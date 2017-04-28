EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  2215  38
Материалы по теме:
Все про:День Победы (998) Жебривский (510) Мариуполь (4049) провокация (1156) Россия (70214) энергетика (949) Авдеевка (1473)

 Некоторые силы, в первую очередь, "скрытая агентура "рашки"", пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе перед 9 мая, - Жебривский. ВИДЕО

Представители российских спецслужб на Донбассе пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе в преддверии майских праздников, заявляет глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "112 Украина".

Загрузка видео...

"Есть попытка некоторых сил и, в первую очередь, скрытой агентуры "рашки" раскачать ситуацию в первую очередь в Мариуполе перед Днем памяти погибших во Второй Мировой войне, как говорят "за поребриком" День победы. Но у нас есть адекватный ответ. И даже тот, кто задумал это сделать, должен знать, что кара будет неотвратимой... У нас достаточно в арсенале сил, средств и мер для прекращения всякого раскачивания ситуации", - заявил он, добавив, что на подконтрольной Украине части Донецкой области будет царить покой.

Также чиновник рассказал о текущей ситуации в Авдеевке, которая из-за обстрелов боевиков регулярно остается без централизованного электроснабжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне 9 мая боевики готовятся провести ряд провокаций в населенных пунктах вблизи линии разграничения, - ИС

"Что касается Авдеевки, там есть проблема: российская сторона до сих пор не дает разрешения на проведение ремонтных работ. Хотя мы знаем, где есть прорыв. Там 15% Авдеевки есть, потому что одна фаза перебита, вторая коротит. Вынуждены где-то 15% постоянно иметь веерные отключения. Генераторы работают в больницах, школах, детсадах, везде по социальным объектам", - сообщил Жебривский.

Накануне СБУ отчиталась о перекрытии очередного канала финансирования "ДНР".

Напомним, на майские праздники полиция Донецкой области перешла на усиленный режим несения службы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
рашка это село в сосербии, наши сосоеди алкаши - пидорашки))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Увидел палатку оппоблока или мудачуковского выбора - жги, агитаторов мочи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1. Из СИЗО отпустили обвиняемого по делу о вооружение "титушек" во время Евромайдана

2. Некоторые силы, в первую очередь, "скрытая агентура "рашки"" пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе перед 9 мая

И как совместить эти две новости?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дык... органично всё совмещается! ну Вы в курсе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А отключать водичку на время пока рашисты вы""ываются и не дают чинить, что они нагадили? Может быстрее рожать начнут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Москаль такое практиковал.
Парашенко по-быстренькому убрал его с Донбасса ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я тоже за то чтобы вернули Москаля. Жебривский сс-ка нихрена делать не хочет, только бабки на ремонты усваивает и по ТВ выступает - плачется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Gai Miroslav
10 ч ·

Итак за сутки.
- Израиль уничтожил оружие на базе под Дамаском. Начисто.
- Израиль сбил беспилотник РФ вторгнувшийся в ее ВП со стороны Сирии.
- Овцы уничтожили корабль-разведчик РФ у берегов Турции.
- КНДР грозит США ядерным ударом.
- Генеральный Штаб РФ обвинил США в подготовке скрытого ядерного удара по РФ.
- РФ заявила о возможной ядерной войне с США.
- Пока я все это пишу, российские террористы обстреливают ВСУ из крупнокалибирной арты.
Я думаю нам пора объединиться: США, Украина, Израиль и можно еще овец позвать, они на море спецы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
з ким США мають об'єднуватися - з торговими партньорами пєцьї та його кодли? Трампу такий саюзнік в пуй не вперся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так нафиг ты там сидишь
бери эти силы за задницу
и размещай их в казенных
домах лет на 10
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
у этих буратин во всех проблемах виноваты агенты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Статья не о всех проблемах, а о том, что рашистские гниды начали поднимать головы и мутить воду. Вы читали их призывы? Насобирали старых тупорылах агрессивных баб, которые с пеной у рта призывают "бороться за справедливость". Оказывается что им запрещают говорить на русском языке и отмечать 8 марта с 9 маем. Стоят в центре города, занимаются подстрекательсвом, никто их не арестовывает, а они орут о притиснениях. В Facebook выкладывают ролики на эту тему. В основном вся эта фигня всплыла в Мариуполе. Совпадение? Не думаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Д Е Н Ч И К‏ @Denis_S_L 26 апр.
Пам'ятник Тарасові Шевченку в Римі. Тут його зображено у ролі римського патриція

Некоторые силы, в первую очередь, "скрытая агентура "рашки"" пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе перед 9 мая, - Жебривский - Цензор.НЕТ 6402
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
опять "раскачивание лодки"? у вас же нацгвардии полчища, корды, менты, сбушники всякие и вы боитесь "скрытой агентуры"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
TranceFM‏ @mr_TranceFM 11 ч.11 часов назад
Не чіпайте #СБУ, воно зайняте контрабандою, рекетом Драгон Капітала й бізнеса, саджанням патріотів та кришуванням сепарів!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти торбы делают парней инвалидами. Житомир делает очень хорошие рюкзами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так посади федая и полгорсовета,все знают кто и что делал в Мариуполе в 14.А так просто балаболить ситуацию не изменить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прихована? =)

Ефесбешник Медведчук і його "антиукраїнський вибір" заборонені і видворені за порєбрік? Ні.
Вони ппц-як-приховано продовжують працювати проти України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порой складывается мнение, что этой, так называемой силе, способствуют силовики и власть. Сепаратисты разъезжают по городам и весям, а всем хоть бы хны. Никаких обвинений, наказаний, посадок. Власть живет в собственном мире... мире бабла, договорняков, воровства и коррупции. Это просто позор какой-то, мягко говоря.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский поддерживает возврат Ростовской области «в лоно Украины».
Такую позицию он выразил во время заседания коллегии Областной государственной администрации, передает «Depo.Донбасс», информирует еizvestia.com.
«Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнем восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс это Луганская и Ростовская области. Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской область в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть», - отреагировал Жебривский заявление руководителя одного из городов области, который заверил, что они в своем городе активно строят «цветущий Донбасс».
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/2804-donbass-eto-luganskaya-i-rostovskaya-oblasti-zhebrivskij
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самарский фотограф одним снимком показал как город готовится к ЧМ-2018




Некоторые силы, в первую очередь, "скрытая агентура "рашки"" пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе перед 9 мая, - Жебривский - Цензор.НЕТ 3027
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати, по поводу агентуры. Недавно Шойгу штурмовал картонный Берлин. Так вот там-то и собирали военно-патриотическую агентуру всего "СНГ" и окресностей ), ГРУ трудилось не покладая рук .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эти силы хорошо известны ,это власть которая вывела Украину на первое место по коррупции и нищете, при этом сама любимая оказалась самой богатой властью в мире ,ничего более существенного,чтобы раскачать ситуацию в природе не существует !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дядя, очнись,, какая скрытая агентура... да они в открытую действуют и никого и ничего не боятся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вся страна знает главарей этой агентуры Рашки, Аброськин и Голубан. + Мэр и горсовет города.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Москалі вогнем випалювали українців з Ростовської області та Кубані, але зерно українське там залишилось, воно зріє.
Яскравий приклад - життя великого українця Піддубного.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНекоторые силы, в первую очередь, "скрытая агентура "рашки"", пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе перед 9 мая, - Жебривский. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти