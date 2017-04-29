 Мужчина пытался ввезти в Украину 72 тыс. патронов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте пропуска "Ягодин" во время погранично-таможенного контроля автомобиля Opel Vivaro украинской регистрации правоохранители обнаружили 4-миллиметровые малокалиберные патроны.
72 тыс. патронов системы Flobert общим весом свыше 65 килограммов нашли в багажном отделении машины. За рулем находился 43-летний соотечественник, который ехал в Украину. Он разместил пластиковые короба с патронами под сиденьями среди личных вещей.
Боеприпасы изъяты в установленном порядке. Их стоимость - более 150 тыс. гривен.
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...а у воров, бандюков и беспредельщиков всегда недостатка в вооружении не наблюдалось, даже при Совке...
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