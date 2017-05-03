 Жалобы на решение суда о конфискации $1,5 млрд Януковича отсутствуют. Собственники так и не появились, - Порошенко. ВИДЕО

Президент подчеркнул, что сегодня завершена операция по зачислению 1,1 млрд долларов на счета Государственного казначейства во исполнение решения суда, вступившего в законную силу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"Кстати, я хочу сообщить, что на данный момент ни одной жалобы на это решение не последовало. И так называемые собственники, заявившие о своих претензиях на эти деньги, так и не появились", - отметил Глава государства и добавил, что благодаря решительным действиям правоохранительных органов и решению суда справедливость в этом вопросе была восстановлена.
Президент подчеркнул, что кроме зачисленных на счета Госказначейства 1,1 млдр долларов, дополнительно еще 200 млн долларов в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов и, в соответствии с законодательством Украины, на эту сумму будет сокращен внутренний долг государства.
"Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и Украинского государства по восстановлению справедливости и инвестированию этих средств в украинскую армию, укрепление обороноспособности нашего государства и восстановление социальной справедливости, направив эти средства на защиту наименее защищенных слоев населения. А эти средства также будут зачислены в золотовалютные резервы государства", - подчеркнул Петр Порошенко.
По словам Президента, после зачисления этих средств, золотовалютные резервы государства будут составлять 18,4 млрд долларов США. Он напомнил, что в 2015 году эта сумма была менее 5 млрд долларов и за этот период золотовалютные резервы выросли почти на 13,5 млрд долларов.
"Это укрепляет финансово-банковскую систему, добавляет стабильности национальной денежной единице. Это будет способствовать инвестиционной привлекательности украинской экономики", - подчеркнул Глава государства.
Петр Порошенко также отметил, что этот этап операции завершается, но судебные процессы будут продолжаться и в дальнейшем: "Мы ждем еще судебных решений о возврате денег, которые были украдены у украинского народа, в государственную казну".
По словам Министра финансов Украины Александра Данилюка, дополнительно к 1,1 млрд долларов США, которые уже поступили на счета Государственного казначейства, добавляются еще 199 млн долларов в ценных бумагах, и на эту сумму будет сокращен государственный долг. "Это будет способствовать стабилизации финансовой системы страны и это очень позитивный сигнал", - отметил министр.
Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева также положительно оценила увеличение резервов на 1,1 млрд долларов и отметила, что это очень важно для обеспечения макрофинансовой стабильности нашего государства.
"Национальный банк очень рад этому событию. Мы его ждали почти два года. И я хочу подчеркнуть, что это очень важно для нашей макрофинансовой стабильности в государстве. Как председатель Национального банка я очень рада, что увеличатся наши чистые резервы", - сказала она.
Ранее "Ощадбанк" приступил к спецконфискации 1,5 млрд долл. активов режима экс-президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. Президент Порошенко отметил, что эти деньги нужно не "проесть", а направить на армию и социалку, а также анонсировал новые блокирования средств на счетах экс-чиновников. Защита беглого президента отрицает, что такие деньги вообще существуют.
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енергіїдєнєх.
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Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім» з дальністю польоту від 250 до 450 км знаходиться на стадії остаточного доведення ракети.
Про це на прес-конференції в Дніпрі повідомив генеральний конструктор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов.
Наразі на підприємстві зайняті розробкою і налагодженням семи проектів для потреб української армії, серед яких оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім» (дальність польоту від 250 до 450 км), що знаходиться на стадії остаточного доведення ракети. Також в роботі проекти по високоточних крилатих ракетах наземного і корабельного базування, дві системи ППО з радіусом надійного ураження цілі до 150 км з перспективою 200-250 кілометрів. А також - займаємося модернізацією ракетних систем залпового вогню, - сказав Дегтярьов.
За його словами, випробування ракетного комплексу має проводитися в Україні. Для випробувального полігону будуть шукати місце. Генеральний конструктор КБ «Південне» зауважив, що, на жаль, ці роботи ведуться не за державною програмою, а за рахунок недержавної допомоги Україні. http://uprom.info/news/vpk/kb-pivdenne-otrk-grim-na-stadiyi-ostatochnogo-zavershennya
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"Президент подчеркнул, что сегодня завершена операция по зачислению 1,1 млрд долларов на счета Государственного казначейства"...
Э-мм, я не "зрадофил", не подумайте!
Но мне кажется тут либо чё-то не сходится, либо я какую-то другую математику учил...
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Так сказал Людовик 14-ый
Так реализовал парасенко
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Як що есть чистые,значит есть и грязные.Фрейд рулит
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