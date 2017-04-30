 В Севастополе в детском роллер-фестивале приняла участие девочка в украинском национальном костюме. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
Как сообщается, соревнования по роллер-спорту проводятся в Севастополе с 2016 года.
Для соревнования на набережной сделали небольшую трассу с препятствиями различной сложности соответственно возрасту. Преодолеть ее нужно было на роликах на скорость. На трассе устроили от 8 до 12 препятствий для разных возрастов.
Судьи оценивали скорость и чистоту проката. Учитывая возраст роллеров, судьи "особо обращали внимание на волю к победе, стойкость и упорство в преодолении трассы". Всех участников соревнований наградили и поощрили "за спортивное упорство".
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кто посмел
кто допустил
как просмотрели
это провокация
это все неправда она истинная россиянка и крымчанка...
бедное дитя короче...
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