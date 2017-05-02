 На перелеты собак вице-премьера РФ Шувалова тратится 40 млн рублей в год, - Навальный. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы материала называют Шувалова "самым богатым чиновником в правительстве".
"Собаки вице-премьера РФ летают по миру за 40 млн рублей в год на самолете Bombardier Global Express. Один из самых дорогих и лучших самолетов своего класса", - говорится в расследовании.
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https://www.youtube.com/watch?v=PLacmwDl3gg
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Нападение на Навального совершил агент ФСБ Петрунько, участвовавший в захвате Харьковской ОГА, - журналист
В нападении на российского оппозиционного политика Алексея Навального принимал участие агент Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Петрунько, ранее участвовавший в штурме Харьковской обладминистрации.
"Это вам не нашисты, которые за пейджер обливали мочой Немцова, - это профессиональные провокаторы на службе. На втором фото Петрунько руководит штурмом Харьковской обладминистрации", - добавил журналист Сергей Ерженковhttp://echo.msk.ru/news/1973508-echo.html
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(носильщика чемоданов либералу Собчаку), который продавал редкоземельные
металлы на Запад на 40% ниже рыночной стоимости, связь с ОПГ - тамбовские,
Кумариным (Барсуковым) и т.д. Доклад про регионального чиновника (Моль, Окурок)
создан в 1992 году - загнивающих пендосов не пришьешь. Ищите в Нете по названию
- кацапы убогие банят.
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