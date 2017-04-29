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Все про:акция (2101) задержание (5573) митинг (2793) протест (5407) Путин (23685) Россия (70232)

 "Надоел": в ходе антипутинских акций в России задержаны 100 человек. ФОТО+ВИДЕО

Во многих городах России состоялись акции "Надоел", организованные движением Михаила Ходорковского "Открытая Россия". По всей стране были задержаны около 100 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, самые массовые задержания зафиксированы в Санкт-Петербурге и Туле. В этих городах в полицию попали десятки активистов.

В Москве акция прошла без задержаний. Сотни протестующих подали в Администрацию Президента РФ обращения с требованием к Владимиру Путину отказаться от участия в выборах главы государства в 2018 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 500 человек вышли на антикоррупционный митинг в Новосибирске. ФОТОрепортаж

Напомним, 26 марта по всей России прошли акции протеста против коррупции после расследования оппозиционера Алексея Навального об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По данным Московского департамента региональной безопасности, в столице РФ были задержаны более 600 человек. Сайт "ОВД-Инфо" сообщил о 1030 задержанных.

Надоел: в ходе антипутинских акций в России задержаны 100 человек 01
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ждем пропутинги с лозунгом : "Не уходи, отец нации!"
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Это первый претендент на пулю в затылок, где то в подвале на лубянке.
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зачем такие сложности, можно и в центре Москвы, возле кремля, что-бы все боялись
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уже и так боятся. сначала они запугивают. а потом начинают стрелять.
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вот вроде и остатки кацсовести повязали,
а ни капли жалости из себя выдавить не могу.
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Юхлу пофиг. Если что он тысячи и посадит и расстреляет. Пойдите петицию принесите бандиту который грабит в темном переулке.
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Внутренние распри и волнения на рассее будут для нас очень кстати...
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Ти сьогодні як себе поводила в мою відсутність на форумі ?
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Ніяк не поводила,недавно зі Львова повернулась.
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тупари,
где вы были 4 года назад?
ни одна бл..дь не вышла протестовать....
муфлоны долбаные...
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тупари и муфлоны 4 года назад себя не бедно и сыто чувствовали и надеялись что от войны еще лучше заживут и подавленные гуси и сыр боком не вылезут.Сейчас биомасса формируется и прозревает.
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сегодня их прозрение никому не нужно.
хороша ложка к обеду, а после - на хрен никому не нужна.
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так то оно так...как по мне -лучше гражданская война на масковии чем "гражданская" в Украине! (шобвониздохлитімоскалікляті)
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никогда вата не снесет ботокса - нет у них такой кнопки.
вопрос только в степени лояльности,
именно поетому , когда говно говно вяжет, людям нужно постоять в стороне
и не мешать говнам пиздя..ть друг друга.
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Разборки внутри террариума. Если зреть в корень, то гады грызутся с гадами. Мы же можем через стёклышко понаблюдать без особых эмоций.
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а если банку перевернуть вверх дном,
то чей паук победит?
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РАБссия в огне,7 ноября 1917 года - 7 ноября 2017 года... :D Юбилейчики надо отмечать с шиком..
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Уважаемый Владимир Владимирович, По телевизору видели как вы
с президентом Медведевым на комбайнах работали. Если у вас не получится
пролезть в президенты, пожалуйста приезжайте в наш колхоз со своей молодой
женой Кабаевой и сыном Дмитрием. В нашем колхозе два сломатых трактора под
снегом стоят и мужиков трактористов не хватает. Кто спился, кто в тюрьме сидит.
Мы Вас с повышенной зарплатой 5000 руб трактористами усторим в наш колхоз
работать. А Кабаеву скотницей.Как второго ребенка родите и родительский капитал получите,
поможем дом построить, а пока поживете в бараке с заезжими к нам корейцами. У
нас вам очень понравится. Больница и школа- интернат за 300 км от деревни, Что такое
детский сад и ясли только по телевизору видели. Слышала что раньше вы работали
шпионом.Шпионы нам не нужны т. к шпионить не закем, а вот трактористы просто
необходимы.У нас много одиноких женщин которые вечерком с вами могут
поиграть в шпионов.

Приезжайте ждем.
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Если не хуйло то кто же...?! Нет, хуйла - нет рабсиси. Кацапы в конец ополоумели пить что ли стали меньше...? Врядли. Видимо опять печеньки от госдепа.
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Согласен со многими форумчанами: как-то пох. - кого и где на россии прижали из числа, типа, оппозиции. Где они все были с "крымнаш"?! Где они были, когда ж/д вокзалы с музыкой, цветами и бухлом провожали "интернационалистов" убивать украинцев?!...
Жрите, русня, друг друга... А мы в Украине на это с добрым сочувствием будем посмотреть
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Какая прелесть: участники акции - одна молодежь!
Вот это радует!
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на крысьме сегодня:

1. В этот день, 29 апреля 1918 года, на большинстве кораблей Черноморского флота были подняты украинские флаги. 65% моряков были этническими украинцами. Благодаря энтузиазму матросов в Киев регулярно отправляются делегации черноморцев с просьбой признать флот украинским. Но руководители Центральной рады не уделяют должного внимания украинизации флота. Время было утеряно. На флоте руками приверженцев большевизма начинается кровавый террор. Небольшая часть кораблей, экипажи которых контролируют красноармейцы, отправляются ночью в Новороссийск, за ними минируют выходы. Корабли-беглецы, расколовшие флот, потом потопят в угоду большевикам в Цемесской бухте Новороссийска по приказу Ленина. Оставшиеся корабли также ждёт катастрофа. Тогдашние руководители УНР погубили попытку военных и местных украинских патриотов создать мощный флот для Украинского государства. В итоге Украина на долгие годы осталась без своего военного флота, а вскоре вообще потеряла независимость, которую обрела только в 1991 году, а сражаться за неё начала в 2014 после нападения россии > http://sevastopol-ua.info/ukr-flagi-1917.php
2. 22 апреля стало известно имя полицая, который избил за украинскую символику Игоря Мовенко в Севастополе. Сегодня преступник (бывший беркутовец Суходольский Владимир) и его жена (пособница оккупантов Суходольская Галина) добавлены в базу Миротворца https://twitter.com/CrimeaUA1/status/858275939704242180 (фото-скрин и 3 ссылки).
3. Предатель Александр Талипов с группой ватных активистов, наложив на новый генплан Севастополя "кадастровую карту россии", поняли, что им нужна новая карта россии или другая россия https://twitter.com/KrimRt/status/858340275315503105 (фото-скрин). Их земельные участки забирает Минобороны оккупанта. Вата грозится поехать жаловаться к путину в Москву http://ru.krymr.com/a/news/28458580.html (фото). Тем временем по всей россии сегодня люди вышли на акцию под названием "Надоел", требуя от луноликого отказаться от участия в выборах в 2018 году. Людей массово задерживали, включая журналистов. А в Крыму пока ещё "зато не стреляют" и "царь хороший - бояре плохие" http://qha.com.ua/ru/obschestvo/nadoel-v-rossii-mitingovali-protiv-putina/173535/ (фото).
4. Оккупанты в Феодосии приняли решение о том, что все желающие могут жертвовать в городской бюджет "деньги и имущество в неограниченном размере". У ваты шок - они ждали богатую россию, а не голодранку. Вот некоторые комментарии: "Такого еще мир не видел!!!!! Лучше бы сделали пожертвование для малоимущих и многодетных!!!! На это не охота!!!!", "Умом россию не понять!", "Принимаются добровольные пожертвования в бюджет Феодосии - от пенсионеров и безработных. Так должно звучать от руководства города. Первомайский лозунг от исполкома!", "Так пусть горисполком полным составом идёт собирать бутылки!", "Это, наверное, шутка такая? Вроде 1 апреля уже прошло", "Просто офигеть от такой новости!!! Люди, что же начинает твориться????", "Многоворующие должны помогать маловорующим, маловорующие должны помогать слабоворующим, слабоворующие… и т.д. Что, исполкому всё мало, или перекрыли краник? Кто додумался до такой дури??? Люди сидят без работы, пенсионеры еле-еле сводят концы с концами, а зажравшимся мэру и подмэрьям денег не хватает! Полный пушной зверёк!", "Это писец всему" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/858341596831653888 (скрин и ссылка).
5. Вата думала, что россия - богатая страна, а она оказалась нищебродской. Теперь вате через уличное анкетирование предлагают определиться, что нужнее Севастополю: урны, газоны, дороги, детские площадки или освещение. Всего 12 пунктов на выбор https://twitter.com/CrimeaUA1/status/858021980687265794 (скрин). Тем временем в Феодосии на месте отвалившейся плитки решили просто покрасить цемент в цвет плитки, которая ещё не отвалилась https://twitter.com/KrimRt/status/858305644641865728 (фото). А в Ялте сэкономили на дощечках для лавочек. Сильно попой не усядешься - только с краешку https://twitter.com/KrimRt/status/858335258370088961 (фото).
6. Из подслушанного в Севастополе: "Нет, это не ремонт дороги! Это перенос ям с места на место, чтобы водители не привыкали!".
7. Обочины вдоль крымских дорог превратились в свалки мусора. Местами асфальт между городами стал напоминать поверхность Луны или стиральной доски. Крым превращается в Абхазию - медленно, но заметно. Прочтите мнение крымчанина > https://twitter.com/CrimeaUA1/status/858284377008197632 (скрин).
8. Крымчане вывалили горы мусора под дома "чиновников", протестуя против погружения полуострова в "русский мир". Оккупанты отреагировали быстро - возбудили административное расследование. Теперь ищут крымчан, которые посмели потревожить покой оккупантов http://an-crimea.ru/page/news/155130
9. В Крыму бюджетники на субботниках выходят только в правильной униформе - с рекламой "Единой россии". За бюджетниками наблюдают ряженные и гоблинцы https://twitter.com/KrimRt/status/858319082856345601 (фото).
10. Количество выходов пассажирских судов из порта Ялты уменьшилось до 0. Оккупационная дирекция порта хочет все бабло себе. В результате при нормальной погоде НИ ОДИН борт не вышел в рейс. "Морская держава", бл*дь. "Хахлы" им, видите ли, "все развалили". "Асвабадитили" хреновы!
11. Оккупанты направили в Крым новый фрегат. Овцам приготовиться http://fresh.org.ua/novosti/131946/v-krym-napravilsya-novyy-fregat-chernomorskogo-flota_2017-04-29 . Тем временем крымский татарин, хозяин овец с судна "Ашот", подаёт в суд на россию. Какая ирония, не правда ли? http://qha.com.ua/ru/obschestvo/krimskii-tatarin-podal-v-sud-na-rf-za-intsident-u-bosfora/173534/
12. Ялту погрузили в дидываивательное колорадское убранство. Злопыхатели говорят - убожество. Добропыхатели говорят то же самое https://twitter.com/KrimRt/status/857276146068725761 (фото).
13. В Севастополе ватопредприниматели, которых душит россия уже четвертый год, решили подзаработать на дидах. В продаже море колорадок https://twitter.com/fuckysebastopol/status/858009112004763649 (фото). Тем временем иностранные инвесторы развернули в городе международные сети по продаже текстиля и одежды. Пришли всерьез и надолго https://twitter.com/SevcityLackyman/status/858030761944993793 (фото).
14. Белорусы перестали посещать Крым, сообщают сами оккупанты и представители туристической индустрии Беларуси http://qha.com.ua/ru/turizm/belorusi-perestali-poseschat-okkupirovannii-krim/173514/ . Тем временем эти же оккупанты заявили, что украинцы поедут отдыхать в оккупированный Крым, потому что "в Украине нет альтернативы крымским курортам". Это настолько смешно, что не поддаётся цензурному комментированию https://twitter.com/CrimeaUA1/status/858282007834615808 (скрин, ссылка и комментарии украинцев). А вот в свободный от рашизма Геническ уже начали прибывать туристы https://twitter.com/osmaktv/status/858256969769119745 (фото).
15. Четвёртые сутки оккупанты намеренно создают очереди на въезде в Крым, замедляя пропуск автомобилей с материка. Видимо, для пропагандистской картинки, мол, посмотрите, сколько украинцев едет к нам. На сегодня всех потуг хватило на очередь из 200 машин http://qha.com.ua/ru/proisshestviya/okkupanti-prakticheski-zablokirovali-vezd-v-krim-s-materika/173530/
16. В этом году открытие четвёртого "курортного не сезона" оккупанты начали с шабашей "Екатерининская миля", которые посвятили 230-летию с момента визита в Крым российской императрицы http://ru.krymr.com/a/news/28459206.html
17. Вата кричит, что сегодня в Крыму открытие курортного сезона. У меня для вас плохие новости. Курортный сезон закончился весной 2014-го. И с тех пор ни разу не начинался.
P.S. Говорил с дедом, у которого оккупанты намереваются отобрать дом, где он вырастил детей и внуков. Хвалит путина, верит ТВ. Потомственный раб.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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когда совок вводил войска в Чехословакиию 68 - нашлись люди, 6 или сколько чeловек,
которые протестовали.
а когда в Украину - никого.
т.е. вся ета кацбыдлота считала шо так и надо.
так с какого бодуна я должен их жалеть?
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пусть вяжут друг друга, и чем больше тем лучше - пихуй.
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Смелый умирает всего лишь один раз!
Трус - каждый день...
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Критиковать власть в россии опасно для жизни . Немцов
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Надоел": в ходе антипутинских акций в России задержаны 100 человек. ФОТО+ВИДЕО
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