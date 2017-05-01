 СБУ показала кадры патрулирования Одессы 1 мая. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещены на официальном Фейсбуке областного СБУ.
Как сообщалось ранее в Одессе в ночь на понедельник к работе приступили усиленные наряды полиции и Национальной гвардии Украины, на улицах города работают более 2 тыс. правоохранителей.
Также в районе Куликова поля был обнаружен рюкзак со взрывчаткой.
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https://www.youtube.com/watch?v=RoRQGbQbyFs
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У дяди Вани поспели вишни,
А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане,
А мы под вечер погулять как будто вышли...
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МЫ ВАМ ХРЕН ДАДИМ ВЫСТУПАТЬ! ЗАДУШИМ В ЗАРОДЫШЕ.
ИНАЧЕ НАМ СМЕРТЬ!!!"
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А як там з сєпаром мером і сєпарами-виблядками міської ради, які декомунізацію відмінили... Мабуть спокійно пожирають шашлики під горілку на морі чи креветки з матріні на океані...
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Про второе мая хочу написать...
Вспомнилось как убивали евромайдан в Донецке, как просто битами валили на землю и разбивали черепа вперемешку с коленными чашками... а потом вспоминаю женщину, привязанную к столбу с украинским флагом, и как "русский мир" её обхаркивает и бьёт... а помните Харьков, когда избитый майдановец лежал на ступеньках в переходе и пожилая мразь каблуком пыталась пробить ему голову?!!
Так вот за Одессу.
Одесса, в те дни ничем не отличалась ни от Донецка ни от Луганска ни от Харькова! Всё та же агрессия "русского мира", всё та же жестокость, циничная и безжалостная!
И первые убитые были Украинские патриоты, которых застрелили с целью запугать и активистов и мирное население...
Закончилось всё домом профсоюзов... но, спасение Одессы, считаю произошло третьего мая, когда провокаторов и фсбэшников при штурме горотдела не допустили к оружию, иначе имели бы вместо Одессочки руины у моря!
Сегодня, когда три года идёт война в нашей стране с подлым и безжалостным "русским миром", надо иметь чёрствое сердце и твёрдую руку!
Слушая вопли ваты и любителей "русского мира", одной рукой надо утереть им слёзы, а другой скорбя вместе с ними вырезать им печень...
Хватит уже про "русский мир ", про "второе мая", про "один народ"!
Нет никакого один и русский! Есть мы и они. Они враги, уничтожающие наших сынов, передразнивающие наш язык, стирающие и коверкающие нашу историю, расстреливающие наших пленных, селфящиеся с телами наших погибших солдат, сжигающие наш флаг и желающие разруху нашему дому!
P.S делайте репост, пусть читают...
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СБУ должно работать незаметно.
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Долго, однако, на заседании бюро после этого висела тишина, а потом 1-й секретарь, чтобы вернуть инициативу в свои руки, спрашивает: а что вы предлагаете? Ну я и предложил: после официального митинга нужно пустить в народ свободный микрофон, чтобы люди высказали свое мнение - о первомае и о жизни.
На это очень бурно отреагировал председатель райисполкома. Обращаясь к 1-му, он заявил: я ведь вам, Александр Павлович, говорил, что редактора газеты (меня, то есть) не надо в члены бюро продвигать, он же демократ, вы ж видите теперь сами!
Вот такой у меня стаж демократский - 26 лет .
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