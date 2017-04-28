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 Политика Украины, Общество
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 В этом году пророссийские силы в Украине будут пытаться использовать 9 мая для реванша, - Вятрович. ВИДЕО

По словам председателя Украинского института национальной памяти, российские провокации - это один из мотивов, который побудил к переформатированию майских праздников.

В эфире "5 канала" председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал о возможных провокациях на майские праздники, передает Цензор.НЕТ.

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"Я думаю, что в Одессе продолжается битва украинского мира и "русского мира", битва, которая не закончилась 2 мая 2014 г., когда была наиболее яркая вспышка этого противостояния. Попытки реванша проявились еще несколько недель назад, в дни так называемого освобождения Одессы, когда вышли с красными флагами разного рода активисты. Я убежден, что будут какие-то попытки еще 2 мая, и я убежден, что будут какие-то попытки 9 мая. В общем, у меня складывается впечатление, что в этом году 9 мая по всей стране попытаются пророссийские силы использовать как свой реванш. Собственно, к это один из мотивов, который побудил нас к тому, чтобы уже в этом году прийти к определенному переформатированию этих празднований и выходных. И сделать выходной все-таки 8 мая, а не 9 мая ", - отметил Вятрович.

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У меня тоже есть информация, кстати, что планируются в Одессе провокации.
Мне передали, дословно: «на эти майские старайся избегать мест скопления людей. Будут провокации». И так далее.
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Ключевое слово "будут", а не "возможно будут".
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Сплотимся все, как один человек, вокруг нерушимого блока БПП с радикалами.
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Так ты БППшный , а первое впечатление , что Ольгинский .
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Ну і чого лякати? 1000-5000 нацгвардійців і не буде ніяких проблем.
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те что за колорадов уже скрываются в Молдове и РФ
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"Я дам пропагандистский повод для развязывания войны - все равно, достоверен он или нет. У победителя потом не спрашивают, сказал он правду или нет. В начале и в ходе войны важно не право, а победа. Закрыть сердце для жалости. Жестокость. Прав тот, кто сильнее". А.Гитлер.
"Аннексия Крыма была просчитанным и правильным решением, - Путин. «Просто мы сильнее. Всех. Потому что мы правы», - сказал Путин.
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый. М.М. Жванецкий.
Сила всегда права. И к этому все сводится. А слабость всегда виновата. Или лучше сказать так: быть сильным - это добро, а быть слабым - зло. И еще лучше даже так: сильным быть приятно потому, что это выгодно, а слабым быть неприятно, так как это невыгодно.
Джек Лондон, "Морской волк".
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"В этом году пророссийские силы в Украине..." - о каких пророссийских силах разговор? О тех, которые выпускают из судов беркутню и прочую ватную шелупень, или о правительстве, которое покрывают первых?
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Читать следует так: шоколадные силы.
Это - синоним с "российскими".
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ПРОКУРАТУРА ВЗЯЛАСЬ ЗА ОДЕССКИЙ ГОРСОВЕТ - ДОСЕПАРИЛИСЬ!

Apr. 27th, 2017 at 12:21 PM

Как известно, Одесса - сложный город. Сложный тем, что в самый разгар "русской весны" она отстояла своё право быть украинским городом, а непонятно каким и непонятно под кем. Тем не менее, благодаря серьезной составляющей из латентной ваты, в виде представителей пенсионного возраста, яро эфорящих на воспоминания о "сытой и беззаботной" жизни в концлагере под названием Совок, представители сепаратистского толка из политических кругов полностью подмяли под себя власть в городе.

Намедни, Одесский городской совет в ходе сессии утвердил названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.п.) на русском и украинском языках. В рамках данного решения депутаты имплементировали решение историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили в мае 2016 года. Таким образом, горсовет попытался вернуть декомунизированным улицам их прежние названия, тем самым нарушая закон о декомунизации. Но, самоуправство было пресечено.
По факту переименования Одесским городским советом ряда улиц Прокуратурой Одесской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Что же, притон на Думской в очередной раз доказал свою приверженность идеям "русского мира". Причём с каждым разом проявление сепаратистских наклонностей лишь усиливается, особенно накануне 2 и 9 мая. Питаю надежды, что прокуратура сделает правильные выводы, хотя, уголовное производство по ч.2 ст.436-1 УК Украины это лишь малая доля из того, что можно было бы пришить всему этому шоблу. В частности, на вчерашней сессии депутаты вполне-таки наговорили и натворили на превышение полномочий, подделку документов и т.д. Странно, что эти моменты уважаемой Прокуратурой были упущены. Но, то такое.
Наблюдаем!
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нічого їм не буде - труханов і ківалов "в шоколаді"
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Вятрович,патриот ты наш дорогой ,а откуда у тебя такие большие денюжки и почему ты такой правильный патриот не на передовой а улицы переименовываешь ????
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1. Які "такі"?

2. Історичний фронт для нас не менш важливий при використанні кацапами продовження методів совкової пропаганди і перебріхування історії.
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Ну конечно,под лозунг СЛАВА УКРАИНЕ им видимо воровать приятней !!!
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Он такой же историк,как Парубий физик-атомщик !
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По моему глубокому убеждению он обыкновенный проходимец ,при чём очень глупый и вся его деятельность выражена в инициативе отмены 8го Марта ,в человека в голове одна извилина и та прямая направленная на то,чтобы где-то,что-то спионерить !
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По моему глубокому убеждению все, кто гонят на Вятровича - кацапы.

если у тебя есть факты его якобы воровства, или хотя бы намеки - в студию!
кстати, слово "спионерить" - это уже палево, товарищ майор!
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Только за 16й год этот с позволения сказать "историк" задекларировал больше двух лимонов дохода ! Ты ,убеждённый наш,можешь мне назвать ещё ну хотя-бы одного историка,который заработал,ну хотя бы половину ....
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почитал декларацию - 1.8 млн из 2,2 млн - "доход от отчуждения имущества" ... ок. 70 000 долл., продал что-то.
это претензия к историку?
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Я даже догадываюсь ,что он продал ... это первое ,ну а второе,это как в Мультике про кота Матроскина ,чтобы продать что-то ненужное,надо сначала купить что-то ненужное,как ты понимаешь сказки про бабушкино наследство или выигрыш в лото не проходят! :D Он самый настоящий жулик,как и вся та воровская мичпуха,которая находится во власти в Украине и они патриоты только одного места - собственного кармана !!!
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Якщо все що виникає в вас в голові при згадці В*ятровича - це 8 березня - значить ви взагалі нічого про нього не знаєте. І явно не цікавитесь історією України.
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А давайте спросим у ВСЕХ историков в Украине ,кто из них за прошлый год заработал 2,2 миллиона гривен ? Я сомневаюсь,что они все вместе столько заработали а Вятрович "заработал",от какой молодец - видимо гений !
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1.8 млн из 2,2 млн - "доход от отчуждения имущества".
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Ага ,продал корову,которая досталась от бабушки в наследство ...
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Бачив. Там в основному за відчуження нерухомості. Не знаю, наскільки там все чисто чи нечисто. (доречі, це в долларах 81 000 - не такі вже й захмарні статки)

А знаю одне - важко переоцінити роботу Інституту Національної Пам*яті і В*ятровича в боротьбі з совком, совковою пропагандою, розсекреченні гебешних архівів, та й взагалі, це мабуть перша здорова сила котра захищає і відстоює українськість на історичному фронті.
До цього кацапи робили що хотіли, насаджували міфи, просочували голови наших же людей антиукраїнською пропагандою, і в результаті - змогли зробити те що вони зробили в Криму, Донецьку і Луганську. Тому нападки на В*ятровича сприймаю як нападки совка на нашу історію.
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Жулики они ВСЕ и мне не нужны их открытия,чтобы знать что коммунисты негодяи уничтожившие миллионы людей в лагерях и голодоморах я давным-давно это открыл без Вятровича ,мне не нужен Вятрович,чтобы любить Украину ! Но вот один факт с его желанием отменить 8е Марта,говорит мне ,что он просто идиот а его декларация говорит мне,что он жулик и не какой не патриот даже близко ,он ведь купил машину себе а не отправил её на фронт ,да и сам туда не отправился а слова,мы их уже столько слышали,что крики очередного попки-дурака лично на меня никакого воздействия не имеют ...
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ты извини, конечно, но этот твой дурацкий пост как-то намекает скорее на твой идиотизм.
или скрытый кацапизм.
уж не знаю, что лучше.
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Ну что для тебя лучше это вполне понятно,для тебя лучше быть дураком,за которого будет думать Вятрович и ему подобные ,только ты не понимаешь одной маленькой детали,они не только будут за тебя думать - они ещё и кушать будут за тебя !!! А вот когда человек думает не своими мозгами а чужими словами это и есть самый-настоящий кацапизм,только не скрытый а вполне реальный !!!
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Если у тебя есть факты, что у Вятровича наворованные деньги, то почему ты как ответственный гражданин и патриот своей страны не предоставил их прокуратуре? Странно. Мы должны верить твоим голословным заявлениям на Цензоре?
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"В этом году пророссийские силы в Украине будут пытаться использовать 9 мая для реванша"

Вони вже побудували макет ВР для штурму? А гатлінги на горищі готові? І набоїв вдосталь?
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вата она то пугает то намеревается, намереваться как образ жизни
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 12 ч.12 часов назад
Трамп подписал указ о проверке угрозы импорта алюминия на нацбезопасность США. Резко поднимут пошлины. Привет, Дерипаске. Минус $1 млрд.
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класно Одеситам на 2 травня шашлики на шару...... феєрверки з вати.....
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хаха), это бы фото в 14 году всплыло, была бы потеха)
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"Необходимо, однако, что-то делать и с ударами по Сирии исподтишка, наносимые всеми, кому не лень. Потому что сегодня каждый такой удар - это своего рода пощечина России. Мировые беспредельщики показывают, что им плевать не только на борьбу с терроризмом, но и на мнение Москвы. Характерно, что новые удары последовали после того, как Россия заявила о сокращении своей группировки на авиабазе Хмеймим" - Невеселые рожи кремлядей - Кто еще не вытер ноги об Россию? Милости просим!
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Он имеет в виду БППе и дружков порошенко, типа труханова и "подрахуя"?
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кацапа,ну какая у тебя может быть память? придет в кремль очередное хуйло и все сотрет...не переймайся
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давно пора...пусть рашики празднуют 9 мая как день победы сталинского советизма над гитлеровским "фашизмом", а мы будем 8-мая отмечать день памяти жертв 2-ой мировой войны...
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Дык у нас кожен год 9 мая шабаш пророссийских остолопов. Пора бы привыкнуть. Ударим же по ним гейровидением. Если нет политической воли у барыги с этим бороться.
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Как и Ющенко, сделаший амнистию всем преступлениям при Помаранчевой революции, так и Порошенко сделал амнистию организаторам преступлений на Революции Достоинства (рядовые "беркутята" не в счет)!

Подранка даже на охоте добивают, иначе он будет мстить и становится еще злее!!!
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Щось не зрозумів. А що сталось з радіо ЕРА? Вже другий день нема. Єдине українське інформаційне радіо. І на Цензорі теж - тиша про це. Жирна Барига ізжер?
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Рашисти не поїдуть на Євробачення тому зроблять все щоб його зіпсувати і ославити Україну на весь світ .
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А можно уже за три(!)года что-то придумать и делать, чтобы этого гавна пророссийского не было? А не только ныть по возможные провокации.
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Одеса вже включилися в процес, відкотили назад назви комуняцьких вулиць. Далі буде, сепари діють відкрито, напередодні 9 травня.
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паРаша во всю раскручивает СССРо-сракальное - "однанавсех, забывая произносить радостно и единодушно воспринимаемый народом партийный лозунг - "мызаценойнепостоим...
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Вятрович испортился, поглупел, что ли, либо раньше тормозил себя...
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Здається два роки тому кацапи і підкацапники жахалися: як ви (українці) проживете 9 травня без колорадок?
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Во тупой кацап, для тебя Вятрович как пуйло, всему веришь болезненный? Сиди в норе и порть воздух, рыпнется кто, будет вам "дом профсоюзов 2", кино есть такое...
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Ребята, Одесса как была, так и будет украинской! Понимаю наличие проплаченных провокаторов и дефективных пенсов, но их количество ничтожно: ведь было 2/9мая и в 2015, и в 2016году, и что? И в этом все будет нормально.
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А кто сомневается? Один дурень что то ляпнул в телевизор и все кацапы посбегались обсуждать...
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Они надеются на Труху,и отсутствие Михо.Но этого мало.Их поезд ушёл!
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На третьем году после революции это уже полный пи*дец!!! А кто в этом виноват как не наша власть и у меня есть понимание того что все это власть сама и провоцирует. Потому что руководят страной люди которым Украина по хер и случае чего завтра окажутся в Израиле. Они давно бы все предали, да страх еще их сдерживает.
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вате дидамвоевавшим к просмотру обязательно
https://www.youtube.com/watch?v=Gt9TS7WV3_8
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Делай пробел между строками, тогда прямая ссылка получается.

https://www.youtube.com/watch?v=Gt9TS7WV3_8
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Я, не кровожадный, мне по человечески жалко сгоревших заживо в доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Но ёпимати, из того же человеколюбия я говорю, сожги тогда сотню другую сепаров в Луганске и Донецке, не было-бы сейчас десятка тысяч жертв, как с одной, так и с другой стороны.
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"Нравится" мне это провокатор Вятрович. Свалил сволочь с больной головы на здоровую. Ну при чем тут 9-е мая, воспринимаемый большинством как день Победы на фашизмом, и сепары в Одессе, которые при Михо боялись башку поднять, а теперь (спасибо от них нашей власти), чувствуют себя замечательно. Но вятровичи - против нашей власти ни -ни - ни. 9-е мая у него в глазу сидит, как и 8-е марта, 12 апреля и т.д.
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Пора сворачивать массовое хождение по улицам , отмечая окончание Второй Мировой войны.Как много осталось людей , которые воевали ? Сколько им лет ? А позволяет ли им состояние здоровья выходить на улицу из последних сил и демонстрировать свои награды? Может , пора поменять старый сценарий ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ этом году пророссийские силы в Украине будут пытаться использовать 9 мая для реванша, - Вятрович. ВИДЕО
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