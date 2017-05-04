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 Игумен РПЦ гонял на байках, убил в ДТП человека и разбился насмерть. ВИДЕО

СМИ опубликовали видео гибели священника-байкера и его брата в ДТП под Ульяновском.

В Ульяновской области произошла крупная авария с участием двух мотоциклов и нескольких автомобилей. Как передает Цензор.НЕТ, особый резонанс инцидент получил после появления в интернете видеозаписи трагедии, а также известий, что ее виновником стал настоятель одного из храмов области, игумен Флавиан. Как рассказали "Газете.Ru" в областном управлении МВД, массовая авария произошла вечером 1 мая на 15-м километре трассы Саранск - Сурское - Ульяновск, возле села Баратаевка.

"Житель села Баратаевка, 1970 года рождения, находясь за рулем мотоцикла, при совершении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Renault Logan под управлением водителя 1946 года рождения. В результате ДТП водители мотоцикла и Renault скончались до приезда скорой медицинской помощи, пассажир легковой автомашины также получил травмы, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Второй мотоциклист, 1980 года рождения, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Honda и "Волга". Мотоциклист скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи".

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Оба мотоциклиста были на байках фирмы Honda. Модель врезавшегося в Logan мотоцикла пока не установлена, а у протаранившего Honda байка была спортивная модель СВR1000RR.

В полиции отметили, что 46-летний байкер, врезавшийся в Renault, имея 16-летний стаж автомобилиста, не имел прав на управление мотоциклом. У обоих погибших мотоциклистов полицейские взяли кровь на исследование, которое установит, были ли они пьяны.

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"В рамках доследственной проверки по факту ДТП будет назначено несколько экспертиз, они могут занять не меньше месяца", - добавил представитель МВД.

Между тем благодаря опубликованной в интернете видеозаписи инцидента картина происшествия представляется относительно ясной. На ролике видно, что мимо автора записи, двигающегося на автомобиле на достаточно большой скорости, буквально проносятся два байкера, которые для совершения обгона выехали на встречную полосу. Однако вернуться обратно на свою колею мотоциклисты не успевают и один за другим на огромной скорости врезаются во встречные машины.
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православненько убрався гундяйський холуй....
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К великому изумлению служителей РПЦ, оказалось что Бог не фраер...
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Священник байкер....
Из путинских косметичек что ли...
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А Гундяев, тем временем борется с Симпсонами...
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ну бес на мотоцикле.а где новость вчерашняя в которой говорили,что из кассы рпц 5 миллиардов рублей исчезло?
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не исчезло, то мордовских бох им дал и потом забрал.
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Служители богу - заядлые байкеры.... Вдумайтесь! Видимо у них в парашке Исус тоже байкер....
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по версии "РПЦ ФСБ РФ", Христос был русским, родился в Подмосковье, и ездил на ослике от Harley-Davidson..
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В данном случае уместно писать "сракально". Бо поп на масасыкле - то срака.
Игумен РПЦ гонял на байках, убил в ДТП человека и разбился насмерть - Цензор.НЕТ 6043
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Фсссе, хватит смешить. Пора на труд и на подвиг. То уже оборжался...
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М-да-а... На лугандонии чечены и бутылки превращают сжавшиеся ягодицы попочленцев в полчища возмездия.
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гундяевский дьяволопослушник прямиком в преисподнию к хозяину!
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Походу, это верующие, ему орудие убийства в руки дали.
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А, так у них байкеры ещё и монахами подрабатывают...
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Скрепа им в мозги попала....и высосала их полностью....
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cкрепы не помогли или не проведенное вовремя импорто-замещение) вражеских байков?!
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ФСБ общий сбор объявило...по тревоге...вот и летели работнички культа..с погонами под рясой...
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В данной теме хочу написать, что в Украине попы массово ездят пьяные за рулем.
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Ну может и так. Только тогда нужно уточнять какого патриархата попы. Шото мине сдается, что патриархат будет москальский.
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Ладно бы сами подохли...плюнуть на них и растереть....а они еще жизнь деда на логане забрали...скоты....
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Бог в помощь, травославные В Ад попадут теперича. Мустанги гомосячие, под толстыми ляжками поповскими, ведут себя самым сатанинским образом. Православный ИЖ- путь в Рай...
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Скрепы, скрепы, пусть прихожане несут еще пожертвования на новые мотоциклы, может быстрей поубивается чернь!
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Ничто человеческое им не чуждо. Грех в том числе.
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цензор, я вірно читаю вікі?

Улья́новск - город в европейской части России,

то навіщо мені знати про пьяних руськіх попів, що десь запарєбріком з жиру бісяться?
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Лучше бы кувалдометром пару раз луноликого по плешивой башне освятили и кадило в дупу запхали. Вот это было бы скрепно !!!
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Лис Чернобурый‏ @lisskin17 1 ч.1 час назад
Вата ездила в Крым,таможня,на перевале пробили колесо,загорали 8 часов,в Ялте пробыли сутки,в Днепре,ночью,сняли ВСЕ колёса!
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Западные технологии на службе мира. Как срабатывал распознаватель лиц в Одессе
https://youtu.be/8UDhN048pS4
Парик не помог. 2 мая в Одессе была вычислена и депортирована обратно в "ПМР" пророссийская провокаторша Ангелина Крамчанинова (Визий), которая при поимке тщетно пыталась выдать себя за другого человека, называя его данные.
Знакомьтесь: Крамчанинова Ангелина Георгиевна ( Визий Анжела Георгиевна 18.04.1969 ) - известный в Одессе провокатор.
https://myrotvorets.center/criminal/kramchaninova-angelina-georgievna/
Ее карьера началась с начала 2014 года. Любимые темы - русский мир, «святое православие» и «Мы одесситы, а они приезжие..».
Не удивительно, но сама Ангелина является жителем так называемой «ПМР», уроженка города Бендеры. Одессу она посещает строго в дни массовых мероприятий сепаратистского толка. После которых отбывает назад домой.
Ангелина приезжает всегда хорошо проинструктированной и с указаниями для местного сепаро-бомонда.
До начала активной стадии войны в Украине Анжеле выдали паспорт гражданина Украины. И, пользуясь наивной добротой нашего государства, Анжела усердно работает по дестабилизации обстановки в украинском городе Одесса.
Судя по всему, в одном из сепаратистских шабашей, Анжела уничтожила свои украинские документы. И вчера она не смогла подтвердить свою личность украинского гражданина. В следствии чего была депортирована домой в Бендеры (Приднестровье).
Прощай Анжела. Твоя карьера провокатора закончилась. Твои кураторы в Бендерах тебя утешат.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомИгумен РПЦ гонял на байках, убил в ДТП человека и разбился насмерть. ВИДЕО
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