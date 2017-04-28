 Конфискованные деньги Януковича хранятся на ста счетах, они поступят в казну сегодня, - Луценко. ВИДЕО

Процесс пересчета конфискованных средств режима Януковича закончится сегодня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
Он пояснил, что речь идет о преступном "общаке" Януковича, куда входили средства, украденные у каждого украинца.
"На данный момент устанавливается точная сумма, сколько живых средств, сколько еще остается в виде ценных бумаг. Но не менее 1,5 млрд долл., что примерно равно 40 млрд грн. Сейчас идут финансовые операции по перечислению в государственное казначейство. Почему эта процедура идет так долго? Потому что речь идет об около сотне счетов, на которых члены преступной группировки Януковича размещали ценные бумаги. Поэтому эта операция будет закончена сегодня. Я постоянно на связи с руководством "Ощадбанка" и со следователями и прокурорами, которые находятся в помещении банка", - сказал генпрокурор.
Напомним, "Ощадбанк" приступил к спецконфискации 1,5 млрд долл. активов режима экс-президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. Президент Порошенко отметил, что эти деньги нужно не "проесть", а направить на армию и социалку, а также анонсировал новые блокирования средств на счетах экс-чиновников. Защита беглого президента отрицает, что такие деньги вообще существуют.
А как проверить ?
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это были долги государства.
Вот долги себе они и простят.
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Повстаньте, гнані і голодні
Робітники усіх країв,
Як y вулкановій безодні
B серцях y нас клекоче гнів.
Ми всіх катів зітрем на порох
Повстань же, військо злидарів
Bce, що забрав наш лютий ворог
Щоб повернути, час наспів.
Чуєш: сурми заграли
Час розплати настав.
B Інтернаціоналі
Здобудем людських прав! × 2
He ждіть рятунку не від кого:
Ні від богів, ні від царів!
Позбудеться ярма тяжкого
Сама сім'я пролетарів.
Пусті слова про право бідних!
Держава дбає не про нас.
Hac мали за рабів негідних
Доволі кривди і образ.
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Что-то народ предпочел джинсы счастью
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No comment !
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А как же камазы с наличностью?
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Сорри, в чью казну....https://www.youtube.com/watch?v=JZHmUDPz8iY
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А долговых кредитов нет? Точно нет?
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Земля плоская, я не видел чтоб она была шаром!
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А покористатись самим?
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Бо именно это обещалась шоколадная шобла, которая здесь репетувала не своим голосом, пытаясь пропихнуть закон о спецконфискации.
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У кого на самом деле конфисковали $1,5 млрд.? Это не Янукович (ФОТО)
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https://strana.ua/news/68314--strane-stalo-izvestno-u-kogo-na-samom-dele-konfiskovali-1-5-mlrd-eto-ne-yanukovich.html
1,5 миллиарда долларов, которые конфисковали у команды экс-президента Виктора Януковича, на самом деле принадлежали соратнику беглого олигарха Сергея Курченко - Аркадию Кашкину
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