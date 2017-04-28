 Современные разработки национального производителя позволят транслировать сигнал украинского радио и телевидения за линию разграничения, - Турчинов. ВИДЕО

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отвечая на вопросы журналистов во время пребывания в тренинговом центре подготовки полицейских подразделений полиции особого назначения "КОРД" (с. Вита-Почтовая Киево-Святошинского района Киевской области).
По его словам, использование отечественных разработок систем информационной защиты "позволит эффективно блокировать антиукраинское телерадиовещание, избирательно блокируя как аналоговые, так и цифровые каналы, распространяющие сепаратистскую и российскую пропаганду, и одновременно не мешать работе украинского телерадиоэфира", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
Турчинов отметил, что сначала технология, которая "на порядок дешевле, чем иностранные аналоги", будет применена вдоль линии разграничения, и после этого ее будут использовать вдоль всей украинско-российской границы.
Секретарь СНБО Украины выразил убеждение, что "вскоре в 30-50 км за линией разграничения будут слушать украинское радио и смотреть украинские телеканалы".
Как сообщалось ранее, руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, "который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО".
Учитывая неотложность реализации этой задачи, Секретарь СНБО Украины обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда правительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта.
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"выделить из резервного фонда правительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта"
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