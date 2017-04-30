 "С Украиной в сердце": в Мариуполе прошел митинг против "русского мира". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сайт города Мариуполя Митинг начался с исполнения гимна Украины. Перед собравшимися выступали все желающие. Это были не политики или общественники, а предприниматели, школьники, учителя. Они говорили о том, что никто не мешает им говорить на русском языке - ни дома, ни на улице, ни на работе.Некоторые мариупольцы пришли с плакатами. Отдельно говорили о депутате городского совета Андрее Федае. По их мнению, именно он сейчас "раскачивает" ситуацию в Мариуполе. Его фамилия была и на плакатах. Кроме того, был организован ящик сбора средств на билет для Федая в Магадан."Если кто-то хочет жить в Америке, то он собирает вещи и переезжает, ели кто-то хочет жить в Польше, то он продает недвижимость и уезжает и только эти люди, хотят, чтобы Россия пришла сюда", - сказал один из выступающих.Отметим, что среди собравшихся были и представители полиции. К примеру, начальник патрульной полиции Мариуполя Виталий Горкун пришел на митинг в вышиванке.Пришли на митинг и бойцы полка "Азов". Одеты были в гражданскую одежу, в том числе и в вышиванки. Распознать их можно было лишь по татуировкам.

В знак своей любви к Украине мариупольцы пустили в небо желто-голубые шары.