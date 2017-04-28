 Активисты пикетировали СБУ с требованием отставки полковника полиции Голубана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Участники пикета потребовали уволить, а также привлечь к ответственности полковника полиции Юрия Голубана, поскольку по их данным, он связан с боевиками "ДНР".
Также, активисты требуют провести проверку на наличие связи с боевиками других сотрудников полиции Донецкой области.
К протестующим вышел руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук и предложил инициативной группе от протестующих пройти на прием в общественную приемную СБУ. Активисты решили на прием не идти, а вместо этого написать заявление в СБУ, в котором изложить известные им факты, чтобы ведомство провело официальную проверку.
Активисты пикетируют СБУ с требованием отставки полковника полиции Юрия Голубана
Анатолий Виногродский (Гал), батальон "Донбасс" выступает перед митингующими.
Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук вышел пообщаться к протестующим.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Напомним, депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко, ссылаясь на слова террориста Александра Ходаковского, обвинил украинских офицеров в якобы сотрудничестве с террористами.
Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что его коллега по парламенту Игорь Луценко распространил недостоверную информацию о том, что сотрудник полиции Юрий Голубан, который участвовал в спецоперации по изъятии оружия у блокадников, ранее сотрудничал с боевиками. Прокуратура Киева проверит информацию об участии командира роты полиции особого назначения Голубана в террористической организации. А нардеп Луценко заявил, что просит следователей принять его свидетельские показания по делу Голубана.
Глава МВД Аваков, комментируя данный вопрос, заявил: " Офицер Голубан готов пройти детектор лжи. Я спрашиваю тех, кто обвиняет: "А вы готовы? ".
Сам Голубан в интервью Цензор.НЕТ сообщил, что что трижды встречался с террористом Ходаковским.
Полное интервью с Юрием Голубаном читайте ЗДЕСЬ.
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"....бывший начальник Дружковского горотдела милиции, в 2014 году разоруживший горотдел и отдавший оружие оккупантам - спокойно живет в Константиновке, без всяких ограничений получает хорошую ментовскую пенсию и покупает фрукты в супермаркете - http://pauluskp.com/news/e91c8246d. Он не в тюрьме. Его не обвиняют в госизмене. Его не обвиняют в поддержке терроризма. Украинское государство его любит и оберегает. Видимо, считает, что он всё правильно сделал.
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Не закінчиться все гучним пуком, як у справі ;Патріота України; регіонала Сашіка Онищенко?
Я повторюся- дехто вважає що лише почувши звинувачення від сепаратиста -типу, нащо йому брехати- вона має право лінчувати без суду та слідства. Нагадує ЧК і вироки трійок.
А відео з кацапського ютубу доказом бути не може. Дуже легко зняти що завгодно, особливо на лєнфільмє і з професіональними гримерами.
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Схожу под минздрав потребую увольнения директора лесхоза - ну а че вдруг прокатит
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СБУ и так расследует о чем вчера заявили. А уволить его может тока Авакян и то с указанием причин. А ти сходи в Санстанцию - давление померяй
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Понауехали
starshinazapasa
April 26th, 13:35
А особенно поражает слышать вот это вот: "Ну, ты то уехал, а у них же нет такой возможности"...
Вот правда, черт его знает, что отвечать на это. Как будто Господь Бог мне с рождением вложил в ручку билет в Прагу, а остальным - стоп-лист на пересечение границы.
Я смог уехать только и исключительно потому, что прополз через все эти бл..дские войны, которые затевала эта страна. Через все.
У меня мама учитель, отец - спившийся инженер-конструктор. Я начинал с нищеты и семьи алкоголика. С дна. С самых низов.
"Нет, ну у тебя же есть возможность уехать"...
Причем, когда это говорят коллеги, начинавшие ровно с такого же дерьма, но упорно работавшие и переехавшие сейчас в Москву из райцентров, ставшие журналистами международного уровня и получающие теперь международные премии - ну вот совсем уже не знаешь, как реагировать.
Ну ты же начинал ровно, как и все - ну ты-то сам смог уехать? Тогда почему ты отказываешь в праве добиться того, чего и ты, другим? Да даже не в праве - в обязанности! В обязанности вылезти из этого дерьма?
И неужели ты не чувствуешь, что эта фраза - просто верх снобизма и высокомерия? Потому что её подсознательный подтекст: ну, я - это я, а они - это они.
"Простые люди", да
Ну, про простых людей я писал уже два поста назад.
Это эвфемизм, призванный для того, чтоб не произносить настоящий термин - безответсвенный инфантилизм.
Нет никаких простых и сложных людей. Я не более сложный, чем все простые. И ты, кстати, тоже.
Это вы, жалетели, держите взрослых дееспособных людей за олигофренов. А я то как раз к ним предъявляю ровно те же критерии, что и к себе.
Из нас двоих - я твоих "простых людей, у которых нет возможности" - более уважаю, потому что не считаю ниже себя, неужели ты этого не чувствуешь?
И вот этот комплекс мессианства - невероятно распространен в либеральной среде. И он меня каждый раз вводит просто в космический ступор. Как с придыханием сказала мне еще лет двенадцать назад одна из коллег: "Ах, Аркаш, кто ж их еще пожалеет, если не мы."
Бл...ть... Вы чего, реально, что ли, себя Иисусами Христами видите?
Так какого черты вы тогда обвиняете меня - меня, который говорит что "я ни разу не лучше никого, я точно такой же, как и все" - в высокомерии?
У собственника жилья в Москве нет возможности уехать... Да что ты будешь делать. Любая квартира в сносимой пятиэтажке в Бирюлево стоит столько, сколько две в Праге или четыре в Тбилиси.
За твою жизнь ответственен ты, только ты, исключительно ты и никто кроме тебя.
Я уехал только потому, что двадцать лет жрал говно полной ложкой ровно в том же в безденежье и нищете, днями работал в газете, вечерами таксовал, а ночами, когда после четырехсот верст по пробкам коленей не чувствовал вообще - книжки писал. А в перерывах по войнам и прочим говнам шлялся. Вот только так я перешел в стадию "ну, у тебя же есть возможность уехать".
При этот сам факт отъезда, когда ты из-под ареста бежишь с одним чемоданом и сидишь тут без работы, без документов, без нихера вообще на птичьих правах - преподносится как манна небесная, что ли...
Нет возможности уехать?
На тебе навскидку сразу пяток возможностей.
1. Гугл-Розетта Стоун-искать-купить-установить-учить. Там шестьдесят, что ли, языков. Или любой иной он-лайн курс английского, коих сейчас полно.
2. Фотокамера-диктофон-Донбасс-репортаж-десять лет нищеты - "Новая Газета" - имя - Фридом Хаус, Раша Фри Фаундейшн, Пражский центр гражданских инициатив и какие угодно еще НКО, коих вагон.
3. Украина - волонтерство - обвинение в шпионаже - суды - вид на жительство.
4. Одиночные пикеты - задержания - активизм - Русь Сидящая - Фонд помощи политическим эмигрантам
5. Комитет против пыток - Чечня - Грозный - госпиталь - программа по защите свидетелей
6. Митинги - статья - суд - зона - Фонд Ходорковского - политэмиграция
7. Общественные расследования - доклад Яшина - доклады Леонида Мартынюка - Фонд Бориса Немцова - Бонн.
8. Алексей Навальный - Фонд борьбы с коррупцией - казаки - избиения - погромы - политубежище
Все кто "ну, у тебя же есть возможность уехать" - любое из этих говен вычерпал полной ложкой.
На. Выбирай.
Нет?
Пошел нахер.
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Геноцид пятиэтажек
starshinazapasa
April 25th, 6:07
На марш против нападения их страны на Украину вышло - ну, возьмем по самым максимальным оценкам - сто пятьдесят тысяч человек. "Белый счетчик" говорит двадцать шесть, но Бог с ним, пусть будет максимум из озвученных. Когда никаких репрессий не было. Когда за это не увольняли с работы. Не расстреливали. Не ссылали на Колыму. Когда все, что нужно было сделать - это просто встать и доехать на метро до проспекта Сахарова. Просто оторвать жопу и доехать. И сказать: "Нет. Не от моего имени".
Это смогли сделать сто пятьдесят тысяч человек.
Численность населения Москвы - примерно двенадцать миллионов четыреста тысяч. Хотя, по предположениям, на самом деле больше, около пятнадцати. Ну, ок, пусть будет так. Двенадцать с полтом.
Росстат нам говорит, что соотношение граждан, не достигших трудового возраста (16 лет) по отношению ко взрослым - колеблется в районе 16-17 процентов. Ок, добавим больных, неходячих, совсем уж лежачих стариков, доведем до двадцати процентов. Это два с половиной миллиона.
Двенадцать миллионов пятьсот тысяч минус два миллиона пятьсот тысяч - десять миллионов.
Сто пятьдесят тысяч из десяти миллионов - это полтора процента.
Полтора, бл...дь, процента.
Полтора, бл...дь, процента смогли выйти и хотя бы просто сказать "нет".
О'кей, поднимем возраст принятия решения до двадцати лет, добавим все-все-все возможные уважительные причины (именно уважительные, разговоры на кухне сюда не относятся), увеличим потенциальное число хотевших выйти на марш, но не сумевших это сделать, потому что сломал ногу, попал под лавину, лопнул аппендицит, заболел ребенок, улетел в командировку, сидел с детьми - в невероятные семь раз и округлим аж до десяти процентов.
Вот этим десяти процентам москвичей, граждан, людей, сказавшим "нет войне" - а на деле, конечно, и пяти не будет - хотя бы сказавшим, хотя бы просто это - я сочувствую.
Что будет со всеми остальными девяноста пятью процентами, которые от их имени позволяли - и позволяют до сих пор!!! - сносить "Градами" дома, кварталы, населенные пункты в соседней бывшей когда-то братской стране - мне насрать.
Куда их переселят, где они будут жить, в собачьих ли будках, в чистом ли поле, в бараках ли гулага, под собачьим ли конвоем в вагонзаки их будут заводить, головой в говно ли на допросах макать, зубы ли в подвалах вышибать - мне полностью, совершенно, абсолютно, категорически насрать. Бабушки, дедушки, многодетные мамы, безработные папы - пох...ю. Вот просто по-х...-ю.
Бл...дь, против убийств людей они не протестуют - против убийств! Которые вот прям сейчас продолжаются, вот прям в этот вот момент! От их имени! Десять тысяч погибших. ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ! Миллионы беженцев!
Неа. Молчат. Даже до загона доехать не могут. А что их за МКАД переселяют - ах, давайте ужаснемся этому геноциду.
Да пошли на х...й.
Девяносто процентов населения этого города для меня перестали существовать еще тогда.
И да, мои дорогие оппозиционные друзья... Да, я знаю, что для того, чтоб просто хотя бы выйти на митинг хотя бы даже в загон, в современной России уже нужна доля мужества. Но, бога ради, я вас прошу - вот просто помолчите, а? Вот, не говорите ничего про несчастных бабушек, про беспредел властей, про то, как вы "боритесь". А еще больше - не постите фотки сегодня с митинга, а завтра из Монако, ладно? Потому что борются - в Водяном. И в Широкино.
И вот до тех пор, пока в вашей ленте не появятся фотографии, как вы в Днепропетровском госпитале бинты за раненными стираете, вот пока не начнете ездить не в Барселоны с Антальями, а в Днепр и Краматорск, пока не понюхаете все это мясо, которое там по кусочкам собирают, не посмотрите в квадратные от боли зрачки, не послушаете все эти крики, не прочувствуете весь этот ад, который там устроила наша с вами страна - вот, бл...дь, я вас прошу, не говорите просто ничего, а? Не надо. Иначе как только вы начнете удивляться, почему за ваши выходы с челобитными вас не считают противостоящими режиму героями, и рассказывать про выселяемых за МКАД бабушек - вы сразу начнете получать в ответ те потоки ненависти, которые и получаете. А потом искренне удивляться этому и искренне не понимать. Ассоциируете себя с этим Мордором? Ну, ок. Держите за всех.
Ну и да, повторюсь в двадцать пятый раз - этот дискурс возможен теперь только в России. За предалами России он уже не возможен. За пределами - по всему периметру - эту страну уже ненавидят. Просто ненавидят. И если вы по-прежнему ассоциируете себя с ней - принимайте как данность, что и вас - персонально Вас - будут ненавидеть тоже.
Отдельно хочется сказать мужикам. Да, мы все взрослые люди. Мы все всё понимаем. Семья, дети, ответственность. Я сам такой. Для меня семья и ребенок теперь - выше всего. Это самое главное. Но, мужики, я вас прошу. Если вы, когда началась война - а тем более подлая, захватническая, братоубийтсвенная - самая ублюдочная из всех войн России, которые она вела после второй мировой - так вот, если вы не пошли пускать идущие в Украину поезда с танками под откос - вот, пожалуйста, не пишите никаких оправданий. Потому что вас просто не понимают. Вот просто не понимают - и все. Хотите критерий? Вот вам критерий. Представьте, что вы пишете это не ФБ в Москве, а говорите это беженцам в лагере в Краматорске. И вот если вы где-то в лагере беженцев начнете говорить, что вам не с кем было оставить собаку - вот, правда, ну, лучше не надо...
Да, я сам такой. Я выжить хочу теперь больше, чем умереть. Но я это - понимаю. Поэтому я заткнулся нахрен к херам собачьим, сижу, молчу в тряпочку и не вякаю.
Потому что эти самооправдания - ну читать уже вообще невозможно.
Черт, шесть утра. Так и не смог заснуть после очередного такого разговора. И сигареты кончились...
Доброе утро.
Сорри.
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только бесполезно все это. сабаков бдит.
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