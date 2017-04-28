 "Скотина тупая! Я тебя больше не знаю", - российский писатель Веллер устроил дебош в прямом эфире. ВИДЕО

Бычкова уточнила, что, может быть, задавший этот вопрос читал программы кандидатов, но Веллер отчитал ее: "Будьте любезны меня не перебивать. Это меня сбивает, раздражает и мешает. Вы ведущая или вы спотыкающая, затыкающая и мешающая? Вы мешаете работать, а не помогаете".
Бычкова выслушала претензию с улыбкой и ответила: "Мы ведем диалог. Я слушаю дальше".
"Это не диалог, это затыкание. Я не нуждался ни в каких репликах. И не задавал никаких вопросов", - возразил писатель.
"Но мы не знаем, читал ли Федор программу?" - настаивала ведущая.
"Будьте любезны, не изводите меня, потому что лучшее, что вы можете сделать, это меня не перебивать. Я не нуждаюсь в вашей помощи и попрошу не мешать мне. Я повторяю..." - продолжил Веллер, однако Бычкова перебила его вновь: "Я буду задавать вопросы время от времени, извините".
После этого Веллер схватил стоявший на столе микрофон, швырнул его в сторону, затем обеими руками схватил чашку с водой и вылил ее в сторону ведущей, как потом выяснилось, забрызгав очки. Швырнув чашку в сторону, через стол на пол, он вышел из студии со словами: "Скотина тупая! Я тебя больше не знаю".
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Apr. 28th, 2017 at 10:35 AM
Вот такая интересная карта появилась в сети с лёгкой руки Ермека Нарымбая. Пока ещё Google её плохо знает, но всему своё время, ведь любопытна она будет тем, что демонстрирует истинные границы России.
На карте изображена схема структуры Российской Федерации по регионам и республикам коренных народов, с учетом самой России (синий цвет), автономий коренных народов (зелёный цвет) и захваченных/аннексированных территорий (красный цвет).
Примечательно, территориальные претензии, по сути, к России есть практически у всех соседей, а внутри самой федерации вполне реально разделение на основе национального, этнического признака. Главное - это придание ускорения центробежным явлением, ослабление кремля на геополитической арене, а так же осознание соседями того, что Россия окончательно лишена международной поддержки и любые агрессивные действия в её адрес не будут нести каких либо последствий со стороны международного сообщества. И при наличии всех этих компонентов… ну, вы поняли.
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Чаушеску и жена, за 2 минуты до расстрела. Когда восстанет народ, то ни полиция, ни спецслужбы, не армия не защитит ненавистных праителей...
https://twitter.com/SupremeSensum/status/857812326694744064
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Интересно, что об этом думают его кураторы в фсб.
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КОГДА ВАС ДОВЕДУТ ДО ПОДОБНОЙ "КОНДИЦИИ" ТОТАЛЬНОЙ "ШИЗНЁЙ"...
УЖ ПОВЕРЬТЕ, ВЫ ТОЛЕЙРАННИЧАТЬ НЕ БУДЕТЕ!
А СКОРЕЕ ОДЕНЕТЕ НА ШЕЮ "ШМАЙСЕР" (не глядя на то что "ПИСАТЕЛЬ")
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"ЭТО".....НАДО (вернее НЕ ДАЙ БОГ!) ПРОЧУВСТВОВАТЬ...
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Нужно посмореть их передачи того времени.
Оля просто тварь тупая в них.
И здесь не самые яркие моменты, которые прожил Веллер раньше.
Но видно последняя капля.
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Праведники мира: Украина - 2573 Россия - 204
Ткните носом в эту статистику ватное быдло, когда оно заикнется про фашизм в Украине.
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Ведущая непрофессиональная.
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Веллер вытерпел тысячи глумлений от правильных пацанов в 90е. Сейчас прорвало. Брателло Веллера понесло. Хорошо что пистолета у него не было. Для этой ведущей это второе день рождение.
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Він нічим не відрізняється від того москалика, який поліз з кулаками бити польського опонента.
Та гетери , яка у прямому ефірі "с ноги" провокувала вдарити при незгоді з думкою опонента.
Тепер зрозуміло чому весь Світ ненавидить москаля.
"Спалити не означає переконати" Д.Бруно.
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