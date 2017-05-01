 В Херсоне полиция разняла драку митингующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
В частности, на площади Героев собралось более полсотни представителей левых сил, в том числе сталинистов, с красными знаменами, транспарантами и лозунгами против повышения тарифов и военных действий на Донбассе. У многих на одежде были красные ленты. С другой стороны площади стояло более 60 человек - бывших воинов АТО, представителей Правого сектора, других национально-патриотических организаций, которые держали государственные флаги Украины, флаги Правого сектора и лозунги в защиту Украины и против "Русского мира".
В какой-то момент противоположные стороны, которые митинговали одновременно, перекрикивая друг друга, сошлись впритык и начали драться. Сразу же в ситуацию вмешалась полиция, которая находилась на площади в большом количестве, и прекратила конфликт.
Через некоторое время после этого митинг левых закончился, и большинство его участников покинули площадь. Отдельные же представители левых остались и уже мирно общались с преставниками противоположной стороны.
Вместе с тем, 1 мая левые пришли в Херсоне на еще один митинг - в парке Славы возле памятника Неизвестному солдату. Здесь собралось в общей сложности около 150 человек - представителей левых и национально-патриотических сил. И здесь также дошло до драки между ними, но тоже оперативно вмешалась полиция и не допустила опасного обострения конфликта.
Левые силы в Херсоне также намеревались пройтись 1 мая маршем по улицам Херсона.
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Понятно, что отгребёт и этим всё окончится.
Гораздо опаснее проплаченная титушня.
Они вылазят всегда там, где не ожидают...
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Я думал это не всерьез.
А теперь я не могу прожить и дня, это перегруз, это передоз.
Ну почему, переключиться совсем не могу.
Просто тону, иду я ко дну, хочу лишь тебя я одну, ну почему?\
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маловато конечно, НО в любом случаии - молодцы земляки, т.к. если молчать - получим гадюшник как в лугандоне
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Спасибо и Вам того же
у нас пока еще солнечные лучики пробиваются, но тучки уже сгущаются
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При Януковичу
ps Все проходило мирно...
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Правоохранители задержали восьмерых иностранных граждан "крепкого телосложения" из Киргизии, Беларуси и Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Иностранцы прибыли якобы для участия в спортивных соревнованиях. Четверо граждан Киргизии и трое белорусов прилетели из Минска в Одессу, один гражданин России прилетел из Дубай в международный аеропорт Борисполя.
"В результате комплексной проверки правоохранители установили, что лица прибыли по приглашению общественной организации, которая, вероятно, привлекала боевиков на "Куликовое воле", которые также принимали участие в попытках силового захвата государственных органов власти", - сообщает пресс-служба ГПСУ. http://news.liga.net/news/incident/14743218-pogranichniki_ne_pustili_v_odessu_i_kiev_8_grazhdan_rf_i_belarusi.htm
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СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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