EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  2459  2
Материалы по теме:
Все про:смерть (4826) Донбасс (14351) волонтеры (2380) потери (978)

 21-летний морпех Александр Берднык погиб под Павлополем в результате подрыва автомобиля на мине, - фонд "Вернись живым". ВИДЕО

В районе Павлополя Донецкой области в результате подрыва автомобиля на мине погиб 21-летний морской пехотинец Александр Берднык.

Об этом говорится на странице "Вернись живым" в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в районе Павлополя на мине подорвалась машина, которую наш фонд передал Морской пехоте в декабре прошлого года. При взрыве погиб Александр Берднык, морской пехотинец, находившийся в автомобиле. Погиб за несколько дней до своего 22-летия", - сказано в сообщении.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое военнослужащих ВСУ погибли, еще шестеро - получили ранения в зоне АТО за сутки, - штаб
 перейти на форум
 
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия21-летний морпех Александр Берднык погиб под Павлополем в результате подрыва автомобиля на мине, - фонд "Вернись живым". ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти