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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Тарифы на воду (712) оккупация (6900) фермер (67) водоснабжение (288)

 Украина не пускает воду в оккупированный Крым. ВИДЕО

Новая дамба на Северо-Крымском канале перекрыла воду на оккупирован Крым. Стационарную бетонную плотину построили на границе материковой Украины с оккупированным полуостровом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН. Сэкономленная вода из Каховского водохранилища имеет орошать земли юга Херсонщины.

Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграниц, где последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры самостоятельно возвели плотину из мешков с песком. Теперь же найдено не временное, а полноценное решение проблемы, которое позволит выращивать рис и пшеницу.

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"Теперь у нас есть уверенность в завтрашнем дне", - пояснил фермер Юрий Дудченко. Дамбу построили за год и потратили на нее 35000000 гривен.

Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду на оккупированную территорию. Специалисты говорят, что работы по обустройству новой плотины продолжаться.

"Этап первый завершено. Продолжение - это создание инфраструктуры. Лебедки, очередные помещения, охрана", - пояснил главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок.
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Если б еще воду и электричество не пускать в заповедники дыныр и лыныр...
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Зато Украина спокойненько пускает у оккупантам электричество.
Барыги тихой сапой копят свои грязные денежки.
А стадо блеет, блеет, блеет...
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Здесь разговор о Крыме. Так что, стадо, блейте в тему.
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Молодцы,что прекратили поставку воды оккупантам в Крыму.Почему в ДНР и ЛНР до сих пор идет украинская вода? Непонятно, и те и те территории оккупированы и там и там сепаратисты и оккупанты живут.В чем дело?Почему туда идет вода и электроэнергия?Украине некуда девать свои ресурсы? Мы такие богатые и у нас нет войны?Кто не бережет свои ресурсы и деньги и снабжает врагов никогда не будет нормально жить.Нужно немедленно прекращать снабжение ДНР -ЛНР и создавать оккупанту тепличные условия за счет украинского народа.
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Потому, что Крым это цельный кусок территории, а ДНР это вкрапление, сидящее на транзите воды на юг области.
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так охрану нужно было еще до плотины ставить - орки не дремлют
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Вы что это? В кацапии моча лечебное средство . Уринотерапия называется
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Улучшили ситуацию с орошением Херсонщины. Это очень хорошо.
Ничего личного. Заботимся о своем народе.
)))
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Нехай товарища Сухова вызывают . Он их напоит
Украина не пускает воду в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 7494
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Странно.
Тех кто в нас стреляет - кормим и поим, электричество даем.
Не хотят стрелять - этим дулю.

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а Шо Вы хотите мине сказать ..что эти двое не одно и тожЕ?
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Спасибо Цензору за новость, я просил об этом утром!
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Скоро крысчане будут радоваться, каждой капле воды из неба....
Бейте суки в бубны, читайте мантры, и молитесь Бородатому Гундяю....
Крысы сами себе выбрали такой путь..
Жрите, не заляпайтесь...
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))) та нормально там усе з водою. Трошки солонувата, але в не обмеженій кількості.
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Кацапи геть усі дурні.
Треба вирощувати огірки та поливати їх водою з моря.
Потім складати у банки чи діжки та продавати за кордон.
Експортна продукція.
)))
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Против этой новости выступал друг Джамала - Мочаливый Боб. Запомните это.
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Я вот думал-гадал кто свинорылым такие трошки дэбильные ники придумывает? И вдруг понял, это ж Медведев ! Точно Димон жжёт...
...ну или Беслан 2004 .
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Воду в Крыму можно получить, но опреснение стоит дорого. Поэтому сельское хозяйство там умрет окончательно.
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Великий Гениталий обещал в Крым поставлять воду из р.Кубань.
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Сэкономленная вода из Каховского водохранилища имеет орошать земли юга Херсонщины.
Источник: http://censor.net.ua/v438396

Запитання до редакторів сайту: хто вас там "имеет", якщо ви пропускаєте такі перли?
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Ну чому ж? Можна влаштувати гешефт. Відро води обмінювати на відро тюльки.
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Воду надо давать, но дооооорого, за баксы, и только по предоплате. Альтернативы у них не будет.
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Самое печальное, что пукина это более чем устраивает. Ему не нужен Крым с населением в 2 миллиона. Ему нужны военные базы на чужой территории с минимально достаточным местным населением для обслуги этих баз - шмары, кафе, церюльня... Остальные должны сбежать и покрывать демографическую дыру материка, желательно там , где добровольно жить особо не хотят - Сибрь, полярный круг, дальний восток.
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))) Чесно сказать - поху... В 14 я виїзжав з Севаса і мене віз таксист бувший препад наукового комунізму. Ніс чушЬ абсолютну. Населення там тупе й лениве, розбещене підвищеною увагою й дармовим баблом, пропагандою. Я навіть за, щоб їх в маХадан переселили, а Крим колись зачистить з повітря і відстроїти заново.
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Крым-территория окруженная водой, а пить нечего.
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Непонятно , если Крым украинский, то зачем своими руками гробить экологию? Земля не виновата в идиотизме людей.
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скоро батька за ваши бабки и поправит крымску екологие..согласен?
впрочем, вас тама и спрашивать никто не будет..как и вашего батьку..
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Поправлять будут за твои гроши и гроши нагадивших ниже, просто вам пока ещё это не сообщили. Да , в Беларуси, батькой его никто не называет, так что прокололся ты тролль.
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сейчас Крым возвращается именно в то состояние которое было до его передачи Украине - каменистая пустыня с солончаками...
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Крым украинский. НО!!! Содержать его должен оккупант за свой счет. И за счет своих ресурсов.
Так гласит женевская конвенция.
ГА ООН признала Крым оккупированным. Так,что все нормально.
А раз ООН признала,то смотри женевскую и венскую конвенции.
Не хочет содержать за свои деньги? Получит иск в международные суды за загубленное сельхозяйство.
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Дело не только в сельском хозяйстве. Гробится экология, которую потом, не восстановить.Нельзя жить одним днём.
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Перед тем, как воровать земли, надо все было просчитать и взвесить. Что, неожидала Россия такого поворота дела? И санкции навалились, и воду со светом украинцы перекрыли, и молоко перестали поставлять на молокозавод, и туристы украинские (и не только) пропали и тд.
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Да что же вы украинцев за лохов держите? У них украили кусок земли и их же обвиняют в том, что они не снабжают жителей Крыма водой. Совесть иметь надо хоть немного. Так может пусть они еще оплатят транспортные расходы за российские гумконвои в Лугандонию?
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Украина не пускает воду в оккупированный Крым

Так этой новости уже пару лет как
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Текст статьи похоже переведён с английского гуглпереводчиком.
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"Крим повернувся додому" - питаннячко! А ось я дуже задоволена, що Дніпро ЗАЛИШИВСЯ вдома!!!!!
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В Сколково уже разработали нано технологию по поливу грядок морской водой... в результате получен уникальный новый крымский сорт огурцов - соленый закусочный ))
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Рис выращивают в Юго-Восточной Азии, где ОЧЕНЬ МНОГО воды, у нас же выращивают в полупустыне, еще и потратили 35 млн. грн. на это..
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А если попробывать душить воду из камней ? тех которые с неба ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина не пускает воду в оккупированный Крым. ВИДЕО
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