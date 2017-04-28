 США передали Госпогранслужбе средства радиосвязи на $21 млн, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в ходе посещения главного центра связи, автоматизации и защиты информации Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Рад возможности вручить пограничникам современную, высокоэффективную технику, которую мы получили от наших американских партнеров. Это средства военной радиосвязи различных типов производства компании "Harris" стоимостью более 21 млн долларов США - почти 0,5 млрд гривен", - сказал он.
Президент добавил, что эта техника позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, усилит эффективность охраны и обороны государственной границы, позволит организовать защищенную телефонную радиосвязь между подразделениями Госпогранслужбы и улучшить взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил и Национальной гвардии.
Порошенко поблагодарил присутствовавшую на церемонии посла США в Украине Мари Йованович за американскую поддержку и помощь.
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Про це повідомив президент Петро Порошенко.
"4 травня, як мені доповів генеральний прокурор, ми розпочинаємо нехай заочне, але судове засідання проти колишнього президента Януковича по звинуваченнях в державній зраді", - сказав він.
"Звинувачення доведено слідством, експертизами, неспростовними й беззаперечними доказами -і це теж крок по відновленню справедливості", - заявив Порошенко
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Йес!
Ми це зробили.
За матеріалами розслідування прокуратури сил АТО вступило в законну силу рішення суду про конфіскацію в Держбюджет України близько 1,5 млрд доларів так званого "общака" Януковича і К.
Зараз працівники Ощадбанку, де знаходяться заарештовані кошти, і Держказначейства виконують рішення суду.
Впевнений, що ці кошти, вкрадені мафією Януковича, мають бути використані так, щоб це відчула Армія і народ України.
Хочу відзначити роботу прокурора сил АТО К. Кулика, заступників Генпрокурора Є. Єніна та А. Стрижевської.
Дякую за допомогу народним депутатами Т. Чорновол і С. Пашинському
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