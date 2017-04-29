 "Решение уже есть": Гройсман объяснил, как получить деньги за экономию субсидий. ВИДЕО

Премьер напомнил, что осенью 2016 он обещал найти механизмы компенсации экономии, которую украинцы обеспечили во время отопительного сезона. И такое решение, по его словам, уже есть.

"1,5 млн семей, которые использовали газ и электроэнергию для отопления своих жилищ и обеспечили экономию в этом отопительном сезоне, получат реальную компенсацию в размере до 700 грн наличными. Как ее получить - рассказываю в своем видеоблоге", - написал Гройсман.