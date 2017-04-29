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 Гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины старинные деньги и значки. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В пункте пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе изъяты вещи, которые, предположительно, имеют историческую и культурную ценность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункт пропуска на выезд из Украины прибыл легковой автомобиль Renault белорусской регистрации. В нем обнаружили 170 старинных денежных купюр различного номинала периода царской России и Советского Союза, 1000 старинных монет и жетонов и 500 значков и эмблем времен СССР. Эти вещи пытался вывезти из Украины 61-летний гражданин Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Украины с крымскими "документами" и 62 старинными монетами задержан на границе. ФОТО+ВИДЕО

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(Фото и видео Госпогранслужбы)
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Клептоман беларуский? наверное, нумизмат.Хотя...
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Ценности не представляет. Так крутили чувака а он не сдался. Меня так в раве русской за рукоять управления от вертолета крутили незаконно задержали на 4 часа при кучме еще. Ну отдал я им рукоять потом письма слали забери со склада..5 баксов в день а она там пол-года лежит. А вот юх вам!Наслаждайтесь ребята можете ее себе вставить до полного анального...Моего сына так менты в Питере за кляссер с марками советскими крутили. В итоге выкинул он марки. И правильно сделал. Пошел он в ж..пу совок вонючий во всех проявлениях. В.Т.Ч их говняные марки вонючей страны. Просто знак всевышнего - забудь про говнострану и свое прошлое в ней.
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Срань дэржавная уже не знает за что дела уголовные заводить .Вы суки заводите уголовные дела на дэржавных исполнителей и сраных прокуроров.....
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с каких пор значки с лысым сифилитиком и серпом с молотом начали иметь для Украины "предположительную историческую и культурную ценность"?...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоГражданин Беларуси пытался вывезти из Украины старинные деньги и значки. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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