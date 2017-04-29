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Все про:авто (4289) боеприпасы (1103) граница (2934) пограничники (1198) Польша (3808)

 Мужчина пытался ввезти в Украину 72 тыс. патронов. ВИДЕО

На украинско-польской границе обнаружена крупная партия патронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте пропуска "Ягодин" во время погранично-таможенного контроля автомобиля Opel Vivaro украинской регистрации правоохранители обнаружили 4-миллиметровые малокалиберные патроны.

72 тыс. патронов системы Flobert общим весом свыше 65 килограммов нашли в багажном отделении машины. За рулем находился 43-летний соотечественник, который ехал в Украину. Он разместил пластиковые короба с патронами под сиденьями среди личных вещей.

Боеприпасы изъяты в установленном порядке. Их стоимость - более 150 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жителя Киевщины изъяли арсенал оружия и боеприпасов. ФОТО


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Какого хрена !!!,Мужика отпустить и назначить начальником снабжения соеденения группы войск !
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Да пусть ввозят сколько угодно. Учитывая что патронный завод подарили России.
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А шо делать...власть-то наша не чешется!!! Где патронный завод взамен Луганского?
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Тю... да это же патроны для пукалки, по воронам стрелять
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Тю, патроны! Пульки для воздушки, пистоны....
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...хз? ...с одной стороны, хорошо, что задержали... ...с другой: хорошо, что завозят... -- АП, Кабмин и Рада меру своей ответственности перед народом шкурой своей ощущают...
...а у воров, бандюков и беспредельщиков всегда недостатка в вооружении не наблюдалось, даже при Совке...
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Патрон флобера не оружие. В данном случае это просто может рассматриваться как партия контрабандного товара.
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Выбирая и покупая пневматическое оружие, многие из Вас задумываются, насколько законна данная покупка и какие последствия. На данный момент на территории Украины (Согласно действующего постановления №576 от 12.10.1992 года Кабинета Министров Украины, ниже мы представим это постановление): лицензированию, то есть регистрации в органах МВД подлежит пневматическое оружие калибра более 4,5мм и скоростью пули более 100 м/с . Это означает, что разрешение необходимо в случае одновременного выполнения двух условий: калибр больше 4,5 и начальная скорость пули выше 100 м/с . Из выше сказанного следует, что независимо от мощности купленного Вами пневматического оружия ( пневматического пистолета, пневматической винтовки, револьвера под патрон Флобера),если калибр не превышает 4,5 мм, это оружие не нуждается лицензированию ( регистрации ) в МВД и может свободно храниться, переноситься и использоваться.
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А за что отняли!???!!! Менты уже флобера бздят? Или "на всякий случай" А скорее всего взятку им не дали. Одесские мусора, в своё время, не получив взятку объявили и даже экспертизу устроили, что стартово-сигнальный Зораки 914 - огнестрел, хотя в то время он продавался по всей Украине! Но мусора очень денег хотели! Как всегда......
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ввезти? тю, у нас этого добра, с предложением не желаете купить автомата или даже противотанкового ружьё скоро будут на улице приставать, а тут патроны
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Цензор.НЕТВидеоОбществоМужчина пытался ввезти в Украину 72 тыс. патронов. ВИДЕО
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