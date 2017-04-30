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Все про:Крым (19618) оккупация (6902) украинцы (2516)

 В Севастополе в детском роллер-фестивале приняла участие девочка в украинском национальном костюме. ВИДЕО

В Севастополе в субботу, 29 апреля, прошел детский фестиваль на роликовых коньках "Котороллер-2017". В соревнованиях принимали участие дети от 5 до 13 лет, среди которых была девочка в украинском национальном костюме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как сообщается, соревнования по роллер-спорту проводятся в Севастополе с 2016 года.

Для соревнования на набережной сделали небольшую трассу с препятствиями различной сложности соответственно возрасту. Преодолеть ее нужно было на роликах на скорость. На трассе устроили от 8 до 12 препятствий для разных возрастов.

Судьи оценивали скорость и чистоту проката. Учитывая возраст роллеров, судьи "особо обращали внимание на волю к победе, стойкость и упорство в преодолении трассы". Всех участников соревнований наградили и поощрили "за спортивное упорство".

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Из всей толпы девочка самая красивая и лучше всех ездит на роликах .
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но думается..єто заготовочка для западной пресі..дескать, не утисняем...
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Ты думаешь там такие тупые лохи? Увидеть не значит поверить .
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да не уже нажрались после майских гуляний протрезвеют и начнутся вопли крики
кто посмел
кто допустил
как просмотрели
это провокация
это все неправда она истинная россиянка и крымчанка...
бедное дитя короче...
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опасно было бы в Куёве, если бы девочка посмела выйти в кокошнике, или (не дай Бог) с Георгиевской ленточкой на груди, а там-то что, там же ж мордор, это у нас демократия и эуропейськие ценности...
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Шустрячок такая девочка. Сразу видно - упорная! Счастья тебе ребенок!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ Севастополе в детском роллер-фестивале приняла участие девочка в украинском национальном костюме. ВИДЕО
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