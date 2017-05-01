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Все про:Одесса (5543) СБУ (14125)

 СБУ показала кадры патрулирования Одессы 1 мая. ВИДЕО

Управление Службы безопасности Украины в Одесской области обнародовало видеозапись того, как сотрудники спецслужбы патрулируют город 1 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещены на официальном Фейсбуке областного СБУ.

Как сообщалось ранее в Одессе в ночь на понедельник к работе приступили усиленные наряды полиции и Национальной гвардии Украины, на улицах города работают более 2 тыс. правоохранителей.

Также в районе Куликова поля был обнаружен рюкзак со взрывчаткой.


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Цікаво чим тупе катання на броньовиках по місту допомагає захистити Одесу від терористів? Перебування бронемашин в місті тільки провокує диверсантів на диверсію в центрі міста, яке насичено громадянами та туристами. СБУ тільки так вміє захищати одеситів від терористів? Чи в СБУ всі подуріли остаточно? А якщо проросійський натовп почне зупиняти ці бронемашини на дорозі та блокувати на радість російському телебаченню що будемо робити?
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как же ты уже задрал своей тупостью. если бы только знал
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І ото колона СБУ цілий день їздила навколо клумби.
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Поспели вишни в саду у дяди Вани,
У дяди Вани поспели вишни,
А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане,
А мы под вечер погулять как будто вышли...
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А могли б і прапорці повозити. Якісь не патріоти.
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Завтра скажет Шкиряк-Гималайский и Кавказский хрен знает кто ( или азер. или ара)
МЫ ВАМ ХРЕН ДАДИМ ВЫСТУПАТЬ! ЗАДУШИМ В ЗАРОДЫШЕ.
ИНАЧЕ НАМ СМЕРТЬ!!!"
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До сраки таке патрулювання... Їх за пару км видноі вся сєпарська срань просто притихне на деякий час - хіба що це і є їх основне завдання.
А як там з сєпаром мером і сєпарами-виблядками міської ради, які декомунізацію відмінили... Мабуть спокійно пожирають шашлики під горілку на морі чи креветки з матріні на океані...
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Да они не то патрулируют! Они срань кацапскую берегут от нормальных людей.
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из сети

Про второе мая хочу написать...
Вспомнилось как убивали евромайдан в Донецке, как просто битами валили на землю и разбивали черепа вперемешку с коленными чашками... а потом вспоминаю женщину, привязанную к столбу с украинским флагом, и как "русский мир" её обхаркивает и бьёт... а помните Харьков, когда избитый майдановец лежал на ступеньках в переходе и пожилая мразь каблуком пыталась пробить ему голову?!!
Так вот за Одессу.
Одесса, в те дни ничем не отличалась ни от Донецка ни от Луганска ни от Харькова! Всё та же агрессия "русского мира", всё та же жестокость, циничная и безжалостная!
И первые убитые были Украинские патриоты, которых застрелили с целью запугать и активистов и мирное население...
Закончилось всё домом профсоюзов... но, спасение Одессы, считаю произошло третьего мая, когда провокаторов и фсбэшников при штурме горотдела не допустили к оружию, иначе имели бы вместо Одессочки руины у моря!
Сегодня, когда три года идёт война в нашей стране с подлым и безжалостным "русским миром", надо иметь чёрствое сердце и твёрдую руку!
Слушая вопли ваты и любителей "русского мира", одной рукой надо утереть им слёзы, а другой скорбя вместе с ними вырезать им печень...
Хватит уже про "русский мир ", про "второе мая", про "один народ"!
Нет никакого один и русский! Есть мы и они. Они враги, уничтожающие наших сынов, передразнивающие наш язык, стирающие и коверкающие нашу историю, расстреливающие наших пленных, селфящиеся с телами наших погибших солдат, сжигающие наш флаг и желающие разруху нашему дому!
P.S делайте репост, пусть читают...
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печень нельзя, без неё они жить не смогут, а селезёнку можно. Пусть живут и мучаются в Украине и жовто-блакитной Одессе.
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Молодці! так дальше тримайте руку на пульсі життя міст і сіл наших, ми на вас надіємся і віримо в нашу перемогу Слава Украіні .Нехай бачать вороги наші, що у нас є влада і носа свого хай до наc непхають.
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Мерзкая вата, когда уже покинешь нашу страну?
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треба їм допомагати в цьому. Причому регулярно і усіма методами...
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Одесса имеет неприятную особенность: в ней сеилась всякая мразь после окончания службы в армии. Теперь они считают себя одесситами и устраивают провокации. Сожгите их еще раз.
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У меня один кадр нашелся - зато какой: рацея в начале мая :D
СБУ показала кадры патрулирования Одессы 1 мая - Цензор.НЕТ 3277
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Попы - коммунисты несут изображения того, кто рашид церкви и призывал убивать священников.
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тема про крым вниз улетела. посему размещаю здесь

СБУ показала кадры патрулирования Одессы 1 мая - Цензор.НЕТ 5323
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Прогрессивное патрулирование в цивилизованных странах - это интерактивное видеонаблюдения с камер и дронов в случаи чп инфа передеться на мобильные группы быстрого реагирования
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кабриолет с ними тоже патрулирует? боялись бы сбушников не пристраивались бы за ними в колонну дабы не получить в дыню.
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Из всех первомаёв мне первомай 1991 года запомнился. Накануне у нас в райцентре - это было на самом дальнем Дальнем Востоке, состоялось заседание бюро райкома компартии, на котором на полном серьёзе решался вопрос, продавать ли водку на разлив на первомае или ограничиться тарным вариантом. А я, как член бюро, между прочим, возьми да и ляпни: водка, мол, это хорошо, но мне хотелось бы выяснить, будем ли мы солидаризироваться с бастующими шахтерами - тогда на рацеи забастовка за забастовкой шли.
Долго, однако, на заседании бюро после этого висела тишина, а потом 1-й секретарь, чтобы вернуть инициативу в свои руки, спрашивает: а что вы предлагаете? Ну я и предложил: после официального митинга нужно пустить в народ свободный микрофон, чтобы люди высказали свое мнение - о первомае и о жизни.
На это очень бурно отреагировал председатель райисполкома. Обращаясь к 1-му, он заявил: я ведь вам, Александр Павлович, говорил, что редактора газеты (меня, то есть) не надо в члены бюро продвигать, он же демократ, вы ж видите теперь сами!
Вот такой у меня стаж демократский - 26 лет .
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ показала кадры патрулирования Одессы 1 мая. ВИДЕО
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