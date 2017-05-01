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 "Знай свои права и научи ими пользоваться своих побратимов": "Киборги" обратились ко всем ветеранам АТО. ВИДЕО

Группа ветеранов АТО, защищавших Донецкий аэропорт, обратилась ко всем побратимам с призывом обустроиться в мирной жизни, следить за своим здоровьем и стать опорой своим семьям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.



"Твое здоровье является главной ценностью для твоей семьи... Знай свои права и научи ими пользоваться своих собратьев", - говорится в социальной рекламе.

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Реализация мини-проекта "Доступность медицинских услуг участникам АТО и членам их семей" осуществляет ОО "Черкасский правозащитный центр" в партнерстве ОО "МАRT", ОО "Закарпатская община" в рамках проекта "Активные общественные действия на преодоление гуманитарного кризиса в Украине", кторый реализует Общественный союз "Образовательный дом прав человека в Чернигове" при содействии Национального фонда в поддержку демократии (NED).
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Наше главное право это право на вооружённое восстание против власти воров,предателей,убийц и негодяев !!!
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По словам советника председателя Днепропетровской ОГА , за три года АТО в результате тяжелых ранений 40 бойцов из Днепропетровщины подверглись ампутации нижних или верхних конечностей. Все ребята получили протезы по государственной программе, прошли реабилитацию.
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За што ! За Украину , да ! За детей и жон да ! Но только не за карамель драную .И пидоров в раде .
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В любой стране , нормальной ( где власть не дружит с сепарами ) этот вопрос не подымался бы априори . .Низкий уклон вам бойцы !
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ну все началось любимая жена власти были чернобыльцы афганцы терь атошники под лозунгом поможем атошникам власть будет тупо назначать героев и дерибанить бабло на всем льготах квартирах земле и на выборы бкудут свадебные генералы
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Все буде добре.................. якщо не будуть пиячити..............
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...рекламная штука, какая-то... ...А Киборгам -- Слава!
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Законы - это средство удержания власти теми, кто ее на данный момент имеет ...
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Так и есть, отчасти. Раньше была народная власть и суды были народные. Теперь власть олигархов и суды продажные. Мы этого хотели, мы это получили.
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Не в обиду настоящим "киборгам"..- Какие-то лошарские воззвания....О каком здоровье речь ? Ты,что на Западе живешь,где все прекрасно ? Тут еще бороться и бороться...Чтобы фальсификатом лекарств и просто едой не травили людей.
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Дорогие ребята!
Говорить в данное время в Украине о каких-то "законах", значит вводить в заблуждение себя и окружающих...
" Не верь, не бойся, не проси... "
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Законы есть, просто они не для всех. При капитализме главный тот, у кого капитал. А если золотого запасу нет, то ты и не атаман, на тебя можно плювать.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Знай свои права и научи ими пользоваться своих побратимов": "Киборги" обратились ко всем ветеранам АТО. ВИДЕО
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