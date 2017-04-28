 Во Львове отметили 70-ю годовщину операции "Висла". ВИДЕО

Это была следующая, после 1944-1946 годов, депортация украинцев из этнических украинских земель. В три этапа в 1947 году около 150 тысяч украинцев выселили в северо-западные регионы Польши, в заброшенные дома.
Мероприятия по случаю годовщины операции "Висла" во Львове состоялись у памятного знака, на месте которого планируют установить памятник всем украинцам - жертвам депортаций в Польше, начиная с 1944 года.
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Прекрасное событие, а как же декомунизация?
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https://www.facebook.com/svoboda.ua/videos/1509611059089448/
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ПОЛЬСЬКИЙ ТЕРОРИЗМ НА ХОЛМЩИНІ ТА ПІДЛЯШШІ
Проти мирних і беззахисних українців Холмщини і Підляшшя був розгорнений нечуваний за масовістю і жорстокістю виконання терор, який почався з лютого 1941 р. і масового характеру набрав з 1942-1944 рр.
На першому етапі (1942-1943 рр.) поляки знищували інтелігенцію та осіб, які були найактивнішими діячами. Складений 22 січня 1944 року Холмським Допомоговим Комітетом далеко неповний список вбитих українських активістів в різних селах і містах нараховував понад 500 чоловік. Це був вибірковий список жертв, до якого були включені найбільш відомі українці, яких пропонувалося згадувати в церквах на Божій службі і панахидах. В списках відсутні були члени їх родин, які також гинули при нападах бандитів на оселі, при грабунках та пожежах їх господарств.
У списках були 2 керівники Українського Допомогового Комітету, бувший сенатор Іван Пастернак, понад 20 священиків і дяків, більше 20 народних вчителів, понад 30 війтів, їх заступників та волосних урядовців, декілька десятків солтисів, біля 200 українських працівників культурно-освітніх та кооперативних установ і ремісників, ряд визначніших громадян з різних сіл. Найбільш свідомих українців продовжували вбивати далі в наступному та пізніших роках. Часто це було не просте вбивство, а мученицька смерть.
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Найстрашніших форм набрали ці акції у Шевченківські дні 1944 року, коли від 9 до 22 березня, впродовж двох тижнів, було повністю спалено 35 сіл і замордовано тисячі безвинних, безборонних і беззахисних мирних українців. Велось загальне їх винищення під гаслом «Од Вєпша до Буґа - чарна смуґа».
У знищенні сіл брали участь тисячі добре озброєних польських бойовиків з Армії Крайової (АК) та Батальйонів Хлопських (БХ), в число яких входили поляки з тих самих, навколишніх та більш віддалених сіл. Хронологія і розмах акцій засвідчують, що вони ретельно планувалися та були добре організовані.
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писи. адмін, можнеш мене банити.
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Львов это украинский город и основан украинским князем.
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а Украина это приемница Киевской Руси? Да? а где это написано?
На этих территориях много кто жил и 1000 и 2000лет назад.
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Ну то конечно херня что 100лет назад там жило 90% поляков... короче такого не было.
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Если Ахметова и Януковича взять за ноги и потрясти,
то Украина сможет финансировать МВФ лет 50 подряд.
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1) з 28.04.1947 до 15.06.1947 виселялись українці з повітів Ліско, Сянік, Перемишль, Ясло, Кросно, Любачів, Горлиці, Ярослав;
2) до 30.06.1947 вивозилося українське населення з повітів Новий Сонч, Новий Тарг, Томашів Любельський, Грубешів.
3) до кінця жовтня 1947 депортовано населення з решти повітів Закерзоння.
На 31.07.1947, за польськими даними, було переселено 140 575 осіб,
ув'язнено в концтаборі Явожно 3800 чол.,
убито 655 чол.,
заарештовано 1466 членів українського руху Опору.
1 серпня 1947 таємна інспекція Державної комісії безпеки наказала командувачам Краківського і Люблінського воєводств виселити всіх українців, що залишилися на їх території після акції «Вісла», без огляду на ступінь лояльності і партійну приналежність та організувати контрольні бригади з перевірки кожного виселеного села, щоб у них не залишилася жодна українська чи змішана родина.
Намагаючись прискорити асиміляцію переселенців, органи влади, звичайно, допускали переїзд в одну місцевість не більше 3-4 українських родин.
До кінця 1947 у місця, звідки було депортовано українське населення, переселено близько 14 тис. осіб польської національності.
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І де ви взагалі таких "фактів" понабиралися...
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К чему бы это? А ведь там никто никого не убивал, просто по приказу Сталина переселили! Причем тут поляки в принципе?!
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