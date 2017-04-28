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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2638) Порошенко (12777) оборудование (19)

 США передали Госпогранслужбе средства радиосвязи на $21 млн, - Порошенко. ВИДЕО

Техника позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в ходе посещения главного центра связи, автоматизации и защиты информации Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.



"Рад возможности вручить пограничникам современную, высокоэффективную технику, которую мы получили от наших американских партнеров. Это средства военной радиосвязи различных типов производства компании "Harris" стоимостью более 21 млн долларов США - почти 0,5 млрд гривен", - сказал он.

Президент добавил, что эта техника позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, усилит эффективность охраны и обороны государственной границы, позволит организовать защищенную телефонную радиосвязь между подразделениями Госпогранслужбы и улучшить взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил и Национальной гвардии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко, Луценко и Турчиновым проводят совещание о спецконфискации в госбюджет $1,5 млрд средств Януковича и его команды

Порошенко поблагодарил присутствовавшую на церемонии посла США в Украине Мари Йованович за американскую поддержку и помощь.
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Даа,на ЗИКе в среду боец показывал средства связи ,советую всем посмотреть и сравнить с теми бреднями,которые мы ежедневно слышим от гаранта !!!
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Олег , это помощь не от Гаранта , а от США !
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Да,только её никто не видит,как и Сенину стену !!!
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А я видел у многих бойцов хорошие средства связи и? Вы замечаете только все плохое и только, в этом вся суть.
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Аааа,всё хорошо прекрасная маркиза -знакомая история ....
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По мнению "экспертов", все установили на Липецкой фабрике и на Испанской вилле. Зрада!
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4 травня в Україні має розпочатися заочний суд над екс-президентом Віктором Януковичем за звинуваченням у державній зраді.
Про це повідомив президент Петро Порошенко.
"4 травня, як мені доповів генеральний прокурор, ми розпочинаємо нехай заочне, але судове засідання проти колишнього президента Януковича по звинуваченнях в державній зраді", - сказав він.
"Звинувачення доведено слідством, експертизами, неспростовними й беззаперечними доказами -і це теж крок по відновленню справедливості", - заявив Порошенко
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Пэдро продолжает вручать?)) Пендосы- гады, уже баблом не хотят помогать, присылают сразу вещами. В хозяйстве ничего не пригодилось, решил вручить.))
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Помогают Украине все , не только американцы, но вас кацапов жаба давит , что раше никто и цента не даст в воскресный день!
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Не будь у них вместо башки кувалда,не плохо бы жили,при таких природных ресурсах...Превратились в помойку,которая обслуживает один клан.
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Вы крадёте миллиардами,а мне за державу обидно,что мы такие голодранцы.
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https://youtu.be/zUA9hWMr3y0

Йес!
Ми це зробили.
За матеріалами розслідування прокуратури сил АТО вступило в законну силу рішення суду про конфіскацію в Держбюджет України близько 1,5 млрд доларів так званого "общака" Януковича і К.
Зараз працівники Ощадбанку, де знаходяться заарештовані кошти, і Держказначейства виконують рішення суду.
Впевнений, що ці кошти, вкрадені мафією Януковича, мають бути використані так, щоб це відчула Армія і народ України.
Хочу відзначити роботу прокурора сил АТО К. Кулика, заступників Генпрокурора Є. Єніна та А. Стрижевської.
Дякую за допомогу народним депутатами Т. Чорновол і С. Пашинському
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Ща вся ВР с радиостанциями щёки отдувать будет... ну и друзья, родственники... цаца....
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Каждый здравомыслящий украинец и патриот , не стал бы недооценивать любую помощь , которую нам оказывают многие страны , а зрадофилам всё не так , хоть ты вы***** ь!
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Ну хоть перечисли победы этой власти. Первое место в Европе по коррупции, можешь опустить, это общеизвестный факт. Назови хотя-бы одну отрасль экономики, которая не пострадала от этих деятелей? Кому, в Украине жить хорошо????
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Ну так посол и передал бы.Чи Петя таку нагоду не упустит?
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шось у барыги рожа ехидная...небусь думает куда б их замутить и заофшорить ...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСША передали Госпогранслужбе средства радиосвязи на $21 млн, - Порошенко. ВИДЕО
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