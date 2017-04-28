 Некоторые силы, в первую очередь, "скрытая агентура "рашки"", пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе перед 9 мая, - Жебривский. ВИДЕО

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"Есть попытка некоторых сил и, в первую очередь, скрытой агентуры "рашки" раскачать ситуацию в первую очередь в Мариуполе перед Днем памяти погибших во Второй Мировой войне, как говорят "за поребриком" День победы. Но у нас есть адекватный ответ. И даже тот, кто задумал это сделать, должен знать, что кара будет неотвратимой... У нас достаточно в арсенале сил, средств и мер для прекращения всякого раскачивания ситуации", - заявил он, добавив, что на подконтрольной Украине части Донецкой области будет царить покой.
Также чиновник рассказал о текущей ситуации в Авдеевке, которая из-за обстрелов боевиков регулярно остается без централизованного электроснабжения.
"Что касается Авдеевки, там есть проблема: российская сторона до сих пор не дает разрешения на проведение ремонтных работ. Хотя мы знаем, где есть прорыв. Там 15% Авдеевки есть, потому что одна фаза перебита, вторая коротит. Вынуждены где-то 15% постоянно иметь веерные отключения. Генераторы работают в больницах, школах, детсадах, везде по социальным объектам", - сообщил Жебривский.
Накануне СБУ отчиталась о перекрытии очередного канала финансирования "ДНР".
Напомним, на майские праздники полиция Донецкой области перешла на усиленный режим несения службы.
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2. Некоторые силы, в первую очередь, "скрытая агентура "рашки"" пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе перед 9 мая
И как совместить эти две новости?
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Парашенко по-быстренькому убрал его с Донбасса ...
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10 ч ·
Итак за сутки.
- Израиль уничтожил оружие на базе под Дамаском. Начисто.
- Израиль сбил беспилотник РФ вторгнувшийся в ее ВП со стороны Сирии.
- Овцы уничтожили корабль-разведчик РФ у берегов Турции.
- КНДР грозит США ядерным ударом.
- Генеральный Штаб РФ обвинил США в подготовке скрытого ядерного удара по РФ.
- РФ заявила о возможной ядерной войне с США.
- Пока я все это пишу, российские террористы обстреливают ВСУ из крупнокалибирной арты.
Я думаю нам пора объединиться: США, Украина, Израиль и можно еще овец позвать, они на море спецы.
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бери эти силы за задницу
и размещай их в казенных
домах лет на 10
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Пам'ятник Тарасові Шевченку в Римі. Тут його зображено у ролі римського патриція
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Фрагмент відео із кінофільму "Кримінальне чтиво" Тарас Шевченко, який він?
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https://www.youtube.com/watch?v=4tjZ66beF2I
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Не чіпайте #СБУ, воно зайняте контрабандою, рекетом Драгон Капітала й бізнеса, саджанням патріотів та кришуванням сепарів!
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У Національній Гвардії закуповують речові мішки які мало змінились по функціоналу з ХІХ століття. http://mil.in.ua/u-nacionalniy-hvardiyi-zakupovuyut-rechovi-mishky-yaki-malo-zminylys-po-funkcionalu-z-hih-stolittya/ …
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Ефесбешник Медведчук і його "антиукраїнський вибір" заборонені і видворені за порєбрік? Ні.
Вони ппц-як-приховано продовжують працювати проти України.
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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский поддерживает возврат Ростовской области «в лоно Украины».
Такую позицию он выразил во время заседания коллегии Областной государственной администрации, передает «Depo.Донбасс», информирует еizvestia.com.
«Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнем восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс это Луганская и Ростовская области. Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской область в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть», - отреагировал Жебривский заявление руководителя одного из городов области, который заверил, что они в своем городе активно строят «цветущий Донбасс».
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/2804-donbass-eto-luganskaya-i-rostovskaya-oblasti-zhebrivskij
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Яскравий приклад - життя великого українця Піддубного.
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