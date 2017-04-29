 Гройсман объяснил, как получить деньги за экономию субсидий: "Решение уже есть". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на странице Гройсмана в Facebook.
Премьер напомнил, что осенью 2016 он обещал найти механизмы компенсации экономии, которую украинцы обеспечили во время отопительного сезона. И такое решение, по его словам, уже есть.
"1,5 млн семей, которые использовали газ и электроэнергию для отопления своих жилищ и обеспечили экономию в этом отопительном сезоне, получат реальную компенсацию в размере до 700 грн наличными. Как ее получить - рассказываю в своем видеоблоге", - написал Гройсман.
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шахтёры-инвалиды угробившие своё здоровье за десятки лет тяжёлой работы в шахте.
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Ай да трусельний БАГИГА ... а чому лише 700 грн ? Є економії тисячами обраховуются ?
Чи ето БАБЛО ФІГТАША , ГІГОГІШИНА , АХМЄТКИ ? А ето святоє ... только 700 грн... ето в пгєдєлах половини відкату гнойсмана за місяць ?
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( которые не работают, а получают только пенсию)
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Перестройка 2 струна,союз советский никак не сдохнет нифига.
1986 год.Сенатор
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некоторые получали с книжек))), это помнитца, еще при ли-брежневе началось!
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За счет тех, кто оплачивает газ и коммунальные по полной стоимости (сплошь олигархи, как я и мне подобные ), кроме того, что оплачивают счета других, им еще будут и доплачивать.
Вопрос - какого хрена???
Если уж за счет одних граждан государство решило содержать других (что само по себе бред, т.к. огромное количество оформивших субсидию, как минимум, не беднее меня), то это "содержание" должно быть в рамках сверхэкономии.
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какие щедрые, за 100 кубов газа.
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1942 год.Послал комбат в разведку боем.Не жрали дня три.Обоз со жратвой где то застрял в грязи в дяревне Хитрожопово со старшиной.Короче ползём метров 200.Немцев нет никого.Глидим бабка с коромыслом топает,гутарим пожрать есть чаво аль нет?Бабка с перепугу коромысло уронила с плеча и орёть : ой немцы спасите,совки жрать просють..
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В домах формула расчета непонятная, рассчитывается на весь отопительный сезон, а погода может быть разная, кто сэкономил, а кому еще доплачивать нужно.
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и газ бы с электроэнергией бы не рассчитывался с Роттердам+ и уголь Австралия и США ++ и уже бы давно перевела на другие марки углей ТЭС тем более на это все понадобилось бы 240 мил. гривен и пол года по времени.
Коли Петро доведе країну до катастрофи, то ті, хто зараз кидає брудом в Тімошенко, будуть за криве слово в її бік лізти у бійку. Але дорогою ціною це прозріння прийде, дуже дорогою ціною...
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И будут сами решать, чем обогревать квартиры - вашим центральным отоплением
или электричеством.
Феерический моцгоепп - его винницкий дебилизм утопит и его, и петю.
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В то же время ПОРошенко - конченая мразь: всё замешано на интригах, целью которых есть Власть и воровство через "прихватизацию" и уход от налого обложения. Его корпорации платят не более 10% от того, что должны були бы платить. Это в Виннице знаюти все.
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- Ще б пак... У нас навіть прем'єр за професією - директор ринку.
Гарвард - це вам не жашківське ПТУ.)))(С)
власть раскручивает Гнойсмана как очередной наПРсток перед выборами. бросят пару косточек и обдерут как липку. из того что еще не додрали. хотя кровасиси утверждал, что до него уже все своровали, а оказалось, что и до сих пор есть что воровать.
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