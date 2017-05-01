 "Знай свои права и научи ими пользоваться своих побратимов": "Киборги" обратились ко всем ветеранам АТО. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Твое здоровье является главной ценностью для твоей семьи... Знай свои права и научи ими пользоваться своих собратьев", - говорится в социальной рекламе.
Реализация мини-проекта "Доступность медицинских услуг участникам АТО и членам их семей" осуществляет ОО "Черкасский правозащитный центр" в партнерстве ОО "МАRT", ОО "Закарпатская община" в рамках проекта "Активные общественные действия на преодоление гуманитарного кризиса в Украине", кторый реализует Общественный союз "Образовательный дом прав человека в Чернигове" при содействии Национального фонда в поддержку демократии (NED).
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Говорить в данное время в Украине о каких-то "законах", значит вводить в заблуждение себя и окружающих...
" Не верь, не бойся, не проси... "
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