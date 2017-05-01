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 Политика Украины
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Все про:Луценко (6806) суд (20742) Янукович (32411) государственная измена (120)

 Луценко о суде над Януковичем: 4 мая начнется беспрецедентный для Украины судебный процесс. ВИДЕО

4 мая начнется судебный процесс над беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в специальном видеообращении.

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"4 мая начнется беспрецедентный для Украины судебный процесс. Генеральная прокуратура от имени государства Украина будет обвинять бывшего президента в государственной измене. Этот процесс не только про гражданина Януковича. Этот процесс также про его кремлевских хозяев, которые использовали, как фиговый листок, подписанный Януковичем документ для того чтобы оккупировать украинский Крым", - заявил он.



Луценко подчеркнул, что этот суд будет "коренным образом отличаться от судилищ времен Януковича, через который и я был вынужден в свое время пройти", а все права подсудимого будут гарантированы.

По его словам, данный судебный процесс важен не только с точки зрения права, но и с точки зрения предупреждения всем, кто в будущем захочет предать родину.
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Ага ,показуха для лохов ! Вот тебя Югик судили нормально и в тюрьме ты справедливо сидел,более того ты там ещё будешь сидеть ,только уже дольше ,так что кружку не потеряй-пригодится !!!!
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Иди прямой дорогой и не выражай недовольство!
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клоун.
Засудите-посадите тогда можно что-то говорить...
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За не имением других беспрецедентных процессов ...будем делать шоу с Витей
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Юга уже с утра бахнул.В чес беспрецендентность?В том ,что овощ и его подельники обокрали Украину,развязали войну и останутся безнаказаными.Цирк.Лучше вилкулшу тварь закройте сепарскую.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛуценко о суде над Януковичем: 4 мая начнется беспрецедентный для Украины судебный процесс. ВИДЕО
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