 СБУ задержала в Покровске местного жителя, который по заданию боевиков осквернял памятники и срывал украинские флаги. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По поручению представителей террористической организации "ДНР" молодой человек за 100 долларов распространял логотипы террористов в Покровске, наносил на местные памятники символику "Правого сектора" и "Азова", срывал украинские флаги.
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