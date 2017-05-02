EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  624  20
Материалы по теме:
Все про:боевик (18605) обстрел (6128) Донбасс (14382) Антитеррористическая операция (16601) Чепурной (32)

 Боевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Павлополе, Авдеевке и Луганском. За сутки - 55 обстрелов, - штаб. ВИДЕО

Боевики продолжают вооруженные провокации против украинской армии на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки по состоянию на 06:00 2 мая 2017 Г.

"Подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. За минувшие сутки враг 55 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки погибших нет. Четверо украинских воинов ранены, - пресс-центр штаба АТО



"На Приморском направлении, по позициям вблизи Павлополя враг бил из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам вблизи Марьинки. Огнем минометов калибра 82 мм, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг накрывал позиции неподалеку Гнутово. 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитникам Красногоровки, а вооружение БМП, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - по защитникам Водяного. Из гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям сил АТО в районах населенных пунктов Талаковка, Широкино, а из пулеметов больших калибров - вблизи Новотроицкого. В районе Павлополя действовали вражеские снайперы", - рассказали в штабе АТО.

"На Донецком направлении, огнем из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал позиции вблизи Луганского. Минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам неподалеку Авдеевки. Из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Верхнеторецкого, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - по защитникам Новгородского, Майорска, Зайцево и шахты "Бутовка", - добавили в штабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы АТО под оккупированным Докучаевском собрали "коллекцию" остатков российских боеприпасов. ФОТОрепортаж

"На Луганском направлении, из автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по опорным пунктам вблизи Новозвановки. Автоматические гранатометы и стрелковое оружие противник применял по позициям вблизи населенных пунктов Валуйское, Крымское, Малиновое, Станица Луганска", - констатировали в штабе АТО.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня", - подчеркнули в штабе.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та от куда ? Ему там все халдеи по спецз заказу за наш счет приносят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Постишь и лазишь в контакте. Меня твои пророссийские стремления не удивляют. Пошел вон, пособник сепаров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня", - именно это и радует. Еще бы в ответ авиацией их разбомбить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тема :Боевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Павлополе, Авдеевке и Луганском. За сутки - 55 обстрелов,

а спамер картинками Lvbnhj не втримався ,щоб не тицьнути свою веселеньку,
з дуже подвійним тут підтекстом фоточку "Доброго ранку ,Україно".

Тому у мене "..здує" у спам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чего бурчишь ? Пять человек Диме лайки поставили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в шахтах оккупированной части ДАУНбасса хранились еще с времен дохлого сссра даже самолёты с вертолетами и миллиарды патронов мин и снарядов...,кацаПсинские шакалы знали что будут топить ДАУНбасс в Сталагмитах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Налаживается "вiйскове телебачення". Хороший фон, диктор адекватно теме выглядит. А то чуть ли не с чашкой в руке из штаба вещал. ИМХО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
без войны раися умрет. Эта страна кровью питается
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вдалого полювання вам, Браття Українці , на,клятих ришиських окупантів !!! Та бережіть себе!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБоевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Павлополе, Авдеевке и Луганском. За сутки - 55 обстрелов, - штаб. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти