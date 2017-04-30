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Все про:авиация (1749) Генштаб ВС (796) Луцк (366) учения (1701)

 Украинские бомбардировщики и самолеты-разведчики провели тренировки в условиях работы вражеских средств ПВО и РЭБ. ВИДЕО

В Луцке проходил летно-методический сбор авиаторов одной из бригад тактической авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео выложила пресс-служба Генштаба ВСУ в YouTube.

"Летный состав тренировался к боевым действиям днем и ночью на фронтовых бомбардировщиках и самолетах-разведчиках. Каждое выполнение задач экипажами связано с противодействием средствам ПВО условного противника и управления боевой машиной во время работы средств вражеских РЭБ", - сказано в сообщении.

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В Раші паранойя вже давно зашкалює, по всіх параметрах!!!)))
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Если бы прикупить Западные экземпляры, вот это было бы дело.
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Для сталагмитной паРашки и этих достаточно.
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предлагала Канада, посчитали, невыгодно... нет инфраструктуры.
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Слава украинским пилотам!
В том, что сейчас Лугандон - два огрызка, а не целые области, огромная их заслуга.
Рискуя жизнью и пленом, они атаковали колонны и позиции орков и, тем самым, давали преимущество нашим сухопутным войскам.
Они катапультировались, а потом по ночам раненые пробирались к своим.
Слава Героям!
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Цензор.НЕТВидеоТехнологииУкраинские бомбардировщики и самолеты-разведчики провели тренировки в условиях работы вражеских средств ПВО и РЭБ. ВИДЕО
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