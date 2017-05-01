 "Слыш, рыжий, вали отсюда", - хранитель "русских скреп" Милонов подрался с геями на Первомае. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фонтанку", в одной из колонн были представители "Открытой России" и ЛГБТ-сообщества.
"В какой-то момент Милонов решил войти в середину колонны и попытаться донести присутствующим свои взгляды на однополую любовь", - отмечает издание.
Однако законодателю, который известен как ярый противник людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не удалось это сделать.
Под крики "Милонов - позор Петербурга" возникла потасовка. Полицейские оперативно защитили парламентария, который раньше был депутатом петербургского Заксобрания.
Судя по видео, которые распространяются в сети, Милонов несколько раз вступал в подобные перепалки, приводящие к стычкам. Сотрудники правоохранительных органов пытаются его охранять.
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типу, він не такий...
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Это феерично! Педики защитили главпедараста от геев. Такое даже не придумаешь.
Источник:http://censor.net.ua/n438518
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Иначе лярда не видать. А .битесь вы в ..аку ! Лишь бы бабки дали!!
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