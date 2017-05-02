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Материалы по теме:
Все про:имущество (251) коррупция (7204) Правительство РФ (93) расследование (2101) Навальный (351) Шувалов (51)

 На перелеты собак вице-премьера РФ Шувалова тратится 40 млн рублей в год, - Навальный. ВИДЕО

Фонд борьбы с коррупцией (Россия), который возглавляет оппозиционный политик Алексей Навальный, опубликовал расследование об имуществе вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы материала называют Шувалова "самым богатым чиновником в правительстве".

"Собаки вице-премьера РФ летают по миру за 40 млн рублей в год на самолете Bombardier Global Express. Один из самых дорогих и лучших самолетов своего класса", - говорится в расследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналисту не разрешили расспросить вице-премьера РФ Шувалова о квартирах и личном самолете

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...Навальному ещё мало наваляли...
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Зелёнка в аптеках Пидоросии закончилась .
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...я, вообще-то киевлянин -- нынче из Нюрнберга... ... не шлёпай ебалом/, Миша -- попку порвёшь...*)
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та ні він, просто здриснув як звичайне сцикло
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Знаешь, Росик, это не имеет значения где ты находишься и где родился. Племя ольгинцев -затупинцев несложно распознать по ряду признаков. Вы деланы по одной методичке. И твое ответное блеяние с угрозами тому лишнее подтверждение.
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Bandera Rosa, не приписывай окружающим собственные орально-ректальные проблемы, насекомое ватное.
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Слухай тупий тролль, ти задовбав вже своїм ольгіно на всіх гілках, як тільки таких дурнів в мінстец набирають.
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Почему Навальный не снимает о богатствах Хуйла?
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Он делает правильно. Уидет хуйло придет хуйло из его окружения. Так что сначала надо обезвредить блюдолизов
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А может России " повезет" и деиствительно Кадыров станет новым царем
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Хуйло решило мочить своё окружение через Насрального .
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какой то стремный этот анальный, мордвин одним словом, ну или башкир.
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...Навальный, фамилия более великорусская, чем Гапон...
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zztop196002 мая 2017 | 04:46
Нападение на Навального совершил агент ФСБ Петрунько, участвовавший в захвате Харьковской ОГА, - журналист
В нападении на российского оппозиционного политика Алексея Навального принимал участие агент Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Петрунько, ранее участвовавший в штурме Харьковской обладминистрации.
"Это вам не нашисты, которые за пейджер обливали мочой Немцова, - это профессиональные провокаторы на службе. На втором фото Петрунько руководит штурмом Харьковской обладминистрации", - добавил журналист Сергей Ерженковhttp://echo.msk.ru/news/1973508-echo.html
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здесь тоже на него нападают агенты кгб. очень показательно
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Этофсенеправда. Он голакисокол. Это фсеженанаподработках
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Там вообще бедных нет. Воруют так, что пыль столбом стоит.
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Среди 3% населения. Остальные слушают сказки что скоро будет еще лучше
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граф Шувалов на РАБссии был крутым перцем при сЦарице Елизаветке по Лодонам не шастал с собачками,больше по бабам мотался
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Как то похрен, что там в козломордии, вы б лучше про Украину писали, кто там из украинских чиновников больше всех накрал
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В похоронном костюме карманов нет. Рано или поздно все равно там будет. Лічше-рано!!!
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А українські баригі мабуть заздрять Шувалову і прагнуть жити так як цей упирь.
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Просто смешно смотреть, как все эти касапские жи2ы нацепили на свои богомерзкие хари фамилии русских аристократов и думают, что это незаметно... Шувалов, бля))
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Давайте посмотрим про наших ! Там не меньше интересного !
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Доклад депутата Марины Салье про деятельность Хутина
(носильщика чемоданов либералу Собчаку), который продавал редкоземельные
металлы на Запад на 40% ниже рыночной стоимости, связь с ОПГ - тамбовские,
Кумариным (Барсуковым) и т.д. Доклад про регионального чиновника (Моль, Окурок)
создан в 1992 году - загнивающих пендосов не пришьешь. Ищите в Нете по названию
- кацапы убогие банят.
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Изменение системы в Украине неизбежно повлечет за собой изменение системы в РФ, это первая и самая важная причина по которой началась война, из-за которой нас "не отпускают", путина пугает не потеря влияния в Украине а изменение систем все еще связанных между собой экономически, исторически, на ментальном уровне. Империя не готова противопоставить демократии ничего, демократия сама по себе представляется россиянам как раздражитель, угроза, ведь коррупция в РФ - скелет империи, а это значит, уничтожив коррупционные элиты - уничтожим империю, безысходная зависимость, манипулируя этими вещами власть получила полную индульгенцию на грабеж. Выдуманы тысячи причин незаменимости путина и его окружения и все они основаны на запугивании собственного стада, не партнерство а конфронтация, не мир а война, не надежда а страх. Личная заинтересованность путина не только материальна, там шлейф такой тянется из могильных крестов... Он не уйдет сам никогда и пока будет у власти - будет война, правда вот спрогнозировать "срок сохранности" империи при такой постановке очень сложно, 5, 10 или 100 лет... Может бунт, а может "волеизъявление" к которому так любит апеллировать ботоксный поглощая чужие территории, кто знает, но этот процесс уже идет и запустил его он сам...
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есть у животных заселяющих територию приполярной нигерии именующие себя как расеяне одно отличительная поведеньческая черта - раз в сто лет это стадо допускает и восхваляет геноцыд против самихже себя.... народ в дерьме - бояре в хоромах.... революция товарищи....
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Цензор, да нам украинцам поХ... кто там в хуйлосрани богатый, бедный, умный или йобнутый!Ё
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а кацапам каждый день впаривают про героическое прошлое
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одне питання до всіх "А В НАС В УКРАЇНІ НЕ ТАК САМО"????????
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Ну, і нафіга нам какцапські страсті ? У нас,шо,своїх не вдосталь?
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Зачем нам эта информация ? Кого интересует кто из чиновников в России самый богатый ? Лично меня нет ! Мне горько от того , что мы самая бедная страна Европы !
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Вывсеврете этонеправда пендосыподкинули подставили !!! - кушай рабокацап репу и терпи а то получишь в репу... коломбур млТь
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомНа перелеты собак вице-премьера РФ Шувалова тратится 40 млн рублей в год, - Навальный. ВИДЕО
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