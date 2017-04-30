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Все про:Мариуполь (4054) митинг (2795) оппозиционный блок (322)

 "С Украиной в сердце": в Мариуполе прошел митинг против "русского мира". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня на театральной площади состоялся митинг "Мариуполь - это Украина!", на котором жители города еще раз заявили о своей любви к родной стране. Сотни жителей города пришли на митинг в вышиванках или с патриотической символикой, чтобы открыто заявить, что они против манипуляций, которые проводит "Оппозиционный блок" в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сайт города Мариуполя.

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Митинг начался с исполнения гимна Украины. Перед собравшимися выступали все желающие. Это были не политики или общественники, а предприниматели, школьники, учителя. Они говорили о том, что никто не мешает им говорить на русском языке - ни дома, ни на улице, ни на работе.

Некоторые мариупольцы пришли с плакатами. Отдельно говорили о депутате городского совета Андрее Федае. По их мнению, именно он сейчас "раскачивает" ситуацию в Мариуполе. Его фамилия была и на плакатах. Кроме того, был организован ящик сбора средств на билет для Федая в Магадан.



"Если кто-то хочет жить в Америке, то он собирает вещи и переезжает, ели кто-то хочет жить в Польше, то он продает недвижимость и уезжает и только эти люди, хотят, чтобы Россия пришла сюда", - сказал один из выступающих.

Отметим, что среди собравшихся были и представители полиции. К примеру, начальник патрульной полиции Мариуполя Виталий Горкун пришел на митинг в вышиванке.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Некоторые силы, в первую очередь, "скрытая агентура "рашки"", пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе перед 9 мая, - Жебривский. ВИДЕО

Пришли на митинг и бойцы полка "Азов". Одеты были в гражданскую одежу, в том числе и в вышиванки. Распознать их можно было лишь по татуировкам.

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 01

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 02

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 03


В знак своей любви к Украине мариупольцы пустили в небо желто-голубые шары.

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 04

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 05

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 06

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 07

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 08

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 09

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 10

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 11

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 12

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 13

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 14

С Украиной в сердце: в Мариуполе прошел митинг против русского мира 15

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Интересно они из под палки пришли или по зову сердца?
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ваня не дєрзі. це тільки жопоблоковці за бабло гундосять.
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Кто забыл - напоминаю!

Завтра нас не станет.

"С Украиной в сердце": в Мариуполе прошел митинг против "русского мира" - Цензор.НЕТ 3766
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Элина Свитолина только что поддержала Украину победой в Турции на турнире WTA.
Слава Украине!!!
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Крымская Зима‏ @Wintercrim 6 ч.6 часов назад
Слышу ругань на рынке:
- Пошел на#Yй рашист ёб@ный!!!
- На#Yй это куда?
- Нахуй через Керчь!!!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"С Украиной в сердце": в Мариуполе прошел митинг против "русского мира". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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