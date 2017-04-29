 "Решение уже есть": Гройсман объяснил, как получить деньги за экономию субсидий. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на странице Гройсмана в Facebook.
Премьер напомнил, что осенью 2016 он обещал найти механизмы компенсации экономии, которую украинцы обеспечили во время отопительного сезона. И такое решение, по его словам, уже есть.
"1,5 млн семей, которые использовали газ и электроэнергию для отопления своих жилищ и обеспечили экономию в этом отопительном сезоне, получат реальную компенсацию в размере до 700 грн наличными. Как ее получить - рассказываю в своем видеоблоге", - написал Гройсман.
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Перестройка 2 струна,союз советский никак не сдохнет нифига.
1986 год.Сенатор
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некоторые получали с книжек))), это помнитца, еще при ли-брежневе началось!
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За счет тех, кто оплачивает газ и коммунальные по полной стоимости (сплошь олигархи, как я и мне подобные ), кроме того, что оплачивают счета других, им еще будут и доплачивать.
Вопрос - какого хрена???
Если уж за счет одних граждан государство решило содержать других (что само по себе бред, т.к. огромное количество оформивших субсидию, как минимум, не беднее меня), то это "содержание" должно быть в рамках сверхэкономии.
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какие щедрые, за 100 кубов газа.
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