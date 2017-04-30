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Все про:акция (2107) Крым (19624) Москва (2880) крымские татары (1456)

 Акция в поддержку политзаключенных в оккупированном Крыму прошла в Москве. ВИДЕО

В Москве гражданские активисты провели пикеты в защиту политзаключенных аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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В частности, они вышли поддержать Арсена Джепарова - одного из обвиняемых по делу группировки "Хизб ут-Тахрир". В России она признана террористической и запрещена. У активиста Джепарова большие проблемы со здоровьем, но в СИЗО Симферополя он не получает медицинскую помощь.

Пикетчики посетовали на то, что проблеме преследований крымских татар мировые СМИ уделяют мало внимания. В прошлом году российские оккупационные власти возбудили более двадцати дел об участии в организации "Хизб ут-Тахрир". В Крыму фигурантами этого дела стали 19 человек.

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8 человек. Это все что надо знать про эту акцию протеста...
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Место где выступили- какие то склады или задворки. Кроме них, никаких других прохожих нет! Выступление только для видео, показать что есть оппозиция. Спокойная и дисциплинированная.
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В Крыму археологи нашли древнегреческий склеп времен Александра Македонского ,археолог из Мордовии незаметно кинул пять монет эпохи московской Орды в склеп,чтобы потом подчеркнуть,что Крым и во время Александра Македонского управлялся с Москвы.
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А мог и портрет самого!!! подкинуть. Они же истории не знают, потому фальсификации могут быть любые
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Админы сегодня с устойчивой психикой или те же ебанята?
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Не, попадается иногда крепенькая вахта. По минут 20 не банят.
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матюкаться вам запрещают? ))))
ото беда так беда...ДА..
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На команду фас обычно твоя персона отзывается,дважды повторять даже не надо.
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На рашці сьогодні відбувалася акція =надоел=: мали подавати заяви, щоб путя не балотувався на 4-й термін.
Так от, по москві подали аж 500 заяв.
Про периферію навіть говорити нема чого: звичайно, були менти, автозаки ... але тих протестуючих було лише по кілька десятків. Масово населення (бо народу нема) не вийшло.

Чесне слово, буду спамити тих, хто розказуватиме про бідних нещасних москалів: то вони залякані, то вони все розуміють і війну не підтримують, але сказати не можуть.
То хай так і живуть.
А нашим би варто було закрити той дурДом роісі, що недавно відкрили в Києві.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомАкция в поддержку политзаключенных в оккупированном Крыму прошла в Москве. ВИДЕО
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