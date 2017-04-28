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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:агитация (449) Бердянск (99) оппозиционный блок (319)

 "Вы за 50 гривен войну сюда тащите! Ни одной палатки с этой дрянью здесь не будет!", - в Бердянске разогнали агитаторов "Оппоблока". ВИДЕО

Бердянские активисты заставили агитаторов "Оппоблока" свернуть палатки в городе и прекратить работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, представители "Оппоблока" раздавали информационные листовки с пророссийским смыслом.

"Зачем вы это распространяете ? Зачем вы накручиваете людей? Я понимаю, что они стоят за 100 гривен, и я им говорю, что за это 100 или 50 гривен, которые они получат, они войну сюда тащат", - говорит местный активист, предприниматель Виталий Олешко обращаясь к агитаторам.
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Смотрите также: Мариупольцев призывают выйти на митинг единства: "Оппоблок" раскалывает общество, создавая очаг напряженности, как в 2014 году". ФОТО


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Зачем создавать рыгам лишнюю рекламу и надевать на них венец мучеников ,может лучше власти перестать лгать и воровать ???
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Вот идите во власть и там перестаньте воровать и лгать.
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Идти во власть ? Так для того чтобы на километр даже подойти к власти нужно иметь пару Камазов денег !
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так не бери из камазов деньги и не выбирай сволочь..рыговскую
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ТАкие как ты и за хряка беглого "не гАлАсАвАли"... Вот я не скрываю, во втором туре голосовал за шАкалада лишь по той причине, что небыло за кого голосовать, а кремблядские твари наступали на горло Украине на всех возможных международных уровнях и ставили под сомнения вообще существование такого государства как Украина. Или забыл в каком положении тогда было государство?
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Так ты же умный, тут советы раздаешь! Конвертируй ум в камазы денег!
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Дело видишь ли в том,что в воровской системе построенной в Украине ум не конвертируется в деньги ,тут для этого нужны совсем другие качества,такие как подлость,жадность,умение предавать и льстить ,лживость и продажность - таких качеств к СЧАСТЬЮ не имею,так что обхожусь без камазов денег....
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вроде и флаг украинский ..а пиз...ж как недое... кацап
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Так что предлагаешь? Как обычно, вешать? И как обычно, чужими руками?
Вот этот неравнодушный Мужик из Бердянска никого не повесил, но результат налицо.
Через все твои посты одна мысль: кто бы что не делал, все не то, не так и не туда.
Не надоела безнадёга?
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Наши деньги возят в КрАЗах, в КАМАЗах возят деревянные . Вы в какой стране живёте?
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Не обращай внимания... Это местный свергатель власти с помощью клавиатуры... Он безобидный...
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А, вот оно что, буду знать Вид " Свергатель власти", подвид "безобидный".
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не стоит обращать внимание на этого дибильчика,оно тут уже годами сидит и срет о том что надо выступать и так далее... копеечку отрабатывает,работа у него такая,от зари до зари,в жизни он больше ничего не умеет вот и вижывает таким образом
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а КАКАЯ ЖЕ ЭТО РЕКЛАМА ДОРОГОЙ ТАВАРСЧ ???
Это интсрукция к тому, как правильно обращаться с рыготиной !!!
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а с ними не разговаривали.. их мордой тыкали в ложь.. Только так и нужно, но не в зданиях, а на улицах!
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НЕ КАЖИ.
РАЗДАВАЛИ Б за 200 ГРИВЕН ЛИСТОВКИ БПП
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Правильно. Незачем. Просто отлавливать, лишать гражданства и за поребрик.
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Олежа,ты, с этой компашки?В Украине требуешь прекратить войну,а как мы ее прекратим если нас оккупировали.Читаю этих новоссосов и диву даюсь,или полные д"билы или придуриваются.А может и то, и другое.
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не всем к сожалению: судя по коровьим мордам тёток, они действительно не понимают, чего плохого они делают. биомасса!
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Все они понимают. Им главное 100 грн получить.
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Ті курви завтра за 100 грн з партретом сатани-хуйла будуть по вулицях ходити
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Надо изловить парочку рыгов-жопоблоковцев, измазать смолой и вывалять в перья.
Рыги - служители сатаны.
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Яйцами на раскаленную сковородку? Чтож мсье знает толк в извращениях.
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что да - то да! не срываясь на истерику и хамство, но достаточно жёстко и доходчиво!
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А вот это по-нашему.Спасибо за твёрдую политическую позицию.
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меня честно говоря жулины популисты пугают не менее оппоблока
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А я бы предоставил возможность порулить дамочке. Отнюдь не все, что она говорит - популизм. Много есть рационального и обоснованного. Да и после стольких громких демаршей было бы интересно понаблюдать за воплощением этих вполне народных мер в жизнь. Жизни, правда, с каждым годом все меньше и тратить ее на эксперименты уже жалко. Это да.
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Они (бппжоппоблоковцы) именно такую ситуацию и пытаются смоделировать.
Именно для того и именно поэтому Порошенко дает поднять голову сепарам в Одессе и Мариуполе.
А народ против и не согласен, И ЙУХ ИМ А НЕ РЕВАНШ !!!
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Если не будет более достойного, я буду голосовать за пороха.
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пинок сапогом под зад прочищает работу мысли агитаторов оккупационного блока
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Таким же образом и властные структуры надо чистить там этой гнили также с перебором
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"Вы за 50 гривен войну сюда тащите! Ни одной палатки с этой дрянью здесь не будет!", - в Бердянске разогнали агитаторов "Оппоблока"? - а за сколько можно тащить войну?
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Ваша сумма? Договоримся..... та чё там.... после поляны, мож и на шару затащу...
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Я как бы вопрос задал, ведь не знаю цен. Но радует ваше желание "тащить войну. Поэтому предлагайте и не забудьте дать ваши координаты
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Ну в пориві гніву сказала трохи некоректно, але назвала дешевими хвойдами - теж вірно.
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Только не могла нарадоваться на мера Конотопа, теперь это видео.
Да люди добрі , поки ми не візьмемо сітуацію під свій наглядок, ця мерзота, шо у міських радах ,шо у верховній раді будуть неконтрольовано руйнувати Україну.
Респект чоловіку, дай Боже йому сил та здоровля!!
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Крамоторск. Бердянск. Порох чего делать будешь? Сделать из народа послушных овец у тебя больше не получится. И аваков не поможет.
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За такие бумажки СБУ должно брать за яйца организаторов.
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Рядом нужно бы колонку партий, за которые нужно голосовать. Или на данный момент таких не имеется?
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Сам подумай.Яка у нас партия,дотримуется того,що пишут в программе?
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В таком случае я могу сам подумать и за какие не нужно голосовать, что ж ты их тут выставил?
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Та ця картинка с виборов 2014,куди влился Жопоблок.Краще сегодня подумай,щоб було,як би Жопоблок,був люстрирован,та не допущен к виборам зовсiм.В какой бы мы стране жили сегодня
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Саша, а что же ,ты, мураева с рабиновичем забыл?Или самое главное Порошенко облить помоями?
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Все правильно!Гнать проклятых "рыгов" переодетых в "вжоппоблок" -c их рюзька-бандитским,кровавым "миром" ,отовсюду и выжигать каленым железом!!!!
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Везде во всех темах тулить бпп к рыгам и пороха к пуйлу - это фсбешная фишка. Орать, что все одним миром мазаны тоже из той же серии. Против всех - то же самое. Только кремляди всех подряд тащат в свое дерьмо. Гражданин должен ответственно сделать свой выбор из имеющихся кандидатов.
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Неверно. Это министецькая фишка, тулить везде Юлек и Оплблок, не вспоминая о БПП. Отвлечение внимания. Я лишь дополняю сказанное.
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Ivan Semyonov‏ @Sem7ser 15 ч.15 часов назад
Москва осуждает удар Израиля по террористической организации "Хезболла". Это все, что нужно знать о Москве.

"Вы за 50 гривен войну сюда тащите! Ни одной палатки с этой дрянью здесь не будет!", - в Бердянске разогнали агитаторов "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 3624
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Голос прорезался? А то давеча в зобу дыханье сперло...
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никогда не пойму этих придурков. Не устраивает политсила, чешите в суд, там доказывайте, проводите прессухи после судебных заседаний, говорите о том, что и как. Кому надо эти дешевые шоу. Или суды Линча легализируем? Тогда отменяйте, к черту, Конституцию, где написано, что Украина - правовое государство.
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"чешите в суд, там доказывайте"

Вы это на полном серьезе?
Про НАШИ суды?
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да, именно так. Получите решение, если оно сразу незаконное, обнародуйте, начните гнобить судью, что бы в конце концов сняли с должности. Может, хоть так, вычистят уродов. Или завтра я спокойно скажу, что я активист и набью рожу, какому то прохожому, с криками "вот ты и попался, сепаратюга", а мне, только поаплодируют.
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МОЛОДЦІ! дуже радий шо у нас тепер так відстоюють Україну!
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Странно, что Ашот заехал к нему в правый борт. Среди ребят с именем Ашот встречаются такие, что любят заехать в корму.
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Иолодцы! Партия,которая привела войну в страну,должна быть вообще запрещена!!!
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Аплодую стоячи!!! Сталевий мужик!!! Геть антиукраїнську нечисть!!!
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А что не так. Мужик явный патриот и совсем не дебил раз рыговское быдло гонит.
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Гнать эту нечисть Жоппоблоковскую не думая и не сомневаясь ниминуты!!! В Чернигове говориои тоже им п#зды наваляли!!! Слава Украине!!!
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Обязательно еще и в рыло! Боль действует лучше денег.
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Ну судя по вашей работе в парламенте,по количеству принятых законов по защите простых граждан,которыми вы якобы так сильно озабочены,многие приходят к выводу,что вас надо

гать в шею.
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Адже він абсолютно правий, на всі 100% , те що там написано це є сепаратизм, ватне гівно яке вливає жопоблок в Україні. Дивіться як вони голови по піднімали, Одеса з назвами вулиць, ці брошури від жопоблока.
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Дико плюсую позицию мужика по отношению к рыгам, которые благодаря договорнякам с властью до сих пор на свободе.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы за 50 гривен войну сюда тащите! Ни одной палатки с этой дрянью здесь не будет!", - в Бердянске разогнали агитаторов "Оппоблока". ВИДЕО
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