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 Политика Украины, Общество
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 Масштабные учения ВСУ начались на Черниговщине. ВИДЕО

Контрактники и срочники ВСУ приступили к масштабным учениям, которые продлятся более трех месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, в ходе тренировок на базе 169-го учебного центра в поселке Десна Черниговской области бойцы пройдут подготовку по разным направлениям - начиная от огневой подготовки и заканчивая психологической подготовкой. Результатом учений должен стать высокий уровень профессиональной подготовки каждого бойца.

"Если он не справляется, не соответствует тем требованиям, которые возлагаются, то он или будет уволен из вооруженных сил, или принимается решение о переводе на другую воинскую специальность", - говорит командир учебного центра Виктор Николюк.

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Україна (Київська Русь) переможе...як зовнішніх так і внутрішніх ворогів. Я в це СВЯТО ВІРЮ Масштабные учения ВСУ начались на Черниговщине - Цензор.НЕТ 3236
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Стрільби та тренування мають проводитись вночі в умовах обмеженої видимості, щоб наблизити їх до бойових умов.
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Когда научимся стелить асфальт, который не пробивают одуванчики - обязательно победим.
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Поступово в Україні створюється сучасна, боєздатна армія.
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Учебка "Остер" (название простонародное,и категорически не верное) в реале "Десна", еще при совдепии считалась одной из лучших. Но приведение веса вашего организма - соотношение рост-вес,к медицинским стандартам там гарантировалось! С лишним весом никто не уходил.
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Учения это конечно хорошо, но лучше бы в Того зафрахтовали еще пару барж с овцами, толку было бы больше, глядишь еще какое-нибудь ржавое корыто паРашки на дно пойдет.
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Эт чё? Лайки кормят?.... Хачууууу.... хоть морального удовлетворения...

Давление на обсчество, под нужным лозунгом не есть хорошо....
Ставлю лайк
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а если я хочу на всю Засрию скинуть сотню мегатонн симпатичных ядерных бомбочек - можно лайк ставить?)))
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хорошо что не выложил, как вчера, кацапские танки за украинские...
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Армія стає професійною...
Щасти вам,хлопці!
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Ну як ти тут на форумі...не втомилася ще ?
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Щойно повернулась. А що?
Натякаєш наче я тут цілодобово знаходжусь?
Не вгадав. Просто оперативно зазираю.
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ксюша , не буксуй , протектори на каблуках позтираєш.
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23 года думали в кустах отситеться.Типа нейтральная страна.Слава Богу, не было бы счастья да несчастье помогло.Имея сильную, эффективную армию,даст Бог и страну достойную построим.
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А тем временем хунта не дремлет.В одном российском городе сразу два человека погибли, подавившись салом #АСН http://asn.in.ua/ru/news/news/99021-v-odnom-rossijjskom-gorode-srazu-dva-cheloveka-pog.html …Масштабные учения ВСУ начались на Черниговщине - Цензор.НЕТ 9325
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от шо значит - "руцьговоряшчая челюсьть"))))))
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приємно бачіти, як змінюється армія України, як стає сильнішою
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это,чтобы бацька и ко не собирались ехать на тракторе в Украину
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМасштабные учения ВСУ начались на Черниговщине. ВИДЕО
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