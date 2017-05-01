 Подразделения полиции начали патрулирование в Одессе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители заступили на патрулирование территории Куликового поля, железнодорожного вокзала, Привокзальной площади и рынка "Привоз".
Начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Игорь Бабич сообщил, что дополнительные силы полицейских прибыли в Одессу из Киева и Днепра, чтобы помочь коллегам в обеспечении общественного порядка во время массовых мероприятий 2 мая.
"Сегодня в город прибыли шесть приданных групп. Они будут нести службу в пешем порядке, особое внимание уделяя потенциальным правонарушителям, передвигающимся пешком по улицам города. В усиленном режиме также работают автопатрули, обеспечивающие безопасность дорожного движения и контролирующие все движение по городу", - рассказал Бабич.
Он добавил, что к пешему патрулированию также присоединятся тактические группы патрульной полиции, которые будут работать в Приморском районе. "Их обязанность - безопасность на территории, недопущение провокаций, а также взаимодействие с гражданами", - пояснил чиновник.
"Мы надеемся, что граждане отнесутся с пониманием. Мы не исключаем угроз, которые могут возникнуть завтра, и отрабатываем сегодня в усиленном режиме железнодорожный вокзал, прилегающую к Куликовому полю территорию, а также работаем в других районах города", - добавил Бабич.
Напомним, что 2 мая в Одессе ежегодно проходят мероприятия в память о трагических событиях 2 мая 2014 года. Завтра мероприятия, которые продлятся весь день, будут проходить на двух локациях: Куликово поле и Соборная площадь.
(Фото и видео полиции Одесской области)
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Якщо придивитись - на них можна побачити сліди зрізаних нашивок одеського "беркуту" ...
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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися україномовні поребрiкi з ФСБ РФ. З самого ранку тролі з вулиці Савушкіна, яка знаходиться в Банд-Петербурзі за допомогою ГУГЛА вкидають на цей ресурс лайно за 11 руб. 80 коп. i проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Петр Порошенко- маладэц! Он войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства вышла на Правительственный уровень. По требованию патриотов Украины Правительство приняло решение прекратить торговлю на крови с оккупированной пророссийскими бандитами и наркоманами частью украинского Донбасса.
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смахивают не на копов, а на беркут!
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