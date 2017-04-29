 Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС Украины.
"В Нежине, в рамках подготовки к международному песенному конкурсу Евровидение, состоялись специальные учения по организации аэромедицинской эвакуации пострадавших при чрезвычайной ситуации с привлечением формирований службы медицины катастроф и органов управления и сил гражданской защиты", - говорится в сообщении.
По легенде учений спасатели продемонстрировали действия при ликвидации пожара, возникшего вследствие ДТП, и отработали сценарии эвакуации пострадавших. С помощью медицинского вертолета ГСЧС "Еврокоптер" условно травмированных оперативно доставили на ближайший аэродром, откуда самолетом Ан-26 переправили в Киев.
Кроме этого во время учений были отработаны вопросы взаимодействия между формированиями службы медицины катастроф, органами управления и силами гражданской защиты, привлекаемых к аэромедицинской эвакуации пострадавших воздушными судами ГСЧС.
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Отметим, во время проведения в Киеве международного песенного конкурса столичные спасатели будут переведены на усиленный режим несения службы. К дежурству на объектах проведения Евровидения ежедневно от ГСЧС будет привлечено более 120 человек личного состава и 17 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Кроме того, создан резерв сил и средств Киевского гарнизона, общей численностью более 470 человек и 160 единиц техники. В круглосуточном режиме на аэродроме "Киев" будут находиться самолет АН-26 и медицинский вертолет "Еврокоптер".
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