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 "Слыш, рыжий, вали отсюда", - хранитель "русских скреп" Милонов подрался с геями на Первомае. ВИДЕО

милонов

Одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов во время первомайском шествии в Санкт-Петербурге подрался с геями, пытаясь донести до них свое видение любви.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фонтанку", в одной из колонн были представители "Открытой России" и ЛГБТ-сообщества.



"В какой-то момент Милонов решил войти в середину колонны и попытаться донести присутствующим свои взгляды на однополую любовь", - отмечает издание.

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Однако законодателю, который известен как ярый противник людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не удалось это сделать.

Под крики "Милонов - позор Петербурга" возникла потасовка. Полицейские оперативно защитили парламентария, который раньше был депутатом петербургского Заксобрания.

Судя по видео, которые распространяются в сети, Милонов несколько раз вступал в подобные перепалки, приводящие к стычкам. Сотрудники правоохранительных органов пытаются его охранять.

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Самое забавное во всём этом, это то, что гетеросексуалам глубоко пох на парады геев! Ярые противники геев, как правило, подавляющие свои гомосексуальные порывы 3.14-дарасы
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Встреча садиста с мазохистом завершилась взаимным удовлетворением.
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он не только гей но и мазохист похоже. каждый раз его тянет на гей-собрания. и каждый раз выхватывает плюхи... больное чучело
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Ну и Нах нам в Украине эта инфа нужна ? Алё Цензор ?
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" Полицейские оперативно защитили парламентария, который раньше был депутатом петербургского Заксобрания."

Это феерично! Педики защитили главпедараста от геев. Такое даже не придумаешь.
Источник:http://censor.net.ua/n438518
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Кто педикее? Вот в чем вопрос. Ботаксной смотрит и оценюет!
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Гей напал на геев.В параше все печально))))))))))))))))))
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Тот ему говорит - ты ж голубой, а педик в ответ - ты ж единорос, это ж хуже голубого
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В данном случае лично мне очень не хватает кнопки, с помощью которой можно было бы отправить в спам саму "новость"
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Жополизов власти везде хватает . У нас не так ярко и критично .
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пидорасы дерутся с геями .. там ничего другого никогда не было ...
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Обиделся Милонов, не пускают его в свои ряды геи, отвергают. Незаслуженно.
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Слышь рижый , вали от сюда! Ты старый гомик не имеешь честь нас молодых гомиков позорить. Блин! Балеберда получается. СЕЙЧАС ПОЙДУТ КОММЕНТЫ, ЧТО Я ДИКИЙ ЧЕЛОВЕК И НЕ ГЕЙРОПЕЕЦ! А МВФ хочет закон., где ...
Иначе лярда не видать. А .битесь вы в ..аку ! Лишь бы бабки дали!!
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Слыш, рыжий, вали отсюда", - хранитель "русских скреп" Милонов подрался с геями на Первомае. ВИДЕО
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