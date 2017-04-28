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 Политика Украины
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 Конфискованные деньги Януковича хранятся на ста счетах, они поступят в казну сегодня, - Луценко. ВИДЕО

Речь идет о преступном "общаке" Януковича, куда входили средства, украденные у каждого украинца.

Процесс пересчета конфискованных средств режима Януковича закончится сегодня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Он пояснил, что речь идет о преступном "общаке" Януковича, куда входили средства, украденные у каждого украинца.

"На данный момент устанавливается точная сумма, сколько живых средств, сколько еще остается в виде ценных бумаг. Но не менее 1,5 млрд долл., что примерно равно 40 млрд грн. Сейчас идут финансовые операции по перечислению в государственное казначейство. Почему эта процедура идет так долго? Потому что речь идет об около сотне счетов, на которых члены преступной группировки Януковича размещали ценные бумаги. Поэтому эта операция будет закончена сегодня. Я постоянно на связи с руководством "Ощадбанка" и со следователями и прокурорами, которые находятся в помещении банка", - сказал генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфискованные судом $1,5 млрд Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко

Напомним, "Ощадбанк" приступил к спецконфискации 1,5 млрд долл. активов режима экс-президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. Президент Порошенко отметил, что эти деньги нужно не "проесть", а направить на армию и социалку, а также анонсировал новые блокирования средств на счетах экс-чиновников. Защита беглого президента отрицает, что такие деньги вообще существуют.

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не злая, Ксения в курсе, о чем я, мы с ней вчера в одной очереди стояли
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как то да.
лучшие друзья девушек - електронные браслеты!
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что там проверять?
это были долги государства.
Вот долги себе они и простят.
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Надеюсь , что не переконтуются на панамские офшорі...
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Це туди де всі фірми сім'ї Тимошенко податки платять?
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Прекращай , все знают , что панамские офшори содержит твой босс порошенко.
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Рошен зареєстрований і платить податки в Україні. А от Ви хвалилися що після Помаранчевої революції перевели бізнес у тінь.
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та й росії платити не забуває..багатогранний такий рошен
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Ну, кацапський сбєрбанк виходить теж Україні платить?
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Предлагаю эти деньги разделить между пенсионерами, которые получают пенсии по 1500 грн., они этого заслужили, а не между собой! Кроме этого национализировать все заводы барыг и олигархов, облэнерго и облгазы, Укртелеком, конфисковать всю их элитную недвижимость и автомобили и отправить на нужды армии! Надеюсь все это поддержат и представители власти тоже!
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Так это все украдено у народа, у тебя и у меня, у наших детей и родителей! Ты против?
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25 нояб. 2016 г. - Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что у него "нет ни цента" вбанках и он бежал в Россию налегке Что будем делать с налегке ?
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Землю-робітникам, заводи-селянам.

Повстаньте, гнані і голодні
Робітники усіх країв,
Як y вулкановій безодні
B серцях y нас клекоче гнів.
Ми всіх катів зітрем на порох
Повстань же, військо злидарів
Bce, що забрав наш лютий ворог
Щоб повернути, час наспів.

Чуєш: сурми заграли
Час розплати настав.
B Інтернаціоналі
Здобудем людських прав! × 2

He ждіть рятунку не від кого:
Ні від богів, ні від царів!
Позбудеться ярма тяжкого
Сама сім'я пролетарів.
Пусті слова про право бідних!
Держава дбає не про нас.
Hac мали за рабів негідних
Доволі кривди і образ.
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ну, совок уже был.

Что-то народ предпочел джинсы счастью
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Боишься, что и до тебя доберутся, тоже отмываешь европейские деньги и тролишь?
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Я сторонник нормальной власти такой как в ФРГ, Австрии, Японии, Сингапуре и т.д., при которой живется не только тем, кто у корыта, а и населению, у которых во время войны и кризиса не растут в декларациях миллионы и миллиарды долларов, а которые живут как Меркель или Тэтчер. А насчет коммунистов, то предлагаю снести все то, что было ими построено - метрополитен, мосты, заводы, административные здания, жилые дома, железнодорожные пути и оставить только то, что было построено за последние 3 года! А также расстрелять или посадить всех тех у кого кто-то из родителей был комсомольцем или коммунистом, это их отпрыски, и кто и что останется в стране?
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Нормальная власть выбирается нормальным народом, а не люмпенами, кричащими "Все поделить!"
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Из рыгоанального общака -в рошеновский общак,но все равно ,Пэрэмога!
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вот-вот, пора бы уже второй, шоколадный общак расПОТРОШить
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и кто в этом виноват? кто помог прийти к власти рошеновскую банду? снова "спасибо жителям донбасса за президента пидораса? Или уже можно говорить спасибо львовским?
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Один украл у каждого украинца, другой украдет у него. Прикольно.
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...а завтра , их будут разбрасывать с вертолёта , вместе с конфетами ...над городами миллионниками , сам придумал сам рассказал ... Юра пи@дабол-профессионал
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Й пустять обов*язково пустять на панамську армію чи може на армію на Кайманових о-ах Скоріше туди Там армія поменше ніж в Панамі А так Дав мішок рошенок з отбракоовки і пару баксів і папуаси раді і Петручіо радісно
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Там танкер під російським прапором в Миколаїв зайшов, але тобі Луценко це байдуже, ти дуже грошима стурбований.
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алконавт лично контролирует перемещение средств...
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Сгорит ! Ему сейчас 100 грамм и неделя в ауте.
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По-другому - как только напечатают, так сразу и перечислят!
А как же камазы с наличностью?
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"куда входили средства, украденные у каждого украинца"- теперь их присвоило государство. А если украсть у государства и потом раздать гражданам - это преступление или нет?
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Конфискованные деньги Януковича хранятся на ста счетах, они поступят в казну сегодня, - Луценко.........

Сорри, в чью казну....https://www.youtube.com/watch?v=JZHmUDPz8iY
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В риго-соєвий общак , вони підуть , ну а далі по кишенях . Але як би Юга не надував щоки , йому більше 1 % не перепаде.
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"На данный момент устанавливается точная сумма, сколько живых средств, сколько еще остается в виде ценных бумаг. Но не менее 1,5 млрд долл"

А долговых кредитов нет? Точно нет?
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А когда нам вернут украденные у нас деньги за "Роттердам+ из Донецка"? Их-то украли действительно из каждого нашего кармана в виде завышенных коммунальных платежей.
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Подвох какой-то с этими ценными бумагами на 100 счетах. Речь однозначно не о деньгах...а какие это бумаги- еще вопрос. Может акции Харцизского канатного завода или Енакиевского металлургического
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АААААА! Всё украли! Я не верю! Сам не видел!

Земля плоская, я не видел чтоб она была шаром!
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Лучше б патронный завод на эти деньги построили ))
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А из казны Пашинскому - он получает сливки с военно-промышленного комплекса.А может часть денег направят еще на несколько катеров для ЛенКузни.Значит и Пороху перепадет чуть-чуть
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"Почему эта процедура идет так долго?"
А покористатись самим?
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Поступят в казну сегодня, а уже завтра следует ожидать снижения драконовских тарифов и поднятия пенсий и зарплат? Так, Югик?
Бо именно это обещалась шоколадная шобла, которая здесь репетувала не своим голосом, пытаясь пропихнуть закон о спецконфискации.
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Ох витя, витя, шо ж ты так мало слямзил, нам бы лярдов десять хоть.
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Неизвестно, что хуже - если бы эти средства оставались замороженными или то, что их теперь перегонят в оффшоры.
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Чуваки офіційно заявили, що гроші Овоча тепер становляться їх грошами)))
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Cтало известно, у кого на самом деле конфисковали $1,5 млрд. Это не Янукович.
https://strana.ua/news/68314--strane-stalo-izvestno-u-kogo-na-samom-dele-konfiskovali-1-5-mlrd-eto-ne-yanukovich.html

1,5 миллиарда долларов, которые конфисковали у команды экс-президента Виктора Януковича, на самом деле принадлежали соратнику беглого олигарха Сергея Курченко - Аркадию Кашкину


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Столько пиара а на выходе пшик. А в НАТО вступать не спешат и в ЕС не стремятся , как же власть тогда разворовывать бюджет будет ? 26 лет водят за нос украинцев эти демагоги.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКонфискованные деньги Януковича хранятся на ста счетах, они поступят в казну сегодня, - Луценко. ВИДЕО
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