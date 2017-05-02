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 Политика Украины, Происшествия
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 Задержана группа людей по подозрению в подготовке терактов и провокаций в Одессе, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе задержали группу местных жителей по подозрению в подготовке терактов, диверсий и провокаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Оперативники спецслужбы с задействованием спецподразделения "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", - говорится в сообщении.



Отмечается, что правоохранительные органы Одесской области работают в полном взаимодействии и не позволят дестабилизировать ситуацию в регионе.

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Напомним, сегодня в Одессе день траура в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года. Правопорядок охраняют 3 тысячи правоохранителей, информации о провокациях или столкновениях не поступало. Сообщалось о задержании четырех человек с георгиевскими лентами.
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Ты прав. Кацап украинцу братом никогда не был и не будет. Кацап враг был есть и, к сожалению, будет всегда. Хотя... Сожаления нет. Кацап враг. Это просто нужно понять и принять.
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Вот, честно говоря, для меня как украинца абсолютно пофиг как палили "вату" в Одессе. То что ее должны были остановить любым способом не вызывает сомнений. Вообще как, нет не так - КАК можно было допустить, чтобы часть прокацапленного населения могла бы принести войну и в эту часть Украины. Мне кажется, что та кровавая цена, что была заплачена за мир и покой в Одессе вполне оправдана. И сама жизнь и время это подтвердили. Достаточно взглянуть на то что и как в Одессе и сравнить с тем же Донецком или Луганском. Вывод очевиден. Иногда кровь пустить просто необходимо. Как бы цинично это ни звучало. Факт очевиден.
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Кому это нужно? Кому в Одессе нужен рюцкий мир? Неудачникам, которые не могут заработать (это в Одессе то!) или тем, кто надеется на рюцкои мире сделать деньги.
Отсюда вывод: надо показать им, что рюцкий мир - это крайне не выгодное и опасное, а еще больше неблагодарное вложение своих сил и способностей! Не верите? Спросите Гиркина или Мотороллу, например!
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Фуфло толкают))
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почему? может и правда а что лучше такое как вы сказали "фуфел" или правдивые терракт с гибелью десятков людей и раненых в сотню??!! неужели Крым, часть Димбассу также "фуфел" по вашему??!!
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Бо це не затримання злочинців які ймовірно мають зброю , з крузака взагалі нікто не вийшов . А якби у відповідь шмальнули ?
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так и палка имеет два конца шмальнуть то можно... просто потом Тойтоту превратили бы за 2 минуты в решето.. а оно им надо...
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Так а я про що , чого в машині сидять а не вискакують як би мали робити ?
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СБУ сдала Крым и Донбасс Ху"лу.А Теперь толкает фуфло однотуровым дебилам.
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адесунипрастим..а..ха..ха..ха ватущимят сегодня знатно..а..ха..ха..ха
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Щось дуже м'яко прийняли , не актори часом ?
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ти знаєш Друже... зацепив ти деяких дєятілєй за живе... ядом як кобри плюються на тебе... ну та штирь з ними ....прорвемося !
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Дякую , Брате , за порозуміння. Дійсно як шакали кидаються і верзуть всяку нісенітницю на мене.В своє время ригиАнали таке робили.Так , що я як кремень.
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Обычно тот о ком больше говорят - тот и лидер. Так что гордитесь. О серости не вспоминают.
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Брате, не переймайся - ті хто на Цензорі не перший рік знають хто такий Джамал та його переконання. В тебе завжди є та буде підтримка на моє переконання.
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сепаров уничтожать на месте "при попитке к бегству"
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Яка функція у хлопців з крузака , навіть нікто не вискочив звідти .
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класно видео нарезали особенно переход с 2 на 3 секунду видео ....раз и даже двери не открывались и все на земле лежат...смешно
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За 100 лет русские вернулись к тому, от чего пытались уйти
убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям. 100 лет и 100 млн. коту под хвост!
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Про що відео?
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Сегодня НОЧЬЮ в Днепре сепаратисты собирлись шабаш ночной устроить.Спортивные парни, человек 40 не меньше, ну видно внуки дедов, которые воевали. И родственники погибших в Одессе, по которым скорбить под покровом ночи собирались.Расставляют лампадки. При свете фар. Расставляют фразу "Днепр скорбит вместе с Одессой". Скорбит ночью, тихо, при охране титушек. Открыто скорбить не может.Расставили только зажигать начали - тут колонна патриотов появилась . Взяли им и всю картинку поломали. Сказали, что Днепр не скорбит вместе с сепаратистами, а радуется, что в тот день Одессу отбили от русского мира и не дали раскачать там ситуацию.Приехала полиция. Пол города съехалось. Некоторых представителей сепарского блока забрали в райотдел.
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Самое смешное что ватка в Днепре закон о декоммунизации соблюдает - пишет Днепр, а не Днепрапетроск. А сколько по этому поводу было вони ))
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Та то они понимали что Днепропетровск они точно не успеют выложить. А еще должен был из-за кустов вылезти вилкул и местные попы московского патриархата и все вместе скорбеть на видео....
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Они все очень сильно рискуют. Теперь, когда всем ясно, что несут с собой перспективы русского мира, никто и ждать ничего не будет. Если где- то полиция или сбу покажет свою лояльность к сепаратистам, проплаченным кремлем, или отстраненность, то будет уже бойня. Будет самосуд над сепарней. Так как в оккупированном Донецке тоже когда- то выходили на проукраинские мирные митинги и потом ждали чего- то. А вот теперь сидят или в оккупации и начали жизнь с нуля уже в неоккупированной Украине.
В Одессе же по большому счету из- за киевских продажных шлюх после всего пережитого нет украинской власти. Во главе города , ключевого на юге Украины, обладающего глубоководными портами , огромной береговой линией -стоит тварь, которую колбасило даже от звука украинского гимна. СБУ должно направить свои взоры к этому упырю. Иначе рано или поздно оно подорвет Одессу.
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Развод по Рюкзаковски. Вчера нашли аккумулятор с проводами сегодня какие-то сепаратисты. Все наиграно для ТВ. Ни одного специалиста они никогда не смогли бы взять. Показуха сплошная.
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Ну так , СБУ і ФСБ одноплідні близнюки , ті беруть в синіх капцях з мисками , ці біля генделика .
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Русня всем своим видом показывает , что они хотят ещё одно 2-е мая...
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Serg Marco
41 мин ·

После движений на 1-2 мая (и репортажей Сергей Сергеевич) наткнулся тут на мнение что "разбивая лицо сепару вы уподобляетесь...", "нельзя злом на зло..." и прочее.
Хотелось бы ответить.

Видите ли, мы тут имеем дело с "русским миром". А "русский мир" всегда мог осмыслить какую то ситуёвину только с позиции силы. То есть когда кирзовым сапогом по зубам, когда мордой в грязь, когда Гулаг, голод и поломанные кости.
Вот тут у "русского мира" начинается уважение и преклонение. И кстати, майские праздники с беготней плакатов Сталина и Ленина которые своих почитателей сгноили в количестве миллионов и тем не менее остались символами и почитаемыми вождями - все эти телодвижения и символы очень даже неплохо эту догму обосновывают.
Мы пытались по хорошему. В 2014 году. Мы пытались общаться и объяснять что нельзя с ножами и битами кидаться на своих сограждан по указке российских кураторов в толпе разбавленной запоребриковыми и российскими нацыками. В 2014 мы пытались напомнить что мы один народ. В 2014-м украинцев за это убивали. Бойня в Донецке, расстрел колонны в Одессе, что закончилось Домом Профсоюзов, избиение евромайдановцев в Харькове, смерть таких как Рыбак...
Простите, но больше так не будет. Попытку объясниться и протянуть руку понимания адепты "русского мира" воспринимают как слабость. А значит реальность бытия им будут доносить тем информационным способом, который им доступен. Имеется ввиду не вербальный способ, а тактильный.
И о чудо - смерти и применение огнестрельного оружия по активистам неожиданно прекратилось! Как же так? Вроде агрессии больше - а смертей от этой агрессии нет. Значит всё правильно делают ребята.
Потому людям которые взялись разъяснять вате что тут Украина, а не окраина запоребрика, я бы хотел пожелать только одного - доносите информацию своим оппонентам подробнее, со всеми знаками препинания, с чувством и выражением, убедившись что оппонент всецело осознал доведенную ему точку зрения.
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Не знаю, но я с еще советской армии четко зарубил себе на носу, что касаб понимает только силу. Когда своими соплями вперемешку с кровавой юшкой умывается, то начинает скиглить, что его не поняли и не ценят и не любят, а он хотел как лучше. До этого будет быковать покуда отпор не получит. Запомнил четко с момента как служил в Остре срочку 1984-1986 года.
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Актори з серіалів "Щасливі разом" та "Бригада" виступили в окупованому Криму ,а не пора лишать гражданства украинцев,которые едут в оккупированный московской ордой Крым на отдых?
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Давно пора. В оккупированном Крыму украинцу делать нечего, как собственно и в самой коцапии. И никаких оправданий этому быть не может.
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приятнее новость бы звучала - повешена группа террористов вместе с проститутками их выродившими и алкашами сифилитиками их зачавшими, так же с шалавами женами ...
а детей спросите куда - так в лепрозорий, в ПЕДИРАЦИЮ расистов российскую
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Задержана группа людей по подозрению в подготовке терактов и провокаций в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 7871КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 41 мин.41 минуту назад
Эдуард Айрапетян,расстреливавший одесситов,год назад скорбел в Севастополе на камеры пропагандонов. Просто напомню > https://www.youtube.com/watch?v=Q76k-S8GZiY …

Задержана группа людей по подозрению в подготовке терактов и провокаций в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 8087
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Черная пятница.
На полях еще не сошел снег, а в Одессе уже стали появляться первые «вестники» «Русской весны».
Дружины витязей «Русского мира» прибывали в марте 2014 года в причерноморский город из Санкт-Петербурга, колыбели российского православного фашизма, в гражданской одежде группами по пять-десять человек на автобусах «НЕОПЛАН».
Также они поодиночке просачивались в Одессу на междугородных маршрутках с запада, из фейкового пророссийского Приднестровья, высаживаясь в чистом поле за несколько километров от въезда в город.
Православных ингерманландцев, (читай бандитов и убийц) из Российской Федерации легко было вычислить по разнице в акценте, идиомах и языке. В общении между собой чухонцы использовали российский говор: «чёй-то», «дык», «токмо», а бордюр называли «поребриком».
В обменных пунктах приезжие меняли очень большие суммы русских рублей на украинские гривны.
Питерские неонацисты и криминал из Приднестровья, Гагаузии и Бессарабии облюбовали для жилья центральную площадь Одессы - Куликово поле, где разбили многочисленные палатки, украсив их российскими триколорами и лозунгами с оскорбительными текстами украинского Правительства.
Строители «светлого российского будущего» и адепты фашистского движения «Русская весна» загадили центральную площадь города продуктами своей жизнедеятельности и, как правило, с утра уже были в нетрезвом состоянии или под воздействием метадона.
Колорады с ленточкой предателей РОА («георгиевская лента» как символ, активно использовался в Русской Освободительной Армии, которая сотрудничала с гитлеровскими властями) демонстративно ходили по городу с битами, нунчаками, кусками арматуры и цепями, а некоторые из них были вооружены огнестрельным оружием.
У многих «митингующих» на плече висели противогазы. Приезжие «пацаны» держали в напряжении всю Одессу. Пересечь Куликово поле мирным одесситам даже в дневное время было опасно для жизни.
Вы можете себе представить, чтобы киевляне жили в палатках на Красной площади в Москве под антиправительственными лозунгами и пугали экскурсантов битами и цепями? А в Одессе это имело место. Местная милиция никак не реагировала на бесчинства бойцов «Русской весны».
По всей вероятности на банковские карточки одесских силовиков регулярно поступали взносы «из-за бугра» через «Банк России» расположенный на улице Дерибасовской, 10.
По сценарию ФСБ РФ группа «куликовцев» провела пикет у штаба Южного оперативного командования, где разложила на ступенях погребальные венки с траурными лентами. Незваные гости выкриками призывали украинских офицеров саботировать приказы, поступающие из Генерального Штаба и вообще убираться из Одессы. Боевики Глазьева не догадывались, что через две недели эти венки понадобятся им самим.
«Оплаченцы» Кремля обнаглели до такой степени, что захватили в Одессе трамвай 18-го маршрута. Выгнав из салона всех пассажиров, не имеющих колорадской ленточки на груди и приставив к виску ватмана пистолет Макарова, они потребовали ехать весь маршрут до Куликового поля без остановок.
Миролюбивые и толерантные одесситы старались не обращать на них внимания и не реагировать на их пророссийские митинги, пока беспокойные гости не начали 2 мая 2014 года стрелять средь бела дня в футбольных болельщиков на улице Дерибасовской и Греческой площади. И тогда терпение одесситов, как говорят, лопнуло.
В Доме Профсоюзов нашли свою преждевременную смерть колорады-сепаратисты, поклонники Путина, российские боевики из различных городов РФ (их паспорта сейчас являются вещественными доказательствами в суде), которые получили задание и деньги от ФСБ РФ захватить силовым путем ОГА и провозгласить дважды судимого православного прохиндея, цыгана Валерия Каурова - Президентом «ОНР».
Стюардессы самолетов всегда инструктируют пассажиров перед взлетом, что в случае пожара на борту необходимо лечь на пол и ползком пробираться к выходу.
Но при подготовке в окрестностях озера Селигер пророссийских православных боевиков для будущих штурмов украинских ОГА, московские военные советники забыли проинструктировать террористов, как вести себя в случае пожара в закрытом помещении.
Укрывшись от болельщиков футбола в захваченном Доме Профсоюзов, сторонники «Русского мира» на третьем этаже здания начали разливать бензин по бутылкам для коктейлей Молотова, поджигать их и мирно швырять в толпу людей, собравшихся на Куликовом поле, чтобы защитить Одессу от «Русской весны».
Но что-то пошло не так, и вспыхнул пожар. Досудебное расследование трагедии установило (и это зафиксировано на многих любительских видео, выложенных в Ютубе), что пожар возник внутри здания ДС на третьем этаже, при этом стекла в окнах третьего этажа были целыми.
Вместо того, чтобы спуститься на нижние этажи, где не было очагов возгорания и задымления, экстремисты устремились на четвертый и пятый этажи, где вскоре задохнулись в результате отравления окисью углерода, образовавшейся в процессе пожара. Одесские патологоанатомы в медицинских заключениях записали, что «телесных повреждений и огнестрельных ранений у покойников не имеется». Никто из одесситов также не «ел трупы погибших», как заявили об этом лживые телеведущие российских СМИ.
Полковник ГРУ РФ Игаль Гиркинд, спрятавшись за «Памятник борцам революции», возле конечной остановки трамвая 18-го маршрута, наблюдал за развивающимися событиями издалека и к заходу солнца понял, что операция «ОНР» - провалилась. Вечерним экспрессом «Одесса-Симферополь» охранник «даров волхвов» в купейном вагоне покинул город.
Православный «Русский мир» в ту «черную пятницу», под прикрытием милиционера Фучаджи, убил из огнестрельного оружия шесть одесситов и ранил более сотни футбольных болельщиков, из них 27 человек - в тяжелом состоянии с «огнестрелами» были доставлены каретами «Скорой помощи» в ургентные отделения городской больницы № 11 на улице Воробьева и в Еврейскую больницу на улице Мясоедовской.
Организовал и проплатил гибель пророссийских сепаратистов в Одессе православный советник российского президента Сергей Глазьев, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Ниже помещен фрагмент телефонного разговора Глазьева с одесским сепаратистом, зафиксированный спецслужбами Украины:
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».
В свете выше сказанного недавнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова перед началом его встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном о том, что «Россия не вмешивается во внутренние дела других стран» звучит неубедительно.
Лживое российское Правительство на крейсерской скорости несется к международному трибуналу. Одесская трагедия станет на этом Суде одной из самых громких наряду с гибелью школьников в Беслане, которых заживо сжег российский спецназ огнеметами «Шмель» с термобарической боевой частью, отравлением газом зрителей в Норд Осте, взрывами жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске, отравлением полонием Александра Литвиненко и другими преступлениями спецслужб РФ. У судей в Гааге будет много работы.
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Це, власне, все, що треба знати, щоб зробити висновки і визначитись. Але для цього треба вміти читати більше, ніж на пачці цигарок і на пляшці пива!!!
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Нашо визначатися? Українець не повинен визначатися. Досить вже було різної гидоти від кацапів та прокацаплених. Українець повинен робити висновки та робити потрібні вчинки. Не більше - не менше.
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Все время задумывалась, почему столько жертв в Бислане и Норд-Осте, и почему спецслужбы россии не смогли предотвратить взрывы домов? Это же не иголка в сене!
Методы расейских спецслужб направлены на безжалостное уничтожение заложников и невинных граждан своей страны в угоду какой-о великой и только им ведомой цели. А Одессе оно надо? Тут совсем другой расклад и другие правила, а это две большие разницы! Сепарам
в Одессе без шансов!
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Ух ти. Навчились. Все зроблено бездоганно, як по нотам. Ну нехай їм щастить у добрих справах
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Ну може хоч на зьомках навчаться. Не все ж тільки Станіслава Краснова киздити
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Руськиймір не затримувати, а жорстко і жорстоко знищувати!....
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Цензор пропечатал тег "Трагедия в Одессе". А на самом деле в Одессе не было никакой трагедии, а трагедия была в Луганске и Донецке, где не сделали того что сделали одесситы.
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Повыдергивать руки и депортировать в любимую рашку, нефиг жить в одной стране с "фошыздами".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗадержана группа людей по подозрению в подготовке терактов и провокаций в Одессе, - СБУ. ВИДЕО
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