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 Во время химатак в сирийской провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, - Human Rights Watch. ВИДЕО

В Сирии в провинции Идлиб во время химических атак могли быть использованы авиабомбы советского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом говорится в отчете Human Rights Watch.

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В отчете правозащитников сказано, что фото и видео сделанные в Хан-Шейхуне после атаки говорят о том, что предположительно во время химической атаки использовались бомбы советского производства типа ХАБ-250, или ХАБ-500, которые специально создавались для доставки зарина. На осколках снарядов, как отмечают в HRW видна зеленая маркировка, которую наносили на такие боеприпасы. Похожие осколки находили в воронках и местные жители.

Правозащитники отмечают также, что с конца 2016 года сирийские войска минимум четыре раза использовали авиабомбы с отравляющими веществами, а также распыляла газы с вертолетов.


Химические авиабомбы ХАБ-500 начали серийно изготавливать в 1937 году. При благоприятных условиях и разрыве авиабомбы на поверхности земли образовывалось ядовитое облако, которое на площади в 5 га могло держаться около 2 часов.

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Напомним, организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что при нападении на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб был применен отравляющий газ зарин или похожее на него вещество. Такой вывод был сделан в результате проведенных анализов.
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"Дедушка умер а дело живёт
Лучше бы было наоборот" (с)
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В смысле - Ленин всегда живой! Ленин всегда молодой?
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Война в Истории‏ @VojnavIstorii 30 апр.ЕщеПленный политработник агитирует советских военных сдаваться. Петрозаводск. СССР. Вторая мировая война. 27 сентября 1941г.
Во время химатак в сирийской Идлибе могли быть использованы авиабомбы советского производства, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 5694
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Ну, тогда другое дело. Пусть Россия бомбит мирных жителей на здоровье.
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Поэтому русские считают вправе отравить другую аналогичную по площади территорию в любой другой стране? Весьма кровожадная логика.
пс. США обрабатывали леса дефолиантами, чтоб опали листья и стали невозможными партизанские операции. Токсичная примесь диоксин оказалась там случайно и, кроме местного населения пострадали солдаты США. Россия с режимом Асада сознательно применили боевые ОВ нервно-паралитического действия.
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А Вас не смущает, тот факт, что Human Rights Watch была создана через три года после окончания Вьетнамской войны?
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Да, к логике тут взывать бесполезно.
Напомнило анекдот
Дирижер распекает на репетиции оркестр:
- Бездари, лентяи, а ваша вторая скрипка - вообще пи*да!
- Так ее нет сегодня!
- Ну так передайте ей!
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ты бля дебил? то что когда-то сделало сша какое отношение имеет к тому что сейчас сделала раша-параша? или типа вам-выблядкам тоже гадить можно?
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Ну тогда расскажите о том как на Нюрнбергском трибунале осудили химические атаки Первой мировой войны.

Кстати, ни СССР, ни Россия так и не опубликовали всех материалов этого трибунала. А ведь СССР брал письменное обязательство это сделать.
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поэтому вашу сраную вату по всей Украине надо просто вырезать. россияне-биомусор . россия-нах из Украины!
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В россии все сельхозхимикаты проверяют лучшие химики? Кого Вы пытаетесь обмануть?
Диоксин в Эйджент оранж присутствовал в мизерных количествах. В таких количествах не проявляется ни острый ни хронический токсические эффекты, определяемые по стандартным методикам. А тератогенный и канцерогенный эффекты проявляются спустя весьма длительное время,
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Это были не ядохимикаты, дефолианты. А вообще, да! Оправдание железное! Тогда кацапам тоже можно. А еще амеры скинули две атомные бомбы на японские города, это тебе подсказка на будущее, если очередные оправдания потребуются.
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А вашему ничего не позволенно, потому вас и перетрут в какашку. И похоронят потом проект рабсия на помойке истории.
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Как при сталине или как в 90е когда в параше жрать нечего было? Напомни когда Америка давилась
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Могли быть! А могли и не быть... Может, все таки марсиане?
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Это вы хотите так оправдать агрессию России? Очень благородно.
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Эти кто-нибудь игнорируют юрисдикцию международного суда ибо у них самих руки в крови по самые плечи.
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Надеюсь, что Россия ответит за ЕЕ мерзкие акты в Украине?
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РБ головного мозга‏ @belamova 30 апр.ЕщеА что если ко власти в Казахстане придут русофобы и откажутся Байконур в аренду сдавать? Россия перестанет быть космической державой?
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Хуйло постарается баиканур присоединить к России от казахской хунты.
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Все может быть. От совка в параше осталось огромное количество не использованних бомб и оружия
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Путлер насовал оружия на 10 миллиардов Асаду,так что там можеть быть всё что угодно..
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А могли быть американского или немецкого.
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Human Rights Watch жги правду матку, все делают вид что верят
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Ну конечно,кто поверит в то,что россияне травили газом детей в Сирии - такого же быть не может.Они же хорошие!Ударить точкой-у в центр Грозного по рынку убив сотни мирных жителей?Да вы все врети!Расстрелять с градов,в субботу утром рынок на восточном в Марике,когда там больше всего народа?Да это укры не иначе!Ну не мог русский солдат такого творить!Вырезать армянскую семью и в конце,когда автомат дал осечку заколоть 6-месячного ребенка штыком в люльке - ну это однозначно укр-ДРГ поработало.
Поэтому Human Rights Watch жгите дальше,врите больше и пускай за ложь вас покарает российский бог ВВП!
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Ладно, бомбы советские, но в СССР было 15 республик - ныне государств. Кто из них виноват - это вопрос. Все продавали.
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и газ для разогрева котлов с маслом в аду тоже ОНИ
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВо время химатак в сирийской провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, - Human Rights Watch. ВИДЕО
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