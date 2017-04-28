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 Политика Украины
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Все про:Турчинов (3188) телевидение (396)

 Современные разработки национального производителя позволят транслировать сигнал украинского радио и телевидения за линию разграничения, - Турчинов. ВИДЕО

За линией разграничения смогут слушать украинское радио и смотреть телевидение.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отвечая на вопросы журналистов во время пребывания в тренинговом центре подготовки полицейских подразделений полиции особого назначения "КОРД" (с. Вита-Почтовая Киево-Святошинского района Киевской области).

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По его словам, использование отечественных разработок систем информационной защиты "позволит эффективно блокировать антиукраинское телерадиовещание, избирательно блокируя как аналоговые, так и цифровые каналы, распространяющие сепаратистскую и российскую пропаганду, и одновременно не мешать работе украинского телерадиоэфира", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Турчинов отметил, что сначала технология, которая "на порядок дешевле, чем иностранные аналоги", будет применена вдоль линии разграничения, и после этого ее будут использовать вдоль всей украинско-российской границы.
Секретарь СНБО Украины выразил убеждение, что "вскоре в 30-50 км за линией разграничения будут слушать украинское радио и смотреть украинские телеканалы".

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Как сообщалось ранее, руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, "который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО".

Учитывая неотложность реализации этой задачи, Секретарь СНБО Украины обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда правительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта.

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вата смотрит РашаТВ и Сикилева. Если начнут еще Пороха слушать - будет коллапс.
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Главное в этих разработках - мегаватты электроэнергии. У кого мощнее передатчик, тот и в выигрыше. Думаю, именно этим и объясняется отключение ОРДЛО от электроэнергии. На мобильных генераторах особо с АЭС и ТЭС на электромагнитном поле не повоюешь...
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Невже наші науковці знову винайшли транзистор і тепер ми нарешті зможемо щось транслювати в ефір!!!???? яваху!!!! Турчинов видає перли!
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Да якій там транзистор,ну не було в бувшому совку і зараз не має ні у нас ні в рашці технологій шоби випустити толковий ВЧ потужний транзистор.
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А що чеченський моджахед ібн-й-атс-і-нук робить біля турчинова на відео?
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И шо ты туда Турчинов будешь транслировать,расскажешь,как Украина при вас заняла первое место по коррупции и нищете народа и богатству власти ???? То-то вата обрадуется ....
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Наконец-то Турчинов открыл для себя радиоволны.
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Интересно, как он собирается это делать. Больше на брехню смахивает.
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видать загоризонтное телевещание .на основе кольчуги
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Все это уже никому не нужный пистешь. Вот, когда вата начнет верещать, что им обрубили секель и СРУ-ТВ и звать на помощь кремлядьского сцарька, вот тогда, да!
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Ключевое во всей новости:
"выделить из резервного фонда правительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта"
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Ага знаем как оно все делается,покупаются у китайцев от такие или похожие модули на 1-2кВт,потом лепятся они до кучи около десятков,суммируются с этих модулей мощность через сумматор и вуаля усилитель блолее мение имеется,с модулятором сигнала по проще тоже есть у китайцев готовые платы.Современные разработки национального производителя позволят транслировать сигнал украинского радио и телевидения за линию разграничения, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8008
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Разработки позволяют,но почему не отрабатываются?
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Гм.. и как раньше осуществлялось теле-радиовещание на разные расстояния без современных разработок национального производителя?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСовременные разработки национального производителя позволят транслировать сигнал украинского радио и телевидения за линию разграничения, - Турчинов. ВИДЕО
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