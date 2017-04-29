 Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает

, об этом говорится в сообщении

ГСЧС Украины.

"В Нежине, в рамках подготовки к международному песенному конкурсу Евровидение, состоялись специальные учения по организации аэромедицинской эвакуации пострадавших при чрезвычайной ситуации с привлечением формирований службы медицины катастроф и органов управления и сил гражданской защиты", - говорится в сообщении.

По легенде учений спасатели продемонстрировали действия при ликвидации пожара, возникшего вследствие ДТП, и отработали сценарии эвакуации пострадавших. С помощью медицинского вертолета ГСЧС "Еврокоптер" условно травмированных оперативно доставили на ближайший аэродром, откуда самолетом Ан-26 переправили в Киев.

Кроме этого во время учений были отработаны вопросы взаимодействия между формированиями службы медицины катастроф, органами управления и силами гражданской защиты, привлекаемых к аэромедицинской эвакуации пострадавших воздушными судами ГСЧС.