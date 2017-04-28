 Масштабные учения ВСУ начались на Черниговщине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на 5 канал
, в ходе тренировок на базе 169-го учебного центра в поселке Десна Черниговской области бойцы пройдут подготовку по разным направлениям - начиная от огневой подготовки и заканчивая психологической подготовкой. Результатом учений должен стать высокий уровень профессиональной подготовки каждого бойца.
"Если он не справляется, не соответствует тем требованиям, которые возлагаются, то он или будет уволен из вооруженных сил, или принимается решение о переводе на другую воинскую специальность", - говорит командир учебного центра Виктор Николюк. Читайте также: Порошенко: Лукашенко заверил, что учения "Запад-2017" не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину
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Давление на обсчество, под нужным лозунгом не есть хорошо....
Ставлю лайк
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Щасти вам,хлопці!
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Натякаєш наче я тут цілодобово знаходжусь?
Не вгадав. Просто оперативно зазираю.
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