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 Политика Украины, Общество
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 Ущерб от преступлений, расследуемых НАБУ, достигает 85 млрд грн. ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовные производства, общий ущерб по которым составляет 85 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице НАБУ в Facebook по случаю 2-летия с момента создания этого органа.

"В работе детективов - сотни производств, многие из которых стали резонансными. Ущерб от преступлений, расследуемых НАБУ, достигает 85 млрд грн. Около 60 дел по наработкам детективов уже рассматриваются в суде", - информирует ведомство.

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Отчитаются позже. во время расследования-- ни чего.
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С расследованиями можно не спешить... главное назвать большую сумму...
Зарплата идет, и еще требуют прибавки к жалованию...
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Непогано копнули! Але хто ж їм дозволить довести ці справи до покарання?
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За два роки роботи різних антикорупційних інституцій в бюджет повернули 5000 грн. Такими досягненнями можна пишатися, оскільки люди працюють, а робота у них важка, не те, що в полі хліб ростити або кайлом в забої махати. Загалом не дарма їм такі високі зарплати встановили, нехай і далі працюють і розповідають про розпочати ними справи. Адже П'єр де Кубертен сказав, головне не перемога, а участь.
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Они плохо выполняют свою работу потому-что у них нет "Бентли".
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всплыли доллары принятые Януковичем от Путина, стыдно за такое НАБУ(((
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУщерб от преступлений, расследуемых НАБУ, достигает 85 млрд грн. ВИДЕО
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