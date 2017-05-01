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 Подразделения полиции начали патрулирование в Одессе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На патрулирование в Одессе вышли спецподразделения и тактические группы полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители заступили на патрулирование территории Куликового поля, железнодорожного вокзала, Привокзальной площади и рынка "Привоз".

Начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Игорь Бабич сообщил, что дополнительные силы полицейских прибыли в Одессу из Киева и Днепра, чтобы помочь коллегам в обеспечении общественного порядка во время массовых мероприятий 2 мая.

"Сегодня в город прибыли шесть приданных групп. Они будут нести службу в пешем порядке, особое внимание уделяя потенциальным правонарушителям, передвигающимся пешком по улицам города. В усиленном режиме также работают автопатрули, обеспечивающие безопасность дорожного движения и контролирующие все движение по городу", - рассказал Бабич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 3 тысяч полицейских и нацгвардейцев будут обеспечивать безопасность в Одессе 1 и 2 мая, - замглавы МВД Яровой. ФОТОрепортаж

Он добавил, что к пешему патрулированию также присоединятся тактические группы патрульной полиции, которые будут работать в Приморском районе. "Их обязанность - безопасность на территории, недопущение провокаций, а также взаимодействие с гражданами", - пояснил чиновник.

"Мы надеемся, что граждане отнесутся с пониманием. Мы не исключаем угроз, которые могут возникнуть завтра, и отрабатываем сегодня в усиленном режиме железнодорожный вокзал, прилегающую к Куликовому полю территорию, а также работаем в других районах города", - добавил Бабич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба не пропустила в Украину 8 иностранцев, направлявшихся в Одессу

Напомним, что 2 мая в Одессе ежегодно проходят мероприятия в память о трагических событиях 2 мая 2014 года. Завтра мероприятия, которые продлятся весь день, будут проходить на двух локациях: Куликово поле и Соборная площадь.


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(Фото и видео полиции Одесской области)



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для ваты самовоспламенение от пердака-обычная васчь
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нє ну ти подиви ! як вогнище розпалювать та м"ясо жарить то мєнтов немає ! а як їсти то -здрасьтє ми ваша радість !
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Вот бы с людьми так, как с попугаями. Накрыл человека полотенцем, он и заткнулся.
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Червоні берети бадьорять ...
Якщо придивитись - на них можна побачити сліди зрізаних нашивок одеського "беркуту" ...
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У цьому продивляється весь зріз ригошоколадної влади.
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Завтра старая, зловонная, гнилозубая вата соберётся в стадо и будет ходить вокруг дома профсоюзов и кукарекать........низабудимнипрапстим
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не боись туда вуек тоже завезли, так что тут кто кого перекричит
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А ещё прилетят на самолёте частном Новинский с Бойко и будут справлять панихиду, если их не спу тут головой вниз по Потемкинской лестнице...
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"Беркут" в Разумовском переулке - расформировали. Сейчас там в металлическом гараже - экскурсии по катакомбам
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У цьому продивляється весь зріз ригошоколадної влади.

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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися україномовні поребрiкi з ФСБ РФ. З самого ранку тролі з вулиці Савушкіна, яка знаходиться в Банд-Петербурзі за допомогою ГУГЛА вкидають на цей ресурс лайно за 11 руб. 80 коп. i проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Петр Порошенко- маладэц! Он войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства вышла на Правительственный уровень. По требованию патриотов Украины Правительство приняло решение прекратить торговлю на крови с оккупированной пророссийскими бандитами и наркоманами частью украинского Донбасса.
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Олигархи Путина... Кто пойдёт Родину защищать? "По данным Росстата, падение реальных доходов населения продолжается уже третий год подряд. А у 200 богатейших российских ФОРБСменов совокупное состояние за это время увеличилось на 100 млрд долларов и составило 460 млрд долларов. А самые-самые передовики каптруда умудрились увеличить свои состояния, разумеется, в долларах - на 6,8 млрд (Владимир Лисин), 6,6 млрд (Алексей Мордашов), 5,6 млрд (Вагит Алекперов), 5 млрд (Андрей Мельниченко), 4,7 млрд (Сулейман Керимов), 4,6 млрд (Геннадий Тимченко)"
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Что там у кацапов пох,что у нас происходит ?не таже ху?
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Полк .Азов.. внушал больше доверия чем єти бєркутасті
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100% - навіть фотку , свою , він не побоявся викласти ..))
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что за биреты?
смахивают не на копов, а на беркут!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПодразделения полиции начали патрулирование в Одессе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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