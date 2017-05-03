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Все про:боеприпасы (1118) граната (588) СБУ (14137) Запорожская область (558)

 Тайник с 10 тыс. патронов и 40 гранатами обнаружен в Запорожской области, - СБУ. ВИДЕО

Службы безопасности Украины совместно с полицией выявила в Запорожской области хранилище с большим количеством боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Из тайника, обустроенного в гараже частного дачного участка в селе Нововасильевка Бердянского района, изъято 40 гранат Ф-1 с запалами и более 10 тыс. патронов калибра 5,45 и 7,62.



Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Бойцы АТО под оккупированным Докучаевском собрали "коллекцию" остатков российских боеприпасов. ФОТОрепортаж
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кто-то готовился к "непрямым методам контроля расходов"
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Та увидел на цинке надпись 5,45 ПП (ПП -повышенной пробиваемости). На вооружение официально в Украине не приняты. В РФ приняты в 1992-3 г.г.. Украина выпускала данныйтип патронов на ЛПЗ. Но рассмотреть чей выпуск качество с"емки не позволяет.
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Почему в моём саду не нашли ни одного тайника?! СБУ!!! Ты где? Не порядок!!!
Да!!! Когда будете закладывать то обязательно сообщите. Я покажу место где когда то был деревянный нужник. Там легко копается и закладывается.
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Не смахивай на придурка, а передумывай участвовать!
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PostSkriptum))) ДА Вы не переживайте обязательно найдут, если будет заказ и не такое у вас найдут! В россиянции в больших городах, да и не только в больших, есть появилась мода покупать одежду без карманов, Я у продавцов расспросил почему без карманом, они мне отвечают менты при обыске в карман подкидывают наркотину, или ствол, или протоны!
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Кремль поставляет оружие причастным к терактам в Европе исламистам - EU Today

Россия поддерживает террористов, причастных к насилию в Европе, имея целью дестабилизировать ситуацию в ЕС, подорвать доверие, ценности и разделить европейское общество.
Об этом говорится в материале британского журналиста Гарри Картрайта "Спонсирует ли Россия терроризм в Европе?", обнародованном в брюссельском издании EU Today."Многочисленные террористы, причастные к насилию в Европе, до прибытия в ЕС в качестве "беженцев" и совершения массовых убийств участвовали в войне в Сирии и в других странах региона. Таких террористов порождают режимы. И Сирия в этом находит поддержку Кремля, который предоставляет им оружие и другую помощь", - говорится в материале.

При этом автор отмечает, что вспышка терроризма, эскалация кризиса беженцев в Европе как раз совпали с активизацией военной активности России в Сирии, где бомбардировкам подвергается гражданское население.
Также, по словам автора, российское оружие передается сирийским режимом в такие террористические организации в регионе, как Хезболла и Хамас, которые, в свою очередь, связаны с другими террористическими группами.
"Террористы и их спонсоры хотят добиться очевидных вещей: подорвать доверие к нашим правительств, поставить под сомнение наши традиционные ценности и внести раскол в общество", - констатирует Картрайт.https://www.obozrevatel.com/abroad/46750-kreml-postavlyaet-oruzhie-prichastnyim-k-teraktam-v-evrope-islamistam-eu-today.htm
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТайник с 10 тыс. патронов и 40 гранатами обнаружен в Запорожской области, - СБУ. ВИДЕО
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