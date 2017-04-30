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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Тарифы на воду (712) оккупация (6902) фермер (67) водоснабжение (288)

 Новая дамба окончательно перекрыла поставки воды в оккупированный Крым. ВИДЕО

Новая дамба на Северо-Крымском канале перекрыла воду в оккупированный Крым. Стационарную бетонную плотину построили на границе материковой Украины с оккупированным полуостровом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, сэкономленная вода из Каховского водохранилища должна орошать земли юга Херсонщины.

Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграниц, где последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры самостоятельно возвели плотину из мешков с песком. Теперь же найдено не временное, а полноценное решение проблемы, которое позволит выращивать рис и пшеницу.

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"Теперь у нас есть уверенность в завтрашнем дне", - пояснил фермер Юрий Дудченко. Дамбу построили за год и потратили на нее 35 млн гривен.

Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду на оккупированную территорию. Специалисты говорят, что работы по обустройству новой плотины продолжаться.

"Этап первый завершен. Продолжение - это создание инфраструктуры. Лебедки, очередные помещения, охрана", - пояснил главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок.
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Муж не обязан содержать бывшую жену. Но может принять её обратно - если она образумится.
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третий год уже как помыться по человечески не могут))
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А крысчане продолжают винить во всех бедах Украину, продолжая гадить в комментариях к украинским роликам: ВИДЕО
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Теперь зеленые человечки умирать будут. Как теперь искать "родную гавань" ? Хутин Пуй введи воду ! Ее подло украла хунта.
Новая дамба окончательно перекрыла поставки воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 9542
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Это то к чему стремился крым наш http://potsreotizm-new.livejournal.com/1225820.html ,-а это то http://urb-a.livejournal.com/14125490.html чем он закончит
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В разных населенных, пока еще, пу нктах, крыс чане поверили дешевой рекламе " специалистов": бурение скважин с чисто артезианской водой по низким ценам с гарантией и гидроударом. И шо? В скважинах уже морская вода с водорслевым привкусом. Медуз еще нет? А ваш профессор август олиферов предупреждал...Не удивляйтесь, что ваш крымско-ялтинский лук будет размером с черешенку, и сине-зеленый.
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Доля Північного Крима -це солончакова напівпустеля!!)))
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А когда -то кодла президента брызгала слюной что воду перекрывать нельзя, и электроэнергию отключать,и торговлю прекращать - ведь там - же их люди!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНовая дамба окончательно перекрыла поставки воды в оккупированный Крым. ВИДЕО
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