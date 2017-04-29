EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, Фоторепортаж
  31  0
Все про:Евровидение (622) учения (1699) Черниговщина (476) ГСЧС (979)

 Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Нежине Черниговской области сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при участии представителей Национальной полиции и медицины катастроф прошли спецучения в рамках подготовки к международному песенному конкурсу Евровидение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС Украины.

"В Нежине, в рамках подготовки к международному песенному конкурсу Евровидение, состоялись специальные учения по организации аэромедицинской эвакуации пострадавших при чрезвычайной ситуации с привлечением формирований службы медицины катастроф и органов управления и сил гражданской защиты", - говорится в сообщении.

По легенде учений спасатели продемонстрировали действия при ликвидации пожара, возникшего вследствие ДТП, и отработали сценарии эвакуации пострадавших. С помощью медицинского вертолета ГСЧС "Еврокоптер" условно травмированных оперативно доставили на ближайший аэродром, откуда самолетом Ан-26 переправили в Киев.

Кроме этого во время учений были отработаны вопросы взаимодействия между формированиями службы медицины катастроф, органами управления и силами гражданской защиты, привлекаемых к аэромедицинской эвакуации пострадавших воздушными судами ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина абсолютно готова к проведению Евровидения, - Гройсман

Отметим, во время проведения в Киеве международного песенного конкурса столичные спасатели будут переведены на усиленный режим несения службы. К дежурству на объектах проведения Евровидения ежедневно от ГСЧС будет привлечено более 120 человек личного состава и 17 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Кроме того, создан резерв сил и средств Киевского гарнизона, общей численностью более 470 человек и 160 единиц техники. В круглосуточном режиме на аэродроме "Киев" будут находиться самолет АН-26 и медицинский вертолет "Еврокоптер".



Смотрите на "Цензор.НЕТ: В преддверии Евровидения-2017 СБУ провела антитеррористические учения. ВИДЕО

Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине 01Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине 02Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине 03Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине 04Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине 05Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине 06Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине 07Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине 08Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине 09Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине 10Спецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине 11

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСпецучения ГСЧС по организации аэромедицинской эвакуации прошли на Черниговщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти