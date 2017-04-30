 Новая дамба окончательно перекрыла поставки воды в оккупированный Крым. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, сэкономленная вода из Каховского водохранилища должна орошать земли юга Херсонщины.
Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграниц, где последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры самостоятельно возвели плотину из мешков с песком. Теперь же найдено не временное, а полноценное решение проблемы, которое позволит выращивать рис и пшеницу.
"Теперь у нас есть уверенность в завтрашнем дне", - пояснил фермер Юрий Дудченко. Дамбу построили за год и потратили на нее 35 млн гривен.
Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду на оккупированную территорию. Специалисты говорят, что работы по обустройству новой плотины продолжаться.
"Этап первый завершен. Продолжение - это создание инфраструктуры. Лебедки, очередные помещения, охрана", - пояснил главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок.
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