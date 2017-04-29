 21-летний морпех Александр Берднык погиб под Павлополем в результате подрыва автомобиля на мине, - фонд "Вернись живым". ВИДЕО

Об этом говорится на странице "Вернись живым" в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в районе Павлополя на мине подорвалась машина, которую наш фонд передал Морской пехоте в декабре прошлого года. При взрыве погиб Александр Берднык, морской пехотинец, находившийся в автомобиле. Погиб за несколько дней до своего 22-летия", - сказано в сообщении.
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