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 "Самый богатый чиновник в правительстве": Фонд Навального опубликовал расследование об имуществе вице-премьера РФ Шувалова. ВИДЕО

Фонд борьбы с коррупцией (Россия), который возглавляет оппозиционный политик Алексей Навальный, опубликовал расследование об имуществе вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы материала называют Шувалова "самым богатым чиновником в правительстве".

"Собаки вице-премьера РФ летают по миру за 40 млн рублей в год на самолете Bombardier Global Express. Один из самых дорогих и лучших самолетов своего класса", - говорится в расследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналисту не разрешили расспросить вице-премьера РФ Шувалова о квартирах и личном самолете

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Зелёнка в аптеках Пидоросии закончилась .
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Почему Навальный не снимает о богатствах Хуйла?
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Хуйло решило мочить своё окружение через Насрального .
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какой то стремный этот анальный, мордвин одним словом, ну или башкир.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Самый богатый чиновник в правительстве": Фонд Навального опубликовал расследование об имуществе вице-премьера РФ Шувалова. ВИДЕО
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