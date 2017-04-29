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Все про:взрыв (4025) граната (582) Николаев (1233)

 В результате взрыва гранаты в Николаеве погиб мужчина. ВИДЕО

В Николаеве в результате взрыва гранаты во дворе частного дома погиб мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Николаевской области

"Около 17.30 28 апреля 2017 года в полицию заводского района Николаева поступило сообщение о том, что на территории домовладения, расположенного по ул. Пограничной, вероятно, в результате взрыва гранаты, смертельно пострадал домовладелец", - сообщает ведомство.

О происшествии сообщил друг погибшего, который его и обнаружил.

Специалисты взрывотехнической службы ГУ НП в Николаевской области и ГУ ГСЧС, осмотрев помещение и прилегающую к зданию территорию, не выявили взрывоопасных предметов.

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По заключению эксперта, телесные повреждения на теле умершего, свидетельствуют о срабатывания взрывного устройства в непосредственной близости к человеку. Для установления окончательной причины смерти тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Информация записана в Журнал Единого учета. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.



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Всё никак не наиграюцца в войнушку, бараны, блин...
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Мальчик на поле гранату нашел.
К дяде с вопросом он подошел
Дерни колечко дядя сказал
Долго над полем сандалик летал.
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А это оружие до АТО доходит или все растаскивается уже по пути в дамбас?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ результате взрыва гранаты в Николаеве погиб мужчина. ВИДЕО
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