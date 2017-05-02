 "Самый богатый чиновник в правительстве": Фонд Навального опубликовал расследование об имуществе вице-премьера РФ Шувалова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы материала называют Шувалова "самым богатым чиновником в правительстве".
"Собаки вице-премьера РФ летают по миру за 40 млн рублей в год на самолете Bombardier Global Express. Один из самых дорогих и лучших самолетов своего класса", - говорится в расследовании.
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