 Тайник с 10 тыс. патронов и 40 гранатами обнаружен в Запорожской области, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Из тайника, обустроенного в гараже частного дачного участка в селе Нововасильевка Бердянского района, изъято 40 гранат Ф-1 с запалами и более 10 тыс. патронов калибра 5,45 и 7,62.
Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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Да!!! Когда будете закладывать то обязательно сообщите. Я покажу место где когда то был деревянный нужник. Там легко копается и закладывается.
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Россия поддерживает террористов, причастных к насилию в Европе, имея целью дестабилизировать ситуацию в ЕС, подорвать доверие, ценности и разделить европейское общество.
Об этом говорится в материале британского журналиста Гарри Картрайта "Спонсирует ли Россия терроризм в Европе?", обнародованном в брюссельском издании EU Today."Многочисленные террористы, причастные к насилию в Европе, до прибытия в ЕС в качестве "беженцев" и совершения массовых убийств участвовали в войне в Сирии и в других странах региона. Таких террористов порождают режимы. И Сирия в этом находит поддержку Кремля, который предоставляет им оружие и другую помощь", - говорится в материале.
При этом автор отмечает, что вспышка терроризма, эскалация кризиса беженцев в Европе как раз совпали с активизацией военной активности России в Сирии, где бомбардировкам подвергается гражданское население.
Также, по словам автора, российское оружие передается сирийским режимом в такие террористические организации в регионе, как Хезболла и Хамас, которые, в свою очередь, связаны с другими террористическими группами.
"Террористы и их спонсоры хотят добиться очевидных вещей: подорвать доверие к нашим правительств, поставить под сомнение наши традиционные ценности и внести раскол в общество", - констатирует Картрайт.https://www.obozrevatel.com/abroad/46750-kreml-postavlyaet-oruzhie-prichastnyim-k-teraktam-v-evrope-islamistam-eu-today.htm
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