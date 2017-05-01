 Луценко о суде над Януковичем: 4 мая начнется беспрецедентный для Украины судебный процесс. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в специальном видеообращении.
"4 мая начнется беспрецедентный для Украины судебный процесс. Генеральная прокуратура от имени государства Украина будет обвинять бывшего президента в государственной измене. Этот процесс не только про гражданина Януковича. Этот процесс также про его кремлевских хозяев, которые использовали, как фиговый листок, подписанный Януковичем документ для того чтобы оккупировать украинский Крым", - заявил он.
Луценко подчеркнул, что этот суд будет "коренным образом отличаться от судилищ времен Януковича, через который и я был вынужден в свое время пройти", а все права подсудимого будут гарантированы.
По его словам, данный судебный процесс важен не только с точки зрения права, но и с точки зрения предупреждения всем, кто в будущем захочет предать родину.
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Засудите-посадите тогда можно что-то говорить...
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Певица, которая выступила в Нежине на детских соревнованиях по вольной борьбе "Кубок Мерлени" вызвала бурю возмущений в сети. На мероприятие вокалистка пришла с огромным декольте и без нижнего белья.
"Перед детьми выступила певица без трусов, какой срам. Это СК "Звезда". Кто пригласил к детям в таком наряде очень интересно", - написал на своей странице в Facebook Alex Mann, разместив соответствующие фотографии.https://www.obozrevatel.com/sport/sport/93154-pevitsa-bez-trusov-na-detskom-turnire-v-nezhine-vyizvala-shok-v-sotssetyah.htm
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