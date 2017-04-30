 Ущерб от преступлений, расследуемых НАБУ, достигает 85 млрд грн. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице НАБУ в Facebook по случаю 2-летия с момента создания этого органа.
"В работе детективов - сотни производств, многие из которых стали резонансными. Ущерб от преступлений, расследуемых НАБУ, достигает 85 млрд грн. Около 60 дел по наработкам детективов уже рассматриваются в суде", - информирует ведомство.
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