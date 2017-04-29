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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ЖКХ (1448) компенсации (201) субсидия (300) Гройсман (2858)

 Гройсман объяснил, как получить деньги за экономию субсидий: "Решение уже есть". ВИДЕО

Глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман записал видеоблог, в котором рассказывает, как получить компенсацию сэкономленных субсидий.

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на странице Гройсмана в Facebook.

Премьер напомнил, что осенью 2016 он обещал найти механизмы компенсации экономии, которую украинцы обеспечили во время отопительного сезона. И такое решение, по его словам, уже есть.

"1,5 млн семей, которые использовали газ и электроэнергию для отопления своих жилищ и обеспечили экономию в этом отопительном сезоне, получат реальную компенсацию в размере до 700 грн наличными. Как ее получить - рассказываю в своем видеоблоге", - написал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество получателей субсидий уменьшилось на 900 тыс., - Рева



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Маладец Грося - в позапрошлом сезоне дал 680 кубов газа - в этом сезоне 385 : за минувший сезон не платили ни копейки за газ и свет ( дом с удобствами 90 кв. м.) только ходили ноли проставляли , да ещё на счету есть 6 тыщ сэкономленных ! Даже государство жаль ...
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Пане Прем'єр! Мене хвилює пенсія. Ви обіцяли ОСУЧАСНИТИ пенсію, а знову підвищуєте мінімальну. Зароблена нормальна пенсія ОСУЧАСНЮВАЛАСЯ востаннє ще при Ющенку. І от майже десять років добавляєте лише мінімальну. Мінімальну дають всім, хто не робив, хто не платив в ПФ, хто зберіг здоров'я. А нам як перерахували по середній зарплаті за 2007 рік, так і живемо . Народ робить висновки, що немає сенсу надриваться, платить в ПФ , адже згодом без ОСУЧАСНЕННЯ люба пенсія наближається до мінімальноі. Такими діями свідомо чи не свідомо руйнується вся пенсійна система краіни.
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Сейчас молодые салабоны ставшие ментами за три месяца будут получать в месяц больше,чем
шахтёры-инвалиды угробившие своё здоровье за десятки лет тяжёлой работы в шахте.
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Сеню съели, теперь грося не такой. Это люля прокладывает себе дорогу?
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Кто бы не пришёл к власти он всё равно будет не таким, даже если всем по миллиарду даст, существенно снизит цену на всё и плату за ком услуги отменит.
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ГРОСЯ дає взятку аж у 20 баксів ЩОБ ЩЕ РІК ГРАБИТЬ УКРАЇНУ ?
Ай да трусельний БАГИГА ... а чому лише 700 грн ? Є економії тисячами обраховуются ?
Чи ето БАБЛО ФІГТАША , ГІГОГІШИНА , АХМЄТКИ ? А ето святоє ... только 700 грн... ето в пгєдєлах половини відкату гнойсмана за місяць ?
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Хочу огорчить с этой типа даем деньги= монетизация , видповидно до новых изменений, которые были внесены в постанову 848, у кого долг по комуналке (свет, вода, газ, жэки) тому субидия не начисляется со следуюющего отопительного сезона ( с 15 жовтня 2017), субсидия возобновляется, только поле того , как субидиант предоставит платеж по комуналке или договор по ресктруктуризации долга. Причем отдел по начислению субсидий без вашего ведома дает запрос на предприятия. Эти изменения (новая постанова от 26 апреля) можно найти на урядовом (кму) сайте. И полное разводило, что подняли площадь на котоую нач. убсидия, с 47 до 75 м. кв. Это касается ТОЛЬКО пенсионеров , причем нетрудоспособных
( которые не работают, а получают только пенсию)
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Ну дадут этим экономным по паре сотен гривен, при этом очень низкие нормы потребления будут ещё больше урезаны.
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Доплачуватимуть тим, хто просидів зиму в квартирі, без світла і тепла. Можна назвати як полярна надбавка, для тих, хто хоче жити на Північному Полюсі. Відморожений уряд, хоче побудувати царство Снігової Королеви.
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лицам, проживающим и работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставлены государственные гарантии и компенсации по возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат в связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Севера
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Купил за рубль,продам за 10.
Перестройка 2 струна,союз советский никак не сдохнет нифига.
1986 год.Сенатор
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Маленько сенатор осталось. Поезд разогнали хорошо, хрен остановишь.
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Соседская бабушка увидев в телевизоре Гройсмана или Порошенко спрашивает нет ли у меня заговора на родовое проклятие........
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так он будет ганарары) с ютуба получать))))
некоторые получали с книжек))), это помнитца, еще при ли-брежневе началось!
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Театр абсурда.

За счет тех, кто оплачивает газ и коммунальные по полной стоимости (сплошь олигархи, как я и мне подобные ), кроме того, что оплачивают счета других, им еще будут и доплачивать.
Вопрос - какого хрена???
Если уж за счет одних граждан государство решило содержать других (что само по себе бред, т.к. огромное количество оформивших субсидию, как минимум, не беднее меня), то это "содержание" должно быть в рамках сверхэкономии.
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Помню Батя рассказывал лет 50 назад.
1942 год.Послал комбат в разведку боем.Не жрали дня три.Обоз со жратвой где то застрял в грязи в дяревне Хитрожопово со старшиной.Короче ползём метров 200.Немцев нет никого.Глидим бабка с коромыслом топает,гутарим пожрать есть чаво аль нет?Бабка с перепугу коромысло уронила с плеча и орёть : ой немцы спасите,совки жрать просють..
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Вот вот , сами же советские идиоты себя в фильмах и задокументировали , немцы брали " курка , млеко , яйца " , совок выгребал все и палил хаты . Что такое средства производства кумекаешь ?
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Теперь Рашисты на млеко не размениваются - заводы целые с Даунбасса вывозят !
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но и унитазами и мусорными бачками не брезгуют.
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Это ты про Локотскую республику на Бряншине?
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Зоя Космодемьянская сожгла и дома и жратву и и всю живность.а Бабку совки расстреляли..
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Мне бабушка рассказывала..когда немцы стояли с голоду не пухли.. работа у всех была..мать мою годовалую в госпитале немецком лечили...Как только немцы отходят..все жители бегут с худобой в лес и молятся что бы советы не вернулись..иначе отнимут все и опять голодать!!!Кстати сейчас в этом месте линия разграничения с ОРДИЛО это город Горск Луганской обл
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И не говори им целых 28 баксов на шару прилетело а они все ноют и ноют
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Не важно сколько прилетело. Суть в том, что начали хоть что-то делать. А те, кто сидят и мечтают, что с неба им на головы золотой дождь должен пролиться и что экономика только от одного желания власти должна расти как на дрожжах - тупицы.
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бросили кость как собакам, а петерасты радуются, не задумываясь о том сколько они разворовали
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не пробовали выживать с 4 детьми : получка 40,аванс 40 рэ и стройка дома с подвалом и гаражом и летней кухней? а я выжил,потому что Батя иногда давал 50 рублей чисто детворе.а я после детей облизал миски и на работу с "тормозком" в 60 копеек.колбасы 150 грамм по 2,80 и кусман черного хлеба по 14 коп..,
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Счастливчики!С такими деньжищами,можно год не работать
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Это тем, кто живет в частном небольшом доме может кто-то и получит, а в квартирах как-то по месяцам считают и ничего не получат.
В домах формула расчета непонятная, рассчитывается на весь отопительный сезон, а погода может быть разная, кто сэкономил, а кому еще доплачивать нужно.
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Слухай Грося,а давай замутим как в АОЭ!Будешь каждый месяц,нам выплачивать по Конституции с недр
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Санёк,наш Клондайк и Эльдорадо раньше служили для сЦарей Романовых 304 года,потом коммуняцким не казнокрадам и не взяточникам 70 лет,сегодня Клондайк сам знаешь чей...
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Такое впечатление что гнойсмана рожала конченная проститутка!
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она бы не дала бы барыгам воровать и и осовременила бы пенсии как в прошлый раз.
и газ бы с электроэнергией бы не рассчитывался с Роттердам+ и уголь Австралия и США ++ и уже бы давно перевела на другие марки углей ТЭС тем более на это все понадобилось бы 240 мил. гривен и пол года по времени.

Коли Петро доведе країну до катастрофи, то ті, хто зараз кидає брудом в Тімошенко, будуть за криве слово в її бік лізти у бійку. Але дорогою ціною це прозріння прийде, дуже дорогою ціною...
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Перед выборами дадут по 330....,каждому !сказал Моргунов что отрезал..Никулин с Вициным аж подпрыгули от радостей..
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Экономия начнется когда люди будут сами регулировать свое потребление.
И будут сами решать, чем обогревать квартиры - вашим центральным отоплением
или электричеством.
Феерический моцгоепп - его винницкий дебилизм утопит и его, и петю.
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Ага,сэкономили.Знаю парочку кацапских поклонников в частном доме с бассейном.Топят электричеством(тёплые полы ,обогреватели) и,конечно,отмотка мощнейшая..))) Теперь их за это Гройсман похвалил и поощрил.Медаль ещё пусть выдадут всем отмотщикам.
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Зря вы так про Гройсмана. Да, он далеко не идеален. Но он весьма эффективен, как менеджер. Он Винницу за 5 лет преобразил до неузнаваемости.Спросите винничан и они вам ответят: ни одного стихийного рынка, образцово налажена работа городского транспорта, почти идеальные дороги и прекркасная работа "прозорых офисов". Все ЭТО он сделал в сотрудничестве с европейскими городами.
В то же время ПОРошенко - конченая мразь: всё замешано на интригах, целью которых есть Власть и воровство через "прихватизацию" и уход от налого обложения. Его корпорации платят не более 10% от того, что должны були бы платить. Это в Виннице знаюти все.
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- Микола, як ти вважаєш, в Україні ринкова економіка?
- Ще б пак... У нас навіть прем'єр за професією - директор ринку.
Гарвард - це вам не жашківське ПТУ.)))(С)
власть раскручивает Гнойсмана как очередной наПРсток перед выборами. бросят пару косточек и обдерут как липку. из того что еще не додрали. хотя кровасиси утверждал, что до него уже все своровали, а оказалось, что и до сих пор есть что воровать.
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я так понял..в основном получателями будут жители с фамилиями на -ман, берг-,шмерг, -ович!
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Какая сволочь этот гройсман,одним в субсидиях отказывают, а другие так топят, что окна открывают, чтоб им не уменьшили нормо тариф на газ, ибо если столько не сжох сколько выдали, то на след. раз уменьшат
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман объяснил, как получить деньги за экономию субсидий: "Решение уже есть". ВИДЕО
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