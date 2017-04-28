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Все про:депортация (211) история (1321) коммунизм (286) Львов (3411) насилие (155) Польша (3801)

 Во Львове отметили 70-ю годовщину операции "Висла". ВИДЕО

Представители обществ "Надсяння", "Лемковщина", "Холмщина", очевидцы событий во время операции "Висла", которые приехали в Украину, а также молодежь отметили во Львове 70-ю годовщину операции "Висла", которая началась в Польше 28 апреля 1947 года в 4 часа утра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Это была следующая, после 1944-1946 годов, депортация украинцев из этнических украинских земель. В три этапа в 1947 году около 150 тысяч украинцев выселили в северо-западные регионы Польши, в заброшенные дома.

Мероприятия по случаю годовщины операции "Висла" во Львове состоялись у памятного знака, на месте которого планируют установить памятник всем украинцам - жертвам депортаций в Польше, начиная с 1944 года.


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"Отметили" - звучит не очень правильно сие печальное событие.
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Отметили? Комуняцкий шабаш под предводительством Сралина, который специально был организован для еще большей ссоры Польши и Украины!!!
Прекрасное событие, а как же декомунизация?
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Цензор, гоните, того гражданина, который, такое вывешивает. Не позорьтесь.
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Очень важно подметить что их не убили, а просто переселили, а не так как некоторые в 43м в типа борьбе за Украину!
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чому ж, поляки які служили в німецькій допоміжній поліції спалили в 1941-43 рр. на Волині не одне українське село, "історик".
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Польські звірства проти українців. Тема, яку замовчували десятиліттями. - See more at: http://bandera.lviv.ua/polski-zvirstva-proty-ukrajinciv-tema-jaku-zamovchuvaly-desjatylittjamy/#sthash.We3KAhnL.dpuf

ПОЛЬСЬКИЙ ТЕРОРИЗМ НА ХОЛМЩИНІ ТА ПІДЛЯШШІ
Проти мирних і беззахисних українців Холмщини і Підляшшя був розгорнений нечуваний за масовістю і жорстокістю виконання терор, який почався з лютого 1941 р. і масового характеру набрав з 1942-1944 рр.
На першому етапі (1942-1943 рр.) поляки знищували інтелігенцію та осіб, які були найактивнішими діячами. Складений 22 січня 1944 року Холмським Допомоговим Комітетом далеко неповний список вбитих українських активістів в різних селах і містах нараховував понад 500 чоловік. Це був вибірковий список жертв, до якого були включені найбільш відомі українці, яких пропонувалося згадувати в церквах на Божій службі і панахидах. В списках відсутні були члени їх родин, які також гинули при нападах бандитів на оселі, при грабунках та пожежах їх господарств.
У списках були 2 керівники Українського Допомогового Комітету, бувший сенатор Іван Пастернак, понад 20 священиків і дяків, більше 20 народних вчителів, понад 30 війтів, їх заступників та волосних урядовців, декілька десятків солтисів, біля 200 українських працівників культурно-освітніх та кооперативних установ і ремісників, ряд визначніших громадян з різних сіл. Найбільш свідомих українців продовжували вбивати далі в наступному та пізніших роках. Часто це було не просте вбивство, а мученицька смерть.
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Без доказательств это не факты а твой словесный понос!
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все вже доведено та задокументовано. тільки твої пани пшеки роблять вигляд шо вони того не бачать
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З 1943 р. почався другий етап, найстрашніший, знищення українців. У 1943-1944 рр. проводилося вже знищення цілих сіл і тотальне вбивство їх жителів, в т. ч. дітей, жінок і літніх людей. Перша така спроба була започаткована у травні 1943 р. в 4-х селах: Моложів (5 травня), Тугані і Мірче (26 травня ) і Стрільці (31 травня ).

Найстрашніших форм набрали ці акції у Шевченківські дні 1944 року, коли від 9 до 22 березня, впродовж двох тижнів, було повністю спалено 35 сіл і замордовано тисячі безвинних, безборонних і беззахисних мирних українців. Велось загальне їх винищення під гаслом «Од Вєпша до Буґа - чарна смуґа».

У знищенні сіл брали участь тисячі добре озброєних польських бойовиків з Армії Крайової (АК) та Батальйонів Хлопських (БХ), в число яких входили поляки з тих самих, навколишніх та більш віддалених сіл. Хронологія і розмах акцій засвідчують, що вони ретельно планувалися та були добре організовані.
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Вижу тела поляков помордованых такими как ты!
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треба бути кінченим гандоном щоб на фото українців, знищених АК сказаати, шо то поляки вбиті УПА. ти - ГАНДОН!
писи. адмін, можнеш мене банити.
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Надо быть таким же как ты есть что бы без доказательств вообще когото обвинять!
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в такому разі фото "волинської різні" - це українці знищені пшеками. и такими як ти.
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искренне тебе желаю, чтоб тебя пару раз "просто переселили" в том стиле, в котором переселили жертв операции "Висла". мож ты мазохист... правда, там и погибло достаточно много. но ничё - понравится!
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Львов основан галицким князем Данилой Романовичем в середине XIII века. Около 1272 года город стал столицей Галицко-Волынского княжества, в дальнейшем также был столицей Королевства Руси, Королевства Галиции и Лодомерии, Западно-Украинской Народной Республики, Украинского государства.

Львов это украинский город и основан украинским князем.
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С польской фамилией... :D
а Украина это приемница Киевской Руси? Да? а где это написано?
На этих территориях много кто жил и 1000 и 2000лет назад.
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Та ты шо... Львов - Украинский!!! И не спорь тут!
Ну то конечно херня что 100лет назад там жило 90% поляков... короче такого не было.
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Менее чем 100 лет назад, на Кубани при совке, украинских школ было больше чем московских. Есть официальные данные. И шо ? Да во Львове 100 лет назад было 10-15% украинцев, но и поляков там тогда было поровну с евреями... Но это не мешает знаменитый еврейский погром списывать чисто на украинцев....
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Это всегда была украинская земля, украинцы никогда не захватывали чужие земли.
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Я бы написал "Во Львове отметили печальную, 70-ю годовщину....." Слово "отметили" подходит и для хороших и для плохих событий. Не ОЗНАМЕНОВАЛИ же!
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Мокшань, тебе не стыдно жить-то вообще, а? Как тебя только окружающие еще не укакошили за то, какой ходячей шнягой ты являешься по жизни.
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Мокошин, тебе мерещится плач ?
Если Ахметова и Януковича взять за ноги и потрясти,
то Украина сможет финансировать МВФ лет 50 подряд.
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Депортаційні заходи проходили в три етапи:
1) з 28.04.1947 до 15.06.1947 виселялись українці з повітів Ліско, Сянік, Перемишль, Ясло, Кросно, Любачів, Горлиці, Ярослав;
2) до 30.06.1947 вивозилося українське населення з повітів Новий Сонч, Новий Тарг, Томашів Любельський, Грубешів.
3) до кінця жовтня 1947 депортовано населення з решти повітів Закерзоння.
На 31.07.1947, за польськими даними, було переселено 140 575 осіб,
ув'язнено в концтаборі Явожно 3800 чол.,
убито 655 чол.,
заарештовано 1466 членів українського руху Опору.
1 серпня 1947 таємна інспекція Державної комісії безпеки наказала командувачам Краківського і Люблінського воєводств виселити всіх українців, що залишилися на їх території після акції «Вісла», без огляду на ступінь лояльності і партійну приналежність та організувати контрольні бригади з перевірки кожного виселеного села, щоб у них не залишилася жодна українська чи змішана родина.
Намагаючись прискорити асиміляцію переселенців, органи влади, звичайно, допускали переїзд в одну місцевість не більше 3-4 українських родин.
До кінця 1947 у місця, звідки було депортовано українське населення, переселено близько 14 тис. осіб польської національності.
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а чому ж тоді саме поляків називають різунами ?
І де ви взагалі таких "фактів" понабиралися...
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Так как раскручивается этот злочин, так даже о голодоморе не говорят.
К чему бы это? А ведь там никто никого не убивал, просто по приказу Сталина переселили! Причем тут поляки в принципе?!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВо Львове отметили 70-ю годовщину операции "Висла". ВИДЕО
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