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 Политика Украины
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 "Мартыненко может уклоняться от следствия", - Холодницкий. ВИДЕО

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) считают, что экс-депутат Николай Мартыненко может уклоняться от следствия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала " 112 Украина " заявил глава САП Назар Холодницкий.

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"Следствием установлено, что Мартыненко подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы, и может уклоняться от следствия. По состоянию на подачу ходатайства и у прокурора, и у процессуального руководителя не изменилась позиция относительно тех рисков, которые существуют в производстве и могут осложнить его завершение и направления акта в суд", - заявил Холодницкий.

Ранее сообщалось, что заседание суда, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба САП относительно меры пресечения в виде взятия на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко, состоится 3 мая.

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Вчера, 27 апреля, стало известно, что САП обжаловала меру пресечения для Мартыненко.

Отметим, Соломенский районный суд Киева 22 апреля отпустил на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко.

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И смоется, как жареным запахнет. Кто-то сомневается?
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Онищенко вон сбежал, потому что хотел. Да и сделал он только потому, что облажались, слили детали операции до ее начала.
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Патамушта вы все нищеброды......http://u-news.com.ua/41662-patrulnyh-nakazhut-za-zaderzhanie-stolichnogo-sudi-narushivshego-pdd-video.html
"У меня есть деньги и возможности! Я уничтожу твоих детей!"
http://u-news.com.ua/41607-ya-unichtozhu-tvoih-detey-nardep-bpp-s-zhenoy-izbili-muzhcinu-v-kzino-video.html
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Насиров отказался показать электронный браслет: "Он находится в интимной зоне".....
Высший пилотаж!... имел он всех... крутил он всех.... на своей интимной зоне....
Шо тересно, "власть" схавает, бо все они любі друзі.


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А вы проводите следствие только с теми, кто не уклоняется?...
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Мля, как ни "политический" процесс - так цензор превращается в твиттер идиётов от процесса. Ситуация из разряда "иногда лучше жевать, чем говорить".
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Красиво жить не запретишь)) Как оказалось, борьба с коррупцией оказалась прибыльным делом. Теперь его с этой должности наверное вообще не согнать
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Они то рассказывали, что бежать будет, а один свидетель уже убежал, а теперь говорят, что хочет уклонится от следствия.
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вчера мы хоронили двух марксистов,
тела мы их накрыли кумачем,
один из них был правым уклонистом
другой, как оказалось, не причем.
-----------
В. Высоцкии
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да зачем оно ему, у НАБУ ж и так нет на него ничего как и два года назад не было. Организовали славные детективы шумные задержания на ровном месте и все сидят да и надеятся, что доказательства сами как-то и появятся
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Я смотрю на этом дела САП и НАБУ продолжают хорошо пиариться, всё никак не могут остановиться)) Лучше бы вы реально работой занялись, может быть какие то результаты будут. Он даже ГПУ смогло вернуть в бюджет 39 млрд. грн. долга Януковича, а НАБУ в это время запостило 8 цитат Сытника)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мартыненко может уклоняться от следствия", - Холодницкий. ВИДЕО
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