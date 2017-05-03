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 СБУ задержала в Покровске местного жителя, который по заданию боевиков осквернял памятники и срывал украинские флаги. ВИДЕО

Житель Покровская, который за деньги террористов занимался провокациями и уничтожал государственную символику Украины, задержан в Донецкой области Службой безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По поручению представителей террористической организации "ДНР" молодой человек за 100 долларов распространял логотипы террористов в Покровске, наносил на местные памятники символику "Правого сектора" и "Азова", срывал украинские флаги.



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засуньте ему в задницу флаг днр и проведите по Покровску!
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В первую очередь он это делал из удовольствия а деньги как приятный бонус. Влепите ему по полной!
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Просто отдайте его ультрасам, азовцам или ПС и сделайте вид, что его никогда не было.
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Мелкая хулиганка светит, гривен сто штрафу.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ задержала в Покровске местного жителя, который по заданию боевиков осквернял памятники и срывал украинские флаги. ВИДЕО
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