 "Вы за 50 гривен войну сюда тащите! Ни одной палатки с этой дрянью здесь не будет!", - в Бердянске разогнали агитаторов "Оппоблока". ВИДЕО

"Зачем вы это распространяете ? Зачем вы накручиваете людей? Я понимаю, что они стоят за 100 гривен, и я им говорю, что за это 100 или 50 гривен, которые они получат, они войну сюда тащат", - говорит местный активист, предприниматель Виталий Олешко обращаясь к агитаторам.
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Вот этот неравнодушный Мужик из Бердянска никого не повесил, но результат налицо.
Через все твои посты одна мысль: кто бы что не делал, все не то, не так и не туда.
Не надоела безнадёга?
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Это интсрукция к тому, как правильно обращаться с рыготиной !!!
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РАЗДАВАЛИ Б за 200 ГРИВЕН ЛИСТОВКИ БПП
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Рыги - служители сатаны.
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Именно для того и именно поэтому Порошенко дает поднять голову сепарам в Одессе и Мариуполе.
А народ против и не согласен, И ЙУХ ИМ А НЕ РЕВАНШ !!!
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#.D0.93.D0.B5.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D1.8F
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Да люди добрі , поки ми не візьмемо сітуацію під свій наглядок, ця мерзота, шо у міських радах ,шо у верховній раді будуть неконтрольовано руйнувати Україну.
Респект чоловіку, дай Боже йому сил та здоровля!!
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Новости Крымнаша. Выпуск #892 за 27.04.2017 «Предателям сутки на сборы и гнать за переправу» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/04/27/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-892-%d0%b7%d0%b0-27-04-2017-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/ … ссылки, фото и видео
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Москва осуждает удар Израиля по террористической организации "Хезболла". Это все, что нужно знать о Москве.
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Вы это на полном серьезе?
Про НАШИ суды?
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гать в шею.
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