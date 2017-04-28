 "Мартыненко может уклоняться от следствия", - Холодницкий. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала " 112 Украина " заявил глава САП Назар Холодницкий.

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"Следствием установлено, что Мартыненко подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы, и может уклоняться от следствия. По состоянию на подачу ходатайства и у прокурора, и у процессуального руководителя не изменилась позиция относительно тех рисков, которые существуют в производстве и могут осложнить его завершение и направления акта в суд", - заявил Холодницкий.

Ранее сообщалось, что заседание суда, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба САП относительно меры пресечения в виде взятия на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко, состоится 3 мая.

Вчера, 27 апреля, стало известно, что САП обжаловала меру пресечения для Мартыненко.

Отметим, Соломенский районный суд Киева 22 апреля отпустил на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко.