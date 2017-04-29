 В результате взрыва гранаты в Николаеве погиб мужчина. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Николаевской области
"Около 17.30 28 апреля 2017 года в полицию заводского района Николаева поступило сообщение о том, что на территории домовладения, расположенного по ул. Пограничной, вероятно, в результате взрыва гранаты, смертельно пострадал домовладелец", - сообщает ведомство.
О происшествии сообщил друг погибшего, который его и обнаружил.
Специалисты взрывотехнической службы ГУ НП в Николаевской области и ГУ ГСЧС, осмотрев помещение и прилегающую к зданию территорию, не выявили взрывоопасных предметов.
По заключению эксперта, телесные повреждения на теле умершего, свидетельствуют о срабатывания взрывного устройства в непосредственной близости к человеку. Для установления окончательной причины смерти тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Информация записана в Журнал Единого учета. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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