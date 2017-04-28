 Во Львове отметили 70-ю годовщину операции "Висла". ВИДЕО

Это была следующая, после 1944-1946 годов, депортация украинцев из этнических украинских земель. В три этапа в 1947 году около 150 тысяч украинцев выселили в северо-западные регионы Польши, в заброшенные дома.

Мероприятия по случаю годовщины операции "Висла" во Львове состоялись у памятного знака, на месте которого планируют установить памятник всем украинцам - жертвам депортаций в Польше, начиная с 1944 года.