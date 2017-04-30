 Акция в поддержку политзаключенных в оккупированном Крыму прошла в Москве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В частности, они вышли поддержать Арсена Джепарова - одного из обвиняемых по делу группировки "Хизб ут-Тахрир". В России она признана террористической и запрещена. У активиста Джепарова большие проблемы со здоровьем, но в СИЗО Симферополя он не получает медицинскую помощь.
Пикетчики посетовали на то, что проблеме преследований крымских татар мировые СМИ уделяют мало внимания. В прошлом году российские оккупационные власти возбудили более двадцати дел об участии в организации "Хизб ут-Тахрир". В Крыму фигурантами этого дела стали 19 человек.
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Один из них?
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ото беда так беда...ДА..
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Свали,крысавица.
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Так от, по москві подали аж 500 заяв.
Про периферію навіть говорити нема чого: звичайно, були менти, автозаки ... але тих протестуючих було лише по кілька десятків. Масово населення (бо народу нема) не вийшло.
Чесне слово, буду спамити тих, хто розказуватиме про бідних нещасних москалів: то вони залякані, то вони все розуміють і війну не підтримують, але сказати не можуть.
То хай так і живуть.
А нашим би варто було закрити той дурДом роісі, що недавно відкрили в Києві.
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Тысячи людей вышли на акции протеста против политики Трампа
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