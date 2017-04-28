 "Мартыненко может уклоняться от следствия", - Холодницкий. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала " 112 Украина " заявил глава САП Назар Холодницкий.
"Следствием установлено, что Мартыненко подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы, и может уклоняться от следствия. По состоянию на подачу ходатайства и у прокурора, и у процессуального руководителя не изменилась позиция относительно тех рисков, которые существуют в производстве и могут осложнить его завершение и направления акта в суд", - заявил Холодницкий.
Ранее сообщалось, что заседание суда, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба САП относительно меры пресечения в виде взятия на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко, состоится 3 мая.
Вчера, 27 апреля, стало известно, что САП обжаловала меру пресечения для Мартыненко.
Отметим, Соломенский районный суд Киева 22 апреля отпустил на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко.
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"У меня есть деньги и возможности! Я уничтожу твоих детей!"
http://u-news.com.ua/41607-ya-unichtozhu-tvoih-detey-nardep-bpp-s-zhenoy-izbili-muzhcinu-v-kzino-video.html
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Культурный человек не назовёт народ быдлом - он скажет: «Дорогие мои избиратели!»
Насиров отказался показать электронный браслет: "Он находится в интимной зоне".....
Высший пилотаж!... имел он всех... крутил он всех.... на своей интимной зоне....
Шо тересно, "власть" схавает, бо все они любі друзі.
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Это вообще нормально? Что за янукович-стайл? Это новые антикоррупционеры?
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тела мы их накрыли кумачем,
один из них был правым уклонистом
другой, как оказалось, не причем.
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В. Высоцкии
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