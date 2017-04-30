 Украинские бомбардировщики и самолеты-разведчики провели тренировки в условиях работы вражеских средств ПВО и РЭБ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео выложила пресс-служба Генштаба ВСУ в YouTube.
"Летный состав тренировался к боевым действиям днем и ночью на фронтовых бомбардировщиках и самолетах-разведчиках. Каждое выполнение задач экипажами связано с противодействием средствам ПВО условного противника и управления боевой машиной во время работы средств вражеских РЭБ", - сказано в сообщении.
828 19
Материалы по теме: Оборона
61-я мотопехотная бригада получила 2 медицинских автомобиля от Сумской ОГА. ФОТО(16)
Испытание ракетного комплекса "Ольха" украинского производства. ВИДЕО(377)
Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине. ФОТОрепортаж(57)
Очередная группа украинских саперов получила сертификаты НАТО от канадских инструкторов. ФОТОрепортаж(10)
Итоги недели: выборы во Франции, гонка вооружений, молдаване вместе с ЦРУ ищут украденный миллиард(0)
Представитель Госдепа США Кейданов посетит Украину для обсуждения вопросов обороны(38)
"Оборонный бюджет увеличился за 3 года почти в 10 раз", - Турчинов. ВИДЕО(96)
Путин опять проговорился: "Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел. Оглядываться по сторонам"...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В том, что сейчас Лугандон - два огрызка, а не целые области, огромная их заслуга.
Рискуя жизнью и пленом, они атаковали колонны и позиции орков и, тем самым, давали преимущество нашим сухопутным войскам.
Они катапультировались, а потом по ночам раненые пробирались к своим.
Слава Героям!
Ответить