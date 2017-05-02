 Во время химатак в сирийской провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, - Human Rights Watch. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом говорится в отчете Human Rights Watch.
В отчете правозащитников сказано, что фото и видео сделанные в Хан-Шейхуне после атаки говорят о том, что предположительно во время химической атаки использовались бомбы советского производства типа ХАБ-250, или ХАБ-500, которые специально создавались для доставки зарина. На осколках снарядов, как отмечают в HRW видна зеленая маркировка, которую наносили на такие боеприпасы. Похожие осколки находили в воронках и местные жители.
Правозащитники отмечают также, что с конца 2016 года сирийские войска минимум четыре раза использовали авиабомбы с отравляющими веществами, а также распыляла газы с вертолетов.
Химические авиабомбы ХАБ-500 начали серийно изготавливать в 1937 году. При благоприятных условиях и разрыве авиабомбы на поверхности земли образовывалось ядовитое облако, которое на площади в 5 га могло держаться около 2 часов.
Напомним, организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что при нападении на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб был применен отравляющий газ зарин или похожее на него вещество. Такой вывод был сделан в результате проведенных анализов.
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Лучше бы было наоборот" (с)
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пс. США обрабатывали леса дефолиантами, чтоб опали листья и стали невозможными партизанские операции. Токсичная примесь диоксин оказалась там случайно и, кроме местного населения пострадали солдаты США. Россия с режимом Асада сознательно применили боевые ОВ нервно-паралитического действия.
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Напомнило анекдот
Дирижер распекает на репетиции оркестр:
- Бездари, лентяи, а ваша вторая скрипка - вообще пи*да!
- Так ее нет сегодня!
- Ну так передайте ей!
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Кстати, ни СССР, ни Россия так и не опубликовали всех материалов этого трибунала. А ведь СССР брал письменное обязательство это сделать.
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Диоксин в Эйджент оранж присутствовал в мизерных количествах. В таких количествах не проявляется ни острый ни хронический токсические эффекты, определяемые по стандартным методикам. А тератогенный и канцерогенный эффекты проявляются спустя весьма длительное время,
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Поэтому Human Rights Watch жгите дальше,врите больше и пускай за ложь вас покарает российский бог ВВП!
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