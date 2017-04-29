 Гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины старинные деньги и значки. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункт пропуска на выезд из Украины прибыл легковой автомобиль Renault белорусской регистрации. В нем обнаружили 170 старинных денежных купюр различного номинала периода царской России и Советского Союза, 1000 старинных монет и жетонов и 500 значков и эмблем времен СССР. Эти вещи пытался вывезти из Украины 61-летний гражданин Беларуси.
(Фото и видео Госпогранслужбы)
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