 Боевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Павлополе, Авдеевке и Луганском. За сутки - 55 обстрелов, - штаб. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки по состоянию на 06:00 2 мая 2017 Г.
"Подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. За минувшие сутки враг 55 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников", - сказано в сообщении.
"На Приморском направлении, по позициям вблизи Павлополя враг бил из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам вблизи Марьинки. Огнем минометов калибра 82 мм, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг накрывал позиции неподалеку Гнутово. 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитникам Красногоровки, а вооружение БМП, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - по защитникам Водяного. Из гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям сил АТО в районах населенных пунктов Талаковка, Широкино, а из пулеметов больших калибров - вблизи Новотроицкого. В районе Павлополя действовали вражеские снайперы", - рассказали в штабе АТО.
"На Донецком направлении, огнем из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал позиции вблизи Луганского. Минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам неподалеку Авдеевки. Из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Верхнеторецкого, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - по защитникам Новгородского, Майорска, Зайцево и шахты "Бутовка", - добавили в штабе.
"На Луганском направлении, из автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по опорным пунктам вблизи Новозвановки. Автоматические гранатометы и стрелковое оружие противник применял по позициям вблизи населенных пунктов Валуйское, Крымское, Малиновое, Станица Луганска", - констатировали в штабе АТО.
"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня", - подчеркнули в штабе.
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а спамер картинками Lvbnhj не втримався ,щоб не тицьнути свою веселеньку,
з дуже подвійним тут підтекстом фоточку "Доброго ранку ,Україно".
Тому у мене "..здує" у спам.
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