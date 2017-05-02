 Задержана группа людей по подозрению в подготовке терактов и провокаций в Одессе, - СБУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы с задействованием спецподразделения "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранительные органы Одесской области работают в полном взаимодействии и не позволят дестабилизировать ситуацию в регионе.
Напомним, сегодня в Одессе день траура в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года. Правопорядок охраняют 3 тысячи правоохранителей, информации о провокациях или столкновениях не поступало. Сообщалось о задержании четырех человек с георгиевскими лентами.
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http://dumskaya.net/news/chto-v-dejstvitelnosti-proizoshlo-v-odesse-vcher-035355/
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Отсюда вывод: надо показать им, что рюцкий мир - это крайне не выгодное и опасное, а еще больше неблагодарное вложение своих сил и способностей! Не верите? Спросите Гиркина или Мотороллу, например!
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убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям. 100 лет и 100 млн. коту под хвост!
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В Одессе же по большому счету из- за киевских продажных шлюх после всего пережитого нет украинской власти. Во главе города , ключевого на юге Украины, обладающего глубоководными портами , огромной береговой линией -стоит тварь, которую колбасило даже от звука украинского гимна. СБУ должно направить свои взоры к этому упырю. Иначе рано или поздно оно подорвет Одессу.
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41 мин ·
После движений на 1-2 мая (и репортажей Сергей Сергеевич) наткнулся тут на мнение что "разбивая лицо сепару вы уподобляетесь...", "нельзя злом на зло..." и прочее.
Хотелось бы ответить.
Видите ли, мы тут имеем дело с "русским миром". А "русский мир" всегда мог осмыслить какую то ситуёвину только с позиции силы. То есть когда кирзовым сапогом по зубам, когда мордой в грязь, когда Гулаг, голод и поломанные кости.
Вот тут у "русского мира" начинается уважение и преклонение. И кстати, майские праздники с беготней плакатов Сталина и Ленина которые своих почитателей сгноили в количестве миллионов и тем не менее остались символами и почитаемыми вождями - все эти телодвижения и символы очень даже неплохо эту догму обосновывают.
Мы пытались по хорошему. В 2014 году. Мы пытались общаться и объяснять что нельзя с ножами и битами кидаться на своих сограждан по указке российских кураторов в толпе разбавленной запоребриковыми и российскими нацыками. В 2014 мы пытались напомнить что мы один народ. В 2014-м украинцев за это убивали. Бойня в Донецке, расстрел колонны в Одессе, что закончилось Домом Профсоюзов, избиение евромайдановцев в Харькове, смерть таких как Рыбак...
Простите, но больше так не будет. Попытку объясниться и протянуть руку понимания адепты "русского мира" воспринимают как слабость. А значит реальность бытия им будут доносить тем информационным способом, который им доступен. Имеется ввиду не вербальный способ, а тактильный.
И о чудо - смерти и применение огнестрельного оружия по активистам неожиданно прекратилось! Как же так? Вроде агрессии больше - а смертей от этой агрессии нет. Значит всё правильно делают ребята.
Потому людям которые взялись разъяснять вате что тут Украина, а не окраина запоребрика, я бы хотел пожелать только одного - доносите информацию своим оппонентам подробнее, со всеми знаками препинания, с чувством и выражением, убедившись что оппонент всецело осознал доведенную ему точку зрения.
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а детей спросите куда - так в лепрозорий, в ПЕДИРАЦИЮ расистов российскую
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Эдуард Айрапетян,расстреливавший одесситов,год назад скорбел в Севастополе на камеры пропагандонов. Просто напомню > https://www.youtube.com/watch?v=Q76k-S8GZiY …
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На полях еще не сошел снег, а в Одессе уже стали появляться первые «вестники» «Русской весны».
Дружины витязей «Русского мира» прибывали в марте 2014 года в причерноморский город из Санкт-Петербурга, колыбели российского православного фашизма, в гражданской одежде группами по пять-десять человек на автобусах «НЕОПЛАН».
Также они поодиночке просачивались в Одессу на междугородных маршрутках с запада, из фейкового пророссийского Приднестровья, высаживаясь в чистом поле за несколько километров от въезда в город.
Православных ингерманландцев, (читай бандитов и убийц) из Российской Федерации легко было вычислить по разнице в акценте, идиомах и языке. В общении между собой чухонцы использовали российский говор: «чёй-то», «дык», «токмо», а бордюр называли «поребриком».
В обменных пунктах приезжие меняли очень большие суммы русских рублей на украинские гривны.
Питерские неонацисты и криминал из Приднестровья, Гагаузии и Бессарабии облюбовали для жилья центральную площадь Одессы - Куликово поле, где разбили многочисленные палатки, украсив их российскими триколорами и лозунгами с оскорбительными текстами украинского Правительства.
Строители «светлого российского будущего» и адепты фашистского движения «Русская весна» загадили центральную площадь города продуктами своей жизнедеятельности и, как правило, с утра уже были в нетрезвом состоянии или под воздействием метадона.
Колорады с ленточкой предателей РОА («георгиевская лента» как символ, активно использовался в Русской Освободительной Армии, которая сотрудничала с гитлеровскими властями) демонстративно ходили по городу с битами, нунчаками, кусками арматуры и цепями, а некоторые из них были вооружены огнестрельным оружием.
У многих «митингующих» на плече висели противогазы. Приезжие «пацаны» держали в напряжении всю Одессу. Пересечь Куликово поле мирным одесситам даже в дневное время было опасно для жизни.
Вы можете себе представить, чтобы киевляне жили в палатках на Красной площади в Москве под антиправительственными лозунгами и пугали экскурсантов битами и цепями? А в Одессе это имело место. Местная милиция никак не реагировала на бесчинства бойцов «Русской весны».
По всей вероятности на банковские карточки одесских силовиков регулярно поступали взносы «из-за бугра» через «Банк России» расположенный на улице Дерибасовской, 10.
По сценарию ФСБ РФ группа «куликовцев» провела пикет у штаба Южного оперативного командования, где разложила на ступенях погребальные венки с траурными лентами. Незваные гости выкриками призывали украинских офицеров саботировать приказы, поступающие из Генерального Штаба и вообще убираться из Одессы. Боевики Глазьева не догадывались, что через две недели эти венки понадобятся им самим.
«Оплаченцы» Кремля обнаглели до такой степени, что захватили в Одессе трамвай 18-го маршрута. Выгнав из салона всех пассажиров, не имеющих колорадской ленточки на груди и приставив к виску ватмана пистолет Макарова, они потребовали ехать весь маршрут до Куликового поля без остановок.
Миролюбивые и толерантные одесситы старались не обращать на них внимания и не реагировать на их пророссийские митинги, пока беспокойные гости не начали 2 мая 2014 года стрелять средь бела дня в футбольных болельщиков на улице Дерибасовской и Греческой площади. И тогда терпение одесситов, как говорят, лопнуло.
В Доме Профсоюзов нашли свою преждевременную смерть колорады-сепаратисты, поклонники Путина, российские боевики из различных городов РФ (их паспорта сейчас являются вещественными доказательствами в суде), которые получили задание и деньги от ФСБ РФ захватить силовым путем ОГА и провозгласить дважды судимого православного прохиндея, цыгана Валерия Каурова - Президентом «ОНР».
Стюардессы самолетов всегда инструктируют пассажиров перед взлетом, что в случае пожара на борту необходимо лечь на пол и ползком пробираться к выходу.
Но при подготовке в окрестностях озера Селигер пророссийских православных боевиков для будущих штурмов украинских ОГА, московские военные советники забыли проинструктировать террористов, как вести себя в случае пожара в закрытом помещении.
Укрывшись от болельщиков футбола в захваченном Доме Профсоюзов, сторонники «Русского мира» на третьем этаже здания начали разливать бензин по бутылкам для коктейлей Молотова, поджигать их и мирно швырять в толпу людей, собравшихся на Куликовом поле, чтобы защитить Одессу от «Русской весны».
Но что-то пошло не так, и вспыхнул пожар. Досудебное расследование трагедии установило (и это зафиксировано на многих любительских видео, выложенных в Ютубе), что пожар возник внутри здания ДС на третьем этаже, при этом стекла в окнах третьего этажа были целыми.
Вместо того, чтобы спуститься на нижние этажи, где не было очагов возгорания и задымления, экстремисты устремились на четвертый и пятый этажи, где вскоре задохнулись в результате отравления окисью углерода, образовавшейся в процессе пожара. Одесские патологоанатомы в медицинских заключениях записали, что «телесных повреждений и огнестрельных ранений у покойников не имеется». Никто из одесситов также не «ел трупы погибших», как заявили об этом лживые телеведущие российских СМИ.
Полковник ГРУ РФ Игаль Гиркинд, спрятавшись за «Памятник борцам революции», возле конечной остановки трамвая 18-го маршрута, наблюдал за развивающимися событиями издалека и к заходу солнца понял, что операция «ОНР» - провалилась. Вечерним экспрессом «Одесса-Симферополь» охранник «даров волхвов» в купейном вагоне покинул город.
Православный «Русский мир» в ту «черную пятницу», под прикрытием милиционера Фучаджи, убил из огнестрельного оружия шесть одесситов и ранил более сотни футбольных болельщиков, из них 27 человек - в тяжелом состоянии с «огнестрелами» были доставлены каретами «Скорой помощи» в ургентные отделения городской больницы № 11 на улице Воробьева и в Еврейскую больницу на улице Мясоедовской.
Организовал и проплатил гибель пророссийских сепаратистов в Одессе православный советник российского президента Сергей Глазьев, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Ниже помещен фрагмент телефонного разговора Глазьева с одесским сепаратистом, зафиксированный спецслужбами Украины:
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».
В свете выше сказанного недавнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова перед началом его встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном о том, что «Россия не вмешивается во внутренние дела других стран» звучит неубедительно.
Лживое российское Правительство на крейсерской скорости несется к международному трибуналу. Одесская трагедия станет на этом Суде одной из самых громких наряду с гибелью школьников в Беслане, которых заживо сжег российский спецназ огнеметами «Шмель» с термобарической боевой частью, отравлением газом зрителей в Норд Осте, взрывами жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске, отравлением полонием Александра Литвиненко и другими преступлениями спецслужб РФ. У судей в Гааге будет много работы.
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Методы расейских спецслужб направлены на безжалостное уничтожение заложников и невинных граждан своей страны в угоду какой-о великой и только им ведомой цели. А Одессе оно надо? Тут совсем другой расклад и другие правила, а это две большие разницы! Сепарам
в Одессе без шансов!
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