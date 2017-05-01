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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:беспорядки (322) драка (2063) митинг (2800) провокация (1169) Херсон (506)

 В Херсоне полиция разняла драку митингующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Херсоне на площади Героев и в парке Славы полиция не допустила столкновений между левыми, которые собрались там отметить 1 Мая, и представителями национально-патриотических сил, которые праздновали 100-летие Первого украинского добровольческого полка имени Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на площади Героев собралось более полсотни представителей левых сил, в том числе сталинистов, с красными знаменами, транспарантами и лозунгами против повышения тарифов и военных действий на Донбассе. У многих на одежде были красные ленты. С другой стороны площади стояло более 60 человек - бывших воинов АТО, представителей Правого сектора, других национально-патриотических организаций, которые держали государственные флаги Украины, флаги Правого сектора и лозунги в защиту Украины и против "Русского мира".

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В какой-то момент противоположные стороны, которые митинговали одновременно, перекрикивая друг друга, сошлись впритык и начали драться. Сразу же в ситуацию вмешалась полиция, которая находилась на площади в большом количестве, и прекратила конфликт.


В Херсоне полиция разняла драку митингующих 01В Херсоне полиция разняла драку митингующих 02В Херсоне полиция разняла драку митингующих 03В Херсоне полиция разняла драку митингующих 04В Херсоне полиция разняла драку митингующих 05В Херсоне полиция разняла драку митингующих 06В Херсоне полиция разняла драку митингующих 07В Херсоне полиция разняла драку митингующих 08

Через некоторое время после этого митинг левых закончился, и большинство его участников покинули площадь. Отдельные же представители левых остались и уже мирно общались с преставниками противоположной стороны.

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Вместе с тем, 1 мая левые пришли в Херсоне на еще один митинг - в парке Славы возле памятника Неизвестному солдату. Здесь собралось в общей сложности около 150 человек - представителей левых и национально-патриотических сил. И здесь также дошло до драки между ними, но тоже оперативно вмешалась полиция и не допустила опасного обострения конфликта.






Левые силы в Херсоне также намеревались пройтись 1 мая маршем по улицам Херсона.
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Як завжди - винен Путін???
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в Украине неприлично говорить путин,порядочные люди говорят )(уйло
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Зачем вата всё время провоцирует?
Понятно, что отгребёт и этим всё окончится.
Гораздо опаснее проплаченная титушня.
Они вылазят всегда там, где не ожидают...
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В этом и "фишка" - не дать украинцам сплотится в нацию, народ. И пока "тайные" силы преуспевают.
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Но судя по ядовитому шипению этих "тайных" сил на СБУ и МВД им таки нехило щимят хвост. Жаль, что большая часть народа еще живет по принципу "моя хата скраю". Лично мое мнение что эта прослойка и есть наш самый большой враг.
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Этих "сталинистов" , при Сталине сгноили бы в лагерях. Больные.
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Єти драки - подтверждение, что митинги надо бьіло запретить.
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Соевая банда толкает Украину в пропасть с единственной,целью,чтобы свалить с ворованными деньгами не закрыв двери и обвинить во всём путина !!!
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В Херсоне полиция разняла драку митингующих - Цензор.НЕТ 3901 Олег Хардин, у тебя вата вместо мозга, пшол в спам,может розуму наберешся
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надо вату бить и бить. как завещал ,,великий,, сталин. та и Адольфа можно послушать.
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Вопрос?! Почему мне стало не хватать тебя?
Я думал это не всерьез.
А теперь я не могу прожить и дня, это перегруз, это передоз.
Ну почему, переключиться совсем не могу.
Просто тону, иду я ко дну, хочу лишь тебя я одну, ну почему?\
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более 60 человек - бывших воинов АТО, представителей Правого сектора, других национально-патриотических организаций, которые держали государственные флаги Украины, флаги Правого сектора и лозунги в защиту Украины и против "Русского мира".

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маловато конечно, НО в любом случаии - молодцы земляки, т.к. если молчать - получим гадюшник как в лугандоне
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вполне достаточно, ведь та полусотня явно не молодежь и даже может и не среднего возраста, а вот Украина понад yce было все таки в будущего поколения. Хорошего вам выходного сегодня, правда погода подкачала.
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Хорошего вам выходного сегодня
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Спасибо и Вам того же
у нас пока еще солнечные лучики пробиваются, но тучки уже сгущаются
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дякую,та погода вроде отличная,солнце и тепло (хотя я с Николаева,но это рядом с Херсоном)
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Попередники нервно курят в стороне ,с вопросом " А шо так можно было ??? "
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А типу "папередніки" не робили так само ?
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При Ющенко
В Херсоне полиция разняла драку митингующих - Цензор.НЕТ 4281

При Януковичу
В Херсоне полиция разняла драку митингующих - Цензор.НЕТ 3464
ps Все проходило мирно...
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и нахрена эту мерзкую харю постить,людям портить настроение?
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Восемь граждан России, Беларуси и Киргизии задержаны в аеропортах Одессы и Киева в связи с повышенными мерами безопасности

Правоохранители задержали восьмерых иностранных граждан "крепкого телосложения" из Киргизии, Беларуси и Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Иностранцы прибыли якобы для участия в спортивных соревнованиях. Четверо граждан Киргизии и трое белорусов прилетели из Минска в Одессу, один гражданин России прилетел из Дубай в международный аеропорт Борисполя.
"В результате комплексной проверки правоохранители установили, что лица прибыли по приглашению общественной организации, которая, вероятно, привлекала боевиков на "Куликовое воле", которые также принимали участие в попытках силового захвата государственных органов власти", - сообщает пресс-служба ГПСУ. http://news.liga.net/news/incident/14743218-pogranichniki_ne_pustili_v_odessu_i_kiev_8_grazhdan_rf_i_belarusi.htm
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Шо значит "разняла"? А "мзды" красножопым выписать?
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согласен! по моему скромному мнению,полиция сама должна была задержать людей с красными флагами,нарушающих закон о декомунизации
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На синих жыгулях с литыми дисками приехали комуняки ?
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Радует что во всех городах повыходили наши ребята не безразличные, и не дают комуняцкой падле разгуляца. Молодцы, ребятам респект, давно пора понять что эта вся гопотная кацапо мразь кроме как кулаком в харю до крови никак по другом не понимает. Тоже самое касаеца и шоколядной банды Рошена, и косатой воровки путинской. Онли бить в харю на отмашь, иначе толерастия убьёт Украину.
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а почему то. принято считать . что сегодня комунистический праздник? ну с каких делов?. сегодня все трудящиеся должны быть на митинге с требованием уважать наши права. независимо от форм собственности.как американские рабочие 150 лет назад. а убогих краснопузых надо пустить по боку..-ШАРЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. НАДО РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ. И ТРЕБОВАТЬ ДОСТОЙНОЙ ЗАРПЛАТЫ. путин из за этого не нападет. а то может оказаться что сегодняшний шашлычок окажется последний..
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за 74 года комуняко быдло внушило что это праздник пролетариата который героически бореца с буржуями.Праздник ударного комунистического труда, и пролетарских побед. Праздник давно политизирован, а это пенсовое совковое быдло только могила исправит.
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так что мы мы сидим?.. или я пишу про пенсов?. я пишу что АМЕРИКАНСКИЕ РАБОЧИЕ ОТСТАИВАЛИ ТСВОИ ПРАВА. ЧТО НЕГРЫ В АМЕРИКЕ ОТСТАИВАЛИ СВОИ ПРАВА. ..что мы сидим и ждем?.. специально международное сообщество выделило день. что бы не кивали на лидеров а выходили..и показывали что труд надо уважать.. а мы по лесосекам водку пьем.
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Херсон просто радует-молодые украинцы радуют, Слава Украине
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Херсон, оплот Украины на юге. Хоть с двух сторон сепары. Всегда так было и будет!
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не скажи,в Николаеве уже сепаров не осталось,все либо свалили,либо притихли,после того,как наши патриоты разогнали сепаров возле памятника ольшанцам 8 апреля 2014
В Херсоне полиция разняла драку митингующих - Цензор.НЕТ 6028
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Как в такой день не вспомнить незабвенного борца с олигархами Педю Симоненку?! Где он сейчас противостоит мировому капитализму? В Италии, Испании?
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Где бы он не был, его песенка спета! Губошлепов закон отменил.
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Громадяни України набираються розуму.


СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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В Херсоне сепарам ни хрена не светит ! Горжусь земляками ! Респект молодежи !
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Херсоне полиция разняла драку митингующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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