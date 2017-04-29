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 Политика Украины, Экономика
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 "Решение уже есть": Гройсман объяснил, как получить деньги за экономию субсидий. ВИДЕО

Глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман записал видеоблог, в котором рассказывает, как получить компенсацию сэкономленных субсидий.

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на странице Гройсмана в Facebook.

Премьер напомнил, что осенью 2016 он обещал найти механизмы компенсации экономии, которую украинцы обеспечили во время отопительного сезона. И такое решение, по его словам, уже есть.

"1,5 млн семей, которые использовали газ и электроэнергию для отопления своих жилищ и обеспечили экономию в этом отопительном сезоне, получат реальную компенсацию в размере до 700 грн наличными. Как ее получить - рассказываю в своем видеоблоге", - написал Гройсман.

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Ну дадут этим экономным по паре сотен гривен, при этом очень низкие нормы потребления будут ещё больше урезаны.
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Доплачуватимуть тим, хто просидів зиму в квартирі, без світла і тепла. Можна назвати як полярна надбавка, для тих, хто хоче жити на Північному Полюсі. Відморожений уряд, хоче побудувати царство Снігової Королеви.
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Купил за рубль,продам за 10.
Перестройка 2 струна,союз советский никак не сдохнет нифига.
1986 год.Сенатор
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Соседская бабушка увидев в телевизоре Гройсмана или Порошенко спрашивает нет ли у меня заговора на родовое проклятие........
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так он будет ганарары) с ютуба получать))))
некоторые получали с книжек))), это помнитца, еще при ли-брежневе началось!
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Театр абсурда.

За счет тех, кто оплачивает газ и коммунальные по полной стоимости (сплошь олигархи, как я и мне подобные ), кроме того, что оплачивают счета других, им еще будут и доплачивать.
Вопрос - какого хрена???
Если уж за счет одних граждан государство решило содержать других (что само по себе бред, т.к. огромное количество оформивших субсидию, как минимум, не беднее меня), то это "содержание" должно быть в рамках сверхэкономии.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Решение уже есть": Гройсман объяснил, как получить деньги за экономию субсидий. ВИДЕО
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