично поселят .
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в угол поставить
в верховной раде
пожизненно
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"Те вчера были по 5 рублей большие,
А сегодня по три - но маленькие..."
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Садить нужно тех президентов которые еще не успели сбежать ! А этого нужно словить сначала !
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Ну вот на кой хер так пошло пиариться?! Какой пожизненный срок?! Ведь сами прекрасно понимаете, что все это - фикция, не более.
Лучше хоть один пожизненный дайте нашим барыгам... Слабо?
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Ага и строгий выговор Януковичу пожизненно с занесением на надгробие. Клоуны, это даже не смешно.
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один вопрос,а что собирается делать ПАРАША с его подельниками из ОПГ Аналы которых он оставил на свободе,мало того они продолжают сидеть в ВРаде и вести анти Украинскую деятельность,такие как бойко,ахмет,левочкин,шуфрич,вилкул,королевская и т.д которые давно должны сидеть в одном котле с бузиной!!!!!
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!

Чего мелочиться,пожизненый цик с гвоздями и 300 лет расстрела!
Ну конечно же заочно!
Да и с занесением,без занесения никак!Не та хформа!
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А че так слабо?
Четвертовать-колесовать-на кол посадить-сжечь живьем. Да мало ли фантазий для ЗАОЧНОГО наказания?
Чтоб вы, твари, и обедали, и ужинали только в заочном режиме!
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Из этого пожизненного цирка понятно , что Якунович не просидит в тюрьме и одного часа ! Для кого выступают на манеже клоуны ?
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Вы бы идиоты реально кого-нибудь посадили , ну например Кучму или Медведчука , Шуфрича с Бойко , весь жопоблок ! А этот цирк народу уже надоел ,скоро Вас клоунов народ будет судить своим судом.
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Чего напомнило старый аникдот!
-Виртуально мы миллионеры!
-А реально:Две проститутки и старый пидорас!
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Не получится по закону, тогда надо Янушеску ликвидировать по сценарию Л.Троцкого, метолдом Р.Меркадера!!!
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Как-то странно совпала по времени то, что наши бодро сообщили, что вернули в казну деньги яныка, и следом Интерпол снял его с розыска.
И суд над яныком будет очередной комедией, такой же, как суд над россией, которая спонсирует терроризм. Этот суд наши с треском проиграли, не сумев предоставить доказательства этого спонсирования.
Думаю, над януковичем тоже будет потешный суд.
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они не наши, они соевые. И вообще то они и не собирались чтото конфисковывать и кого то искать, там все в цеху у них кому нужно шыкаладом помазано.
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так ясно же что откупился овощ у циничного барыги и ко. Это капец какой то
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он не цыничный, он безальтернативный мыролюбный гешефтер и торговый партнер плешивого хуйла.
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Ламают комедию, но народ уже давно не ведется на их "работу".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГПУ будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному лишению свободы, - Кравченко. ВИДЕО
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