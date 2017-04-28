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 Общество, За рубежом
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Все про:Россия (70219) скандал (5012) ТВ (2025) эфир (58)

 "Скотина тупая! Я тебя больше не знаю", - российский писатель Веллер устроил дебош в прямом эфире. ВИДЕО

68-летний российский писатель Михаил Веллер устроил скандал в прямом эфире радио "Эхо Москвы" после того, как ведущая Ольга Бычкова прервала его ответ на вопрос радиослушателя о выборах во Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт начался на 10-й минуте программы, когда Веллер сказал в ответ радиослушателю следующее: "Ежели ты не читал программы ее партии, ежели ты не читал программы Макрона, ежели ты не знаком с происходящими процессами, то ты дубина и мякинная голова. И в эту мякинную голову пропагандисты вложили готовые мысли".

Бычкова уточнила, что, может быть, задавший этот вопрос читал программы кандидатов, но Веллер отчитал ее: "Будьте любезны меня не перебивать. Это меня сбивает, раздражает и мешает. Вы ведущая или вы спотыкающая, затыкающая и мешающая? Вы мешаете работать, а не помогаете".

Бычкова выслушала претензию с улыбкой и ответила: "Мы ведем диалог. Я слушаю дальше".

"Это не диалог, это затыкание. Я не нуждался ни в каких репликах. И не задавал никаких вопросов", - возразил писатель.

"Но мы не знаем, читал ли Федор программу?" - настаивала ведущая.

"Будьте любезны, не изводите меня, потому что лучшее, что вы можете сделать, это меня не перебивать. Я не нуждаюсь в вашей помощи и попрошу не мешать мне. Я повторяю..." - продолжил Веллер, однако Бычкова перебила его вновь: "Я буду задавать вопросы время от времени, извините".

После этого Веллер схватил стоявший на столе микрофон, швырнул его в сторону, затем обеими руками схватил чашку с водой и вылил ее в сторону ведущей, как потом выяснилось, забрызгав очки. Швырнув чашку в сторону, через стол на пол, он вышел из студии со словами: "Скотина тупая! Я тебя больше не знаю".
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Изумительный писатель, философ, умница и т.п. Но как только зайдет речь о Крыме...
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К Путлеру на ковёр мабуть вызывають.Готовится
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не ...горловский завод резинотехнических изделий собирается запустить ........
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РАСПАД И "РАСХВАТ" РОССИИ В ЦВЕТЕ (КАРТА)

Apr. 28th, 2017 at 10:35 AM

Вот такая интересная карта появилась в сети с лёгкой руки Ермека Нарымбая. Пока ещё Google её плохо знает, но всему своё время, ведь любопытна она будет тем, что демонстрирует истинные границы России.

На карте изображена схема структуры Российской Федерации по регионам и республикам коренных народов, с учетом самой России (синий цвет), автономий коренных народов (зелёный цвет) и захваченных/аннексированных территорий (красный цвет).
Примечательно, территориальные претензии, по сути, к России есть практически у всех соседей, а внутри самой федерации вполне реально разделение на основе национального, этнического признака. Главное - это придание ускорения центробежным явлением, ослабление кремля на геополитической арене, а так же осознание соседями того, что Россия окончательно лишена международной поддержки и любые агрессивные действия в её адрес не будут нести каких либо последствий со стороны международного сообщества. И при наличии всех этих компонентов… ну, вы поняли.

"Скотина тупая! Я тебя больше не знаю", - российский писатель Веллер устроил дебош в прямом эфире - Цензор.НЕТ 7657
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Да на этом ухе все такие психи.)
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Эхо мацы вывело из равновесия даже старого жида
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Да и фамилия у него такая сугубо русская - Веллер.Так в этой стране диктаторы привыкли - все обязаны слушать только их,остальные никто и звать их - зомбированные.
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De.XY 🇺🇦‏ @SupremeSensum

Чаушеску и жена, за 2 минуты до расстрела. Когда восстанет народ, то ни полиция, ни спецслужбы, не армия не защитит ненавистных праителей...

https://twitter.com/SupremeSensum/status/857812326694744064
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Надо было эту заведущую еще и хуком справа в нокаут отправить. Старик-антиватник Веллер не подвел
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антиватник Веллер???

Интересно, что об этом думают его кураторы в фсб.
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...российский писатель... Писака хренов! Жлоб и хам. С такими не стоит общаться нормальным языком. Они понимают только "Ё...твоюмать!" и ...дюлину. Интересно, он бы также быковал перед здоровым мужиком?
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Я не знаю его политической позиции, но если ты писатель, то дави интелектом, а не истерикой.
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надо было ей сказать: "Мадам, Ваше непреодолимое желание перебивать собеседника неуместно в светской беседе. Хотя Вы и женщина, я вынужден вызвать Вас на дуэль!" ну, и под конец отхлестать ее белыми перчатками по еблу. Все люди, причастные к творческому процессу, своего рода ебанашки и тому многочисленные свидетельства в виде биографий знаменитых людей.
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СМЕШНОГО МАЛО.
КОГДА ВАС ДОВЕДУТ ДО ПОДОБНОЙ "КОНДИЦИИ" ТОТАЛЬНОЙ "ШИЗНЁЙ"...
УЖ ПОВЕРЬТЕ, ВЫ ТОЛЕЙРАННИЧАТЬ НЕ БУДЕТЕ!
А СКОРЕЕ ОДЕНЕТЕ НА ШЕЮ "ШМАЙСЕР" (не глядя на то что "ПИСАТЕЛЬ")
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ПРОСТО "СЫТЫЙ", как обычно, "ГОЛОДНОГО" НЕ ПОЙМЁТ.
"ЭТО".....НАДО (вернее НЕ ДАЙ БОГ!) ПРОЧУВСТВОВАТЬ...
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Веллер года полтора не садился с Бычковой за один стол.
Нужно посмореть их передачи того времени.
Оля просто тварь тупая в них.
И здесь не самые яркие моменты, которые прожил Веллер раньше.
Но видно последняя капля.
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в этом случае быковала ведущая Оля с соответствующей фамилией.Пожилой человек не сдержался теперь его секут все,кому не лень. Бычкова провоцировала своим "профессионализмом" и невоспитанностью.И это не первый раз!
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не читав, не знаю, але засуджую ... Пролетарій?
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Если у них такие интеллигенты, то страшно даже подумать кого можно встретить в подворотне
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 45 мин.45 минут назад
Праведники мира: Украина - 2573 Россия - 204
Ткните носом в эту статистику ватное быдло, когда оно заикнется про фашизм в Украине.

"Скотина тупая! Я тебя больше не знаю", - российский писатель Веллер устроил дебош в прямом эфире - Цензор.НЕТ 6759
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Весна буяет!Бычкова игрива и молода.Веллер тоже весной прогрессирует
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Яркий представитель кацапской нации.Злой ,раздражительный ,слышащий только себя и только его мнение правильное.99.9 % кацарылых именно такие!
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На самом деле Веллер гражданин Эстонии, и никогда россиянином не был. Тем более кацапом.
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А ви яскравий представник людей, які судять по собі ))) Веллер - сила!
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Шановний, треба добре знати, що це представник євреєв, а не кацапів, і це є класична їх поведінка, (жиріновський теж з їх плєяди)...
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Ну да, Бычкова всегда потихоньку подтролливает, тот же Невзоров нормально это воспринимает, с юмором, подигрывает, а дедушке просто надо уже таблеточки пить, нервишки ни к черту.
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Веллер относительно нормальный, бывают интересные с ним передачи. Бычкова более-менее нормальная ведущая и тоже бывают у нее интересные диалоги с гостями. В данном случае она не права, она видела что Веллер уже закипает, у нее было 3 попытки не продолжать провоцировать его, но она полезла "в за..упу", типа гордая журналистка. Далее Веллер был неправ таким бурным уходом, но она могла не доводить ситуацию.
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Настолько относительно, насколько таковыми могут быть комуняки, представителем которых еллер и я вляется...
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Бред не пишите. Вы Веллера хоть читали? Какой он коммуняка?
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Он никогда не скрывал своих более чем симпатий к комунякам, в недавнем эфире (посмотрите последние, в конце своей передачи- ответы слушателям) он в своей обычной истеричной форме опять упоминал о том, что на выборах голосовал за зюганова.
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Веллер нормально среагировал.
Ведущая непрофессиональная.
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Как раз ведущая очень профессионально все сделала. А Веллер - гандон.
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Веллер старый ты гандон. Пора в дом престарелых а не понты крутить как молодой москвич.

Веллер вытерпел тысячи глумлений от правильных пацанов в 90е. Сейчас прорвало. Брателло Веллера понесло. Хорошо что пистолета у него не было. Для этой ведущей это второе день рождение.
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Цензор, Веллер гражданин Эстонии, он никак не может быть "российским писателем".
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Охуть он ещё и эстонец? Типа когда вернётся в свою страну "А я этого не говорил это монтаж всё был конкурентов писателей"
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))) Она таки тупая. Видно же, что мужик уже был на взводе. Ну попросил же ж не мешать. Нет, мля, дуре нужно было дурацкими репликами довести ситуацию до эксцесса )
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Она умница и все правильно сделала - профессионально выполнила свою роботу, спровоцировала этого урода, и показала людям кто он на самом деле. При этом сама сохранила самообладание, хотя видно что было тяжело.
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Ну, если задача "эха мацквы" приглашать людей в студию и там доводить их до бешенства, то может он и умница ). Но я подозреваю, что цель приглашения была другая, и эта дура успешно всё завалила.
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Девушка молодец. А Веллер - злой и туповатый, невоспитанный кацап.
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Веллер нормальный чувак между прочим. Не переваривает Хуйла и коммуняк. А "Ухо Мокши", вместе со своим главредом Веником, уже давно служат "фиговым листком", для парашенской машины пропаганды, изображая "альтернативное" мнение, но по сути такая же прокремлевская, антиУкраинская инфопомойка...
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Як би зараз виклали те відео на "Ехо", де Веллер "горою" стояв за Україну, то всі форумні "крітікани", яким не сподобалась його реакція на ведучу, щас би писали інше і підтримували його. Ви спочатку погугліть хто такий Веллер, подивіться його інші виступи, а потім "плюйтеся". Взагалі-то потрібно співчувати Веллеру, тому що досить тяжко говорити правду серед стада ватних баранів із їхніми тупими питаннями в стилі "соловйова" або "секільова"!
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Нервы на пределе. А вы представте как жить человеку в обществе моральных уродов, дегенератов, и всякой сволочи, поговорить ведь не с кем...
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О чем поговорить - о ЛеПен? - нет вы почитайте, почитайте какая у нее прелестная программа Этот старый хамелеон никогда не сомневался, что Крым ЭТО Раисия.
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Допекла "демократична" давалка старого,але перевіренного бійця з комуняками...
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Обычный, заурядный неадекват. В дурдомах мест всем не хватает, видимо.
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Веллер забавный и умный старикашка. Ведущая должна учитывать - с кем имеет дело. В сущности она просто букашка в сравнении с Веллером, а пыталась его строить.
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Веллер ДЛБ і ЧМО.
Він нічим не відрізняється від того москалика, який поліз з кулаками бити польського опонента.
Та гетери , яка у прямому ефірі "с ноги" провокувала вдарити при незгоді з думкою опонента.

Тепер зрозуміло чому весь Світ ненавидить москаля.

"Спалити не означає переконати" Д.Бруно.


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Очень нас РАТЬ на то что творится в зверинце .. просто никак ... ни радует ни разражает.. пофиг.. 86% росиян заслуживает такого оношения просто - дикого злобного и безкультурного отношения... нас РАТЬ ...
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Добропорядочен каждый сам по себе, для греха нужны двое одинаковой степени тупости...
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Фильм "Баллада о бомбере" по рассказу этого Веллера снят
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Ну в рашке как обычно. Что писатели, что ведущие, что ток шоу.
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Что вы на "человека " напустились ? Он ещё с ней хорошо поступил , только водой облил , а мог ведь и в лицо дать , и за волосы оттаскать как Жидановский !
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Скотина тупая! Я тебя больше не знаю", - российский писатель Веллер устроил дебош в прямом эфире. ВИДЕО
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