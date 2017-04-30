 Украина не пускает воду в оккупированный Крым. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН. Сэкономленная вода из Каховского водохранилища имеет орошать земли юга Херсонщины.
Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграниц, где последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры самостоятельно возвели плотину из мешков с песком. Теперь же найдено не временное, а полноценное решение проблемы, которое позволит выращивать рис и пшеницу.
"Теперь у нас есть уверенность в завтрашнем дне", - пояснил фермер Юрий Дудченко. Дамбу построили за год и потратили на нее 35000000 гривен.
Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду на оккупированную территорию. Специалисты говорят, что работы по обустройству новой плотины продолжаться.
"Этап первый завершено. Продолжение - это создание инфраструктуры. Лебедки, очередные помещения, охрана", - пояснил главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок.
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Барыги тихой сапой копят свои грязные денежки.
А стадо блеет, блеет, блеет...
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Ничего личного. Заботимся о своем народе.
)))
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Тех кто в нас стреляет - кормим и поим, электричество даем.
Не хотят стрелять - этим дулю.
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Бейте суки в бубны, читайте мантры, и молитесь Бородатому Гундяю....
Крысы сами себе выбрали такой путь..
Жрите, не заляпайтесь...
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Треба вирощувати огірки та поливати їх водою з моря.
Потім складати у банки чи діжки та продавати за кордон.
Експортна продукція.
)))
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...ну или Беслан 2004 .
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Источник: http://censor.net.ua/v438396
Запитання до редакторів сайту: хто вас там "имеет", якщо ви пропускаєте такі перли?
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https://www.youtube.com/watch?v=PajGjm9zBEs
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впрочем, вас тама и спрашивать никто не будет..как и вашего батьку..
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Так гласит женевская конвенция.
ГА ООН признала Крым оккупированным. Так,что все нормально.
А раз ООН признала,то смотри женевскую и венскую конвенции.
Не хочет содержать за свои деньги? Получит иск в международные суды за загубленное сельхозяйство.
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Так этой новости уже пару лет как
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