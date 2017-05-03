EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  1307  33
Все про:конфискация (362) Порошенко (12797) Янукович (32416) золотовалютный резерв (144) Гонтарева (646) Данилюк Александр (180)

 Жалобы на решение суда о конфискации $1,5 млрд Януковича и его окружения отсутствуют. Собственники так и не появились, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко провел совещание с Министром финансов Украины Александром Данилюком и Председателем Национального банка Украины Валерией Гонтарева.

Президент подчеркнул, что сегодня завершена операция по зачислению 1,1 млрд долларов на счета Государственного казначейства во исполнение решения суда, вступившего в законную силу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Кстати, я хочу сообщить, что на данный момент ни одной жалобы на это решение не последовало. И так называемые собственники, заявившие о своих претензиях на эти деньги, так и не появились", - отметил Глава государства и добавил, что благодаря решительным действиям правоохранительных органов и решению суда справедливость в этом вопросе была восстановлена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лещенко: "средства Януковича" конфисковали с нарушениями за 2 недели



Президент подчеркнул, что кроме зачисленных на счета Госказначейства 1,1 млдр долларов, дополнительно еще 200 млн долларов в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов и, в соответствии с законодательством Украины, на эту сумму будет сокращен внутренний долг государства.

"Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и Украинского государства по восстановлению справедливости и инвестированию этих средств в украинскую армию, укрепление обороноспособности нашего государства и восстановление социальной справедливости, направив эти средства на защиту наименее защищенных слоев населения. А эти средства также будут зачислены в золотовалютные резервы государства", - подчеркнул Петр Порошенко.

По словам Президента, после зачисления этих средств, золотовалютные резервы государства будут составлять 18,4 млрд долларов США. Он напомнил, что в 2015 году эта сумма была менее 5 млрд долларов и за этот период золотовалютные резервы выросли почти на 13,5 млрд долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, - адвокат. ДОКУМЕНТ

"Это укрепляет финансово-банковскую систему, добавляет стабильности национальной денежной единице. Это будет способствовать инвестиционной привлекательности украинской экономики", - подчеркнул Глава государства.

Петр Порошенко также отметил, что этот этап операции завершается, но судебные процессы будут продолжаться и в дальнейшем: "Мы ждем еще судебных решений о возврате денег, которые были украдены у украинского народа, в государственную казну".

По словам Министра финансов Украины Александра Данилюка, дополнительно к 1,1 млрд долларов США, которые уже поступили на счета Государственного казначейства, добавляются еще 199 млн долларов в ценных бумагах, и на эту сумму будет сокращен государственный долг. "Это будет способствовать стабилизации финансовой системы страны и это очень позитивный сигнал", - отметил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конфискованные $1,5 млрд Януковича и его окружения перечислены в Госказначейство, - Луценко. ФОТО

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева также положительно оценила увеличение резервов на 1,1 млрд долларов и отметила, что это очень важно для обеспечения макрофинансовой стабильности нашего государства.

"Национальный банк очень рад этому событию. Мы его ждали почти два года. И я хочу подчеркнуть, что это очень важно для нашей макрофинансовой стабильности в государстве. Как председатель Национального банка я очень рада, что увеличатся наши чистые резервы", - сказала она.

Ранее "Ощадбанк" приступил к спецконфискации 1,5 млрд долл. активов режима экс-президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. Президент Порошенко отметил, что эти деньги нужно не "проесть", а направить на армию и социалку, а также анонсировал новые блокирования средств на счетах экс-чиновников. Защита беглого президента отрицает, что такие деньги вообще существуют.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да скоммуниздили эти деньги давно. Чего жаловаться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як каже Лещенко суд прийняв неправосудне рішення по іншій кримінальній справі, яка не має відношення до грошей януковича, але цим рішенням конфіскували ці гроші і до того ж суд порушив Конституцію і засудив другий раз за той самий злочин фейкового директора підприємства, який насправді бомж, а цього робити не можна, бо ніхто не може бути двічі засудженим за один і той самий злочин! Влада цими ідіотськими рішеннями нанесла такий удар по Конституції та судовій владі в Україні, що наслідки цього будуть нам ще вилазити рішеннями європейських та міжнародних судів десятками років!!! Тому януковичу непотрібно поспішати зі скаргами, він ці гроші змусить Україну повернути кілька разів поспіль! порошенко робить свою роботу найбільш неправовим та безглуздим способом і фактично підставляє Україну під всі можливі санкції та рішення судів на користь банди януковича! Інколи складається таке враження що порошенко прийшов тільки щоб відмазати януковича та всю мафію та розвалити Україну!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лещенко, перелогинься! В комментариях виден твой огромный нос в форме сливы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
порошенку перелогіниться у владі вже не вдасться, те що він зараз робить це злочин і він буде за це відповідати! Президент має дотримуватись Конституції та законів України а не нищити українське правове поле! Невведення воєнного стану, сумнівні конфіскації, сумнівні вироки, відмазування винних у розстрілах Небесної сотні, арешти добровольців та активістів-майданівців, все це закручується в міцну мотузку, яка потім затягнеться на шиї бидло-еліти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я конечно могу ошибаться, но если сроки апелляции прошли, то "собственники", если они вдруг объявятся, претензии к Украине уже не предъявят. Максимум - могут предъявить только своему "фунту".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Український суд вже нікого не цікавить, власники грошей підуть в міжнародні суди та в європейський суд з прав людини і відсудять всі ці гроші і ще компенсації і судові витрати і Україна змушена буде сплатити все це безумовно, бо порушила права людини та власну Конституцію!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если деньги исчезли из одного кармана, значит они появились у кого-то другом )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как раз бабки закрыть долг населения по коммуналке. Списать и обнулить долги. Или правительство так не думает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а не пошел бы ты...чмо конченное. Я плачу коммуналку полностью, с какого такого перепугу кому то должны прощать долги за коммуналку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
как же я ненавижу эту тупую спившуюся харю, хоть бы оно подохло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь очень удобно наложить на них свою лапу, да, Пэця?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КБ «Південне»: ОТРК «Грім» на стадії остаточного завершення

Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім» з дальністю польоту від 250 до 450 км знаходиться на стадії остаточного доведення ракети.
Про це на прес-конференції в Дніпрі повідомив генеральний конструктор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов.
Наразі на підприємстві зайняті розробкою і налагодженням семи проектів для потреб української армії, серед яких оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім» (дальність польоту від 250 до 450 км), що знаходиться на стадії остаточного доведення ракети. Також в роботі проекти по високоточних крилатих ракетах наземного і корабельного базування, дві системи ППО з радіусом надійного ураження цілі до 150 км з перспективою 200-250 кілометрів. А також - займаємося модернізацією ракетних систем залпового вогню, - сказав Дегтярьов.
За його словами, випробування ракетного комплексу має проводитися в Україні. Для випробувального полігону будуть шукати місце. Генеральний конструктор КБ «Південне» зауважив, що, на жаль, ці роботи ведуться не за державною програмою, а за рахунок недержавної допомоги Україні. http://uprom.info/news/vpk/kb-pivdenne-otrk-grim-na-stadiyi-ostatochnogo-zavershennya
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Лещенко решил по-другому деньги распределить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Жалобы на решение суда о конфискации 1.5 млрд. долларов януковича и его окружения отсутствуют!"...
"Президент подчеркнул, что сегодня завершена операция по зачислению 1,1 млрд долларов на счета Государственного казначейства"...
Э-мм, я не "зрадофил", не подумайте!
Но мне кажется тут либо чё-то не сходится, либо я какую-то другую математику учил...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорее всего янукович к этим деньгам не имеет отношения,петя многое туда сейчас запишет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это деньги по сути вложенные в ценные бумаги государства, а по факту это воздух. Так и в чем тогда заключается такая торжественная фейковая "перемога"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё заочно ,два магнитофона, три камеры"одиночки",пеньки из дворца.... Жалобы на решение суда о конфискации $1,5 млрд Януковича и его окружения отсутствуют. Собственники так и не появились, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2646
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему поступлением денег в казначейство пиарится президент - неужели это его вопрос комментировать такие процессуальные действия...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как бЭ больше перемог нет а тут такая возможность потрындеть, грех упускать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну еще не вечер - срок давности не прошел - изменится политическая конъюктура - отсудят если что-то незаконно сделали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Государство - это я!
Так сказал Людовик 14-ый
Так реализовал парасенко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
майбуть не існує предмету спору (грошей) от ніхто і не оскаржує...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та піар це все,як і сам мордатий Пі@орошенко і його шобла "ббп" - "ефективних менеджерів". Які мають десь далеко в сраці Україну і розглядають її як мету для наживи.
А оце вже їхній бізнес!!!
Міністри Гройсмана володіють 39 автомобілями.
Найбільшим поціновувачем автомобілів у Кабміні виявився міністр енергетики Насалик - їх у нього аж 5.Крім того, зазначається: глава Мін'юсту Павло Петренко володіє трьома авто - Volkswagen Golf 2007 р.в., Land Rover 2006 р.в. та Toyota Camry 2013 р.в., так само, як і міністр інформполітики Юрій Стець - в його володінні перебувають Lexus RX350 2008 р.в., Volkswagen EOS 2009 р.в. та Infiniti FX37 2011 р.в.
http://ua1.com.ua/politics/ministri-groysmana-volodiyut-39-avtomobilyami-30314.html
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЖалобы на решение суда о конфискации $1,5 млрд Януковича и его окружения отсутствуют. Собственники так и не появились, - Порошенко. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти